https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ticaret-bakani-lutnick-tarih-verdi-abd-kripto-stratejik-rezerviolusturulacak-1094223170.html

Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'

Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'

Sputnik Türkiye

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Mart'ta Beyaz Saray Kripto Para Zirvesi sırasında ABD Stratejik Bitcoin Rezervi'nin... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T17:18+0300

2025-03-05T17:18+0300

2025-03-05T17:18+0300

ekonomi̇

abd

donald trump

ada

ethereum

cardano

sol

ripple

bitcoin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png

Beyaz Saray daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 7 Mart'ta ilk kez düzenlenecek olan kripto para zirvesine ev sahipliği yapacağını ve burada bir konuşma yapacağını duyurmuştu.Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lutnick, "Başkan kesinlikle ABD'nin stratejik bir bitcoin rezervine sahip olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi asıl soru diğer kripto para birimleriyle nasıl başa çıkacağımız? Sanırım bu modeli Cuma günü açıklayacağız” dedi.Lutnick konuşmasında Bitcoin'in yeni rezervde öncelikli bir statü alabileceğini söyledi.Daha önce Trump, ABD kripto para birimlerinden oluşan stratejik bir rezerv oluşturmak için bir idari emir açıklamıştı. Bu yeni rezervin Bitcoin, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerini içeceğini ifade eden Trump, ABD'nin 'ilk kripto başkanı' olma sözü vermişti.Trump dijital para birimlerine desteğini defalarca dile getirerek ABD'yi kripto para birimlerinin 'başkenti' haline getirme sözü vermişti. Temmuz ayında, seçimi kazanması halinde ulusal bir stratejik bitcoin rezervi oluşturma niyetini açıklayan Trump, ayrıca kampanya etkinliklerinden birinde bitcoin ile ödeme yapan ABD tarihindeki ilk eski başkan olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abd-baskani-trumptan-kripto-piyasasini-sallayan-aciklama-abd-kripto-stratejik-rezervi--1094127564.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ada, ethereum, cardano, sol, ripple, bitcoin