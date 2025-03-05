https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ticaret-bakani-lutnick-tarih-verdi-abd-kripto-stratejik-rezerviolusturulacak-1094223170.html
Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'
Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'
Sputnik Türkiye
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Mart'ta Beyaz Saray Kripto Para Zirvesi sırasında ABD Stratejik Bitcoin Rezervi'nin... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T17:18+0300
2025-03-05T17:18+0300
2025-03-05T17:18+0300
ekonomi̇
abd
donald trump
ada
ethereum
cardano
sol
ripple
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
Beyaz Saray daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 7 Mart'ta ilk kez düzenlenecek olan kripto para zirvesine ev sahipliği yapacağını ve burada bir konuşma yapacağını duyurmuştu.Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lutnick, "Başkan kesinlikle ABD'nin stratejik bir bitcoin rezervine sahip olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi asıl soru diğer kripto para birimleriyle nasıl başa çıkacağımız? Sanırım bu modeli Cuma günü açıklayacağız” dedi.Lutnick konuşmasında Bitcoin'in yeni rezervde öncelikli bir statü alabileceğini söyledi.Daha önce Trump, ABD kripto para birimlerinden oluşan stratejik bir rezerv oluşturmak için bir idari emir açıklamıştı. Bu yeni rezervin Bitcoin, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerini içeceğini ifade eden Trump, ABD'nin 'ilk kripto başkanı' olma sözü vermişti.Trump dijital para birimlerine desteğini defalarca dile getirerek ABD'yi kripto para birimlerinin 'başkenti' haline getirme sözü vermişti. Temmuz ayında, seçimi kazanması halinde ulusal bir stratejik bitcoin rezervi oluşturma niyetini açıklayan Trump, ayrıca kampanya etkinliklerinden birinde bitcoin ile ödeme yapan ABD tarihindeki ilk eski başkan olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abd-baskani-trumptan-kripto-piyasasini-sallayan-aciklama-abd-kripto-stratejik-rezervi--1094127564.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ada, ethereum, cardano, sol, ripple, bitcoin
abd, donald trump, ada, ethereum, cardano, sol, ripple, bitcoin
Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Mart'ta Beyaz Saray Kripto Para Zirvesi sırasında ABD Stratejik Bitcoin Rezervi'nin oluşturulacağını açıklayacağını söyledi.
Beyaz Saray daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump
'ın 7 Mart'ta ilk kez düzenlenecek olan kripto para zirvesine ev sahipliği yapacağını ve burada bir konuşma yapacağını duyurmuştu
.
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lutnick, "Başkan kesinlikle ABD'nin stratejik bir bitcoin rezervine sahip olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi asıl soru diğer kripto para birimleriyle nasıl başa çıkacağımız? Sanırım bu modeli Cuma günü açıklayacağız” dedi.
Lutnick konuşmasında Bitcoin'in yeni rezervde öncelikli bir statü alabileceğini söyledi.
Daha önce Trump, ABD kripto para birimlerinden oluşan stratejik bir rezerv oluşturmak için bir idari emir açıklamıştı. Bu yeni rezervin Bitcoin, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerini içeceğini ifade eden Trump, ABD'nin 'ilk kripto başkanı' olma sözü vermişti.
Trump dijital para birimlerine desteğini defalarca dile getirerek ABD'yi kripto para birimlerinin 'başkenti' haline getirme sözü vermişti. Temmuz ayında, seçimi kazanması halinde ulusal bir stratejik bitcoin rezervi oluşturma niyetini açıklayan Trump, ayrıca kampanya etkinliklerinden birinde bitcoin ile ödeme yapan ABD tarihindeki ilk eski başkan olmuştu.