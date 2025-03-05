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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ticaret-bakani-lutnick-tarih-verdi-abd-kripto-stratejik-rezerviolusturulacak-1094223170.html
Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'
Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'
Sputnik Türkiye
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Mart'ta Beyaz Saray Kripto Para Zirvesi sırasında ABD Stratejik Bitcoin Rezervi'nin... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T17:18+0300
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Beyaz Saray daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 7 Mart'ta ilk kez düzenlenecek olan kripto para zirvesine ev sahipliği yapacağını ve burada bir konuşma yapacağını duyurmuştu.Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lutnick, "Başkan kesinlikle ABD'nin stratejik bir bitcoin rezervine sahip olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi asıl soru diğer kripto para birimleriyle nasıl başa çıkacağımız? Sanırım bu modeli Cuma günü açıklayacağız” dedi.Lutnick konuşmasında Bitcoin'in yeni rezervde öncelikli bir statü alabileceğini söyledi.Daha önce Trump, ABD kripto para birimlerinden oluşan stratejik bir rezerv oluşturmak için bir idari emir açıklamıştı. Bu yeni rezervin Bitcoin, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerini içeceğini ifade eden Trump, ABD'nin 'ilk kripto başkanı' olma sözü vermişti.Trump dijital para birimlerine desteğini defalarca dile getirerek ABD'yi kripto para birimlerinin 'başkenti' haline getirme sözü vermişti. Temmuz ayında, seçimi kazanması halinde ulusal bir stratejik bitcoin rezervi oluşturma niyetini açıklayan Trump, ayrıca kampanya etkinliklerinden birinde bitcoin ile ödeme yapan ABD tarihindeki ilk eski başkan olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abd-baskani-trumptan-kripto-piyasasini-sallayan-aciklama-abd-kripto-stratejik-rezervi--1094127564.html
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Ticaret Bakanı Lutnick tarih verdi: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi oluşturulacak'

17:18 05.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Mart'ta Beyaz Saray Kripto Para Zirvesi sırasında ABD Stratejik Bitcoin Rezervi'nin oluşturulacağını açıklayacağını söyledi.
Beyaz Saray daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 7 Mart'ta ilk kez düzenlenecek olan kripto para zirvesine ev sahipliği yapacağını ve burada bir konuşma yapacağını duyurmuştu.
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lutnick, "Başkan kesinlikle ABD'nin stratejik bir bitcoin rezervine sahip olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi asıl soru diğer kripto para birimleriyle nasıl başa çıkacağımız? Sanırım bu modeli Cuma günü açıklayacağız” dedi.
Lutnick konuşmasında Bitcoin'in yeni rezervde öncelikli bir statü alabileceğini söyledi.
Daha önce Trump, ABD kripto para birimlerinden oluşan stratejik bir rezerv oluşturmak için bir idari emir açıklamıştı. Bu yeni rezervin Bitcoin, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerini içeceğini ifade eden Trump, ABD'nin 'ilk kripto başkanı' olma sözü vermişti.
Trump dijital para birimlerine desteğini defalarca dile getirerek ABD'yi kripto para birimlerinin 'başkenti' haline getirme sözü vermişti. Temmuz ayında, seçimi kazanması halinde ulusal bir stratejik bitcoin rezervi oluşturma niyetini açıklayan Trump, ayrıca kampanya etkinliklerinden birinde bitcoin ile ödeme yapan ABD tarihindeki ilk eski başkan olmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
EKONOMİ
ABD Başkanı Trump'tan kripto piyasasını sallayan açıklama: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi'
2 Mart, 21:23
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