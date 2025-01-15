https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sosyal-konut-projesinin-sartlari-netlesiyor-uzmani-acikladi-konut-kredisi-faiz-oranlari-ne-olacak-1092696287.html

Sosyal konut projesinin şartları netleşiyor: Uzmanı açıkladı, konut kredisi faiz oranları ne olacak? İşte tüm detaylar

Sosyal konut projesinin şartları netleşiyor: Uzmanı açıkladı, konut kredisi faiz oranları ne olacak? İşte tüm detaylar

Sputnik Türkiye

Dar gelirli ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik sosyal konut projeleri gündemde. Projelerde, hane gelirinin belirli bir sınırın altında olması ve... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T14:04+0300

2025-01-15T14:04+0300

2025-01-15T14:55+0300

ekonomi

sosyal konut

dar gelirli konut

konut kredisi

sosyal konut projesi

sosyal konut projesi şartları

mehmet şimşek

cevdet yılmaz

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

toki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde deprem bölgelerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ülke genelinde bir sosyal konut seferberliği başlatılacağını açıkladı. Düşük maliyetli 1+1 konutlarla özellikle sabit gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması hedefleniyor. Erdoğan, bu projelerin yeni yuva kuran gençlere öncelik tanıyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da deprem yükü azaldıkça sosyal konuta ağırlık verileceğini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki artışın hayat pahalılığını tetiklediğine dikkat çekerek, konut arzının artırılmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi. Sosyal konutu işaret eden peş peşe açıklamalar yeni konut projesini gündeme taşıdı. Dar gelirlilerin ve ilk defa konut alacakların düşük maliyetle konut sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projelerinin yaşama geçirilmesi bekleniyor. "Sosyal konut projesinin şartları neler olabilir? Dar gelirleye konut projesi konut fiyatlarını artırır mı? Sosyal konut projesinde 1+1 ev fiyatı ne kadar olabilir? Konut kredisi faizlerini ne bekliyor?Projenin başvuru şartları henüz netleşmedi. başvuru kriterleri arasında hane halkı gelirinin belli bir sınırın altında olması, başvuru sahibinin adına kayıtlı başka bir konut bulunmaması gibi şartlar yer alabilir. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruları Sputnik'e yanıtladı.'Devlet destekli kredi kampanyası söz konusu olabilir mi?'Sosyal konut projesiyle ilgili kriterler çerçevesinde 2 ayrı planlama yapılma ihtimal olduğunu belirten Özelmacıklı, "Birisi özellikle yaptığı açıklamalarla konut kiralarındaki artışa dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar… Bakan Şimşek, bu noktada konut kiralarındaki gerilemenin ancak konut sahipliğini arttırarak yapılmasının mümkün olabileceğini değerlendiriyor. Onun için bu noktada acaba beklentilerimiz konut kredisi kullanmak isteyen kişilere bir devlet destekli kredi kampanyası söz konusu olabilir mi? Daha önce bu noktada çıkan bazı kampanyalar olmuştu" diye konuştu.Gayrimenkul uzmanı, "Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemde bütçede böyle bir kalem için tutar ayırma imkanı söz konusu olursa faiz oranlarının yüzde 2 seviyesinde olabileceği konut kredi kampanyalarının aslında dar gelirli vatandaşlar için yoğun başvuru alabileceğini değerlendiriyoruz. Bu noktada aslında çok net açıklanmış bir durum yok ama beklentiler özellikle şu anki konut kredilerinin olduğu yüzde 3 seviyelerinden bir puan aşağı yani yüzde 2 seviyelerinin altına düşmesi ve kredi vadesinin nispeten uzatılması olabilir" ifadelerini kullandı.Sosyal konut projesinin başvuru şartları neler olur? Sosyal konut projesi başvuru şartlarıyla ilgili konuşan Özelmacıklı, "Herkesin bu krediye başvurmaması ile ilgili de bazı kriterler gelebilir. Kişinin kendisi adına, eşi adına ve bakmakta yükümlü olduğu çocuklar adına herhangi bir konutunun olmaması, belli bir süredir o ilde ikamet ediyor olması, kişinin elde ettiği hane halkı gelirinin belli bir limitin altında kalması gibi kriterler gelebilir. Alınacak evlerle ilgili de gerek birinci, gerekse de ikinci el konutlar bu kampanyaya dahil edilebilir. Bu noktada bir kredi desteği gelirse ev sahibi olmayan, kirada oturan kişilerin bundan faydalanabilmesi mümkün olabilir" diye konuştu.Sosyal konut projesi ne zaman hayata geçecek?Bunun bir diğer alternatifi aslında özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapabileceği bir düzenleme. Burada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı malum deprem bölgesinde 200 bine yakın konutu teslim etti. Yıl sonuna kadar da 253 bini tamamlayarak 453 bin konutun teslimini gerçekleştirmiş olacak. Bunun gerçekleştirilmesi sonrasında daha önce nasıl 250 bin konut için bir kampanya başlatıldıysa 2025'in üçüncü çeyreğinde tekrar TOKİ eliyle başlatılacağını burada da 100 binle 200 yüz bin arasında sosyal konut için başvuru alınacağını değerlendiriyorum.Gayrimenkul uzmanı, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:'TOKİ eliyle yapılacak yeni konutlar ön plana çıkacak'Ben sürecin özellikle gerek bu daha önce aslında kuraları çekilip hak sahipleri belirlenen 250 bin konutun yıl içinde üretime başlayacak olması gerek deprem konutları çerçevesinde konutların yapılmasıyla devletin biraz daha bu sosyal konut projelerini destekleme yönüyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak da tahmin ediyorum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ eliyle yapacağı yeni konutlar belki ön plana çıkacak. Ama bunun da çok hızlı bir şekilde sürece merhem olmasını beklemek doğru değil. Çünkü bir konut projesinin ihale edilmesi, üretilmesi, yapılması dediğimizde bir buçuk iki yıllık bir süreç bizleri bekliyor. Biz son iki üç yıldır özellikle konut fiyatlarındaki yatay seyir nedeniyle müteahhitlerin üretim yapmadığı bir dönemi geride bırakıyoruz."Satılık konut fiyatları artacak mı?"Özellikle Merkez Bankası'nın yıl içinde yapacağı faiz indirimleri önümüzdeki dönemde konutun kredisel anlamda biraz daha ulaşılabilir olmasını sağlar" ifadelerini kullanan Özelmacıklı, "Konut kredisi çekilen ev sayısı yüzde 15’ler seviyesinde. Ama şu var ki konut kredisi faiz oranı geriledikçe konuta olan talep artacak. Bu artışta ister istemez satılık konutlardaki fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir diyebiliriz" diye konuştu.Sosyal konut projelerinde 1+1 dairenin fiyatı ne kadar olabilir? Özelmacıklı, 1+1 dairelerin maliyetinin 1.5 ila 2 milyon TL arasında olabileceğini belirterek şunları söyledi:"Yani çok net bir rakam vermek mümkün değil ama 1+1 ayrı mutfak düşünüldüğünde 50 metrekare brüt bir inşaat alanından bahsedebiliriz. 50 metrekare brüt bir inşaat alanında yaklaşık dolar bazındaki maliyetlere baktığım da tahmin ediyorum ki 700 dolar seviyesinden aşağı olmayacaktır. 700 dolar çarpı 50 metrekare dediğimiz de bu da 35 bin dolar seviyelerinde olabilir. Bugünkü kurlardan bunun 1 milyon 250 bin, 1 milyon 500 bin bandından aşağı olmayacağını değerlendirmek lazım. Ama malum inşaat maliyetleri hani gün geçtikçe artıyor. Tahmin ediyorum ki yani bu 1+1 evlerin maliyeti her ne kadar 700 dolar desek de daha çok Böyle site tarzı yatay mimaride yapılacak ve benzeri niteliklerde olacağını düşündüğümüzde herhalde 800 dolar baremlerine gelir. Eğer rakamsal anlamda bir şey ifade etmek isterseniz 1.5 milyon TL ile 2 milyon TL aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bunlar tabii inşaatın maliyeti… Müteahhit bu daireyi yapmak istediğinde bir de arsa payını ödüyor. Ama devlet bunu hazineye ait kendi elindeki yerler üzerinde yaptığında bu maliyetler üzerinden satış rakamları değerlendirilebilir, düşünülebilir gibi düşünüyorum diyebilirim."Sosyal konut projesi gayrimenkul fiyatlarını nasıl etkiler?Sosyal konut projesinin hangi destekle verileceğinin önemli olduğun dikkat çeken Gayrimenkul uzmanı, "Mesela eğer sosyal konut projesi kredilerde bir kampanyayla verilecek olursa o zaman gerçekten gayrimenkul fiyatlarının artmasına etki edebilir. Çünkü malum bu noktada kredi çekmek isteyen kişi sayısında bir artış olacak ve avantajlı bir kredi olacak. O nedenle elimizde o kadar yeterli stokta satılık daire olmadığı için ve mevcutlar içinde fiyat yükselmesi olabilir. Ama bu sosyal konut projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı yeni konut projeleri ise yani devletin hazinesinin arazisine TOKİ eliyle ihale edilerek yapılacak projeler olursa bu fiyatları yukarı yönünü etkilemez. Hatta piyasada devlet eliyle konut yapıldığı için orta vadede sayısına bağlı fiyatların dengede kalmasına fayda sağlar. Kişisel bazlı ilanlarda artışlar olduğunu gördüm. Emlak işletmelerinin elindeki ilanlarda artış olmadı" ifadelerini kullandı.Konut kredisi faizleri düşecek mi?Piyasadaki hareketliliği bu kampanya dışındaki bir aktöre bağladığını söyleyen Özelmacıklı. "Merkez Bankası'nın yıl içerisinde yapacağı 8 toplantıda 25 baz puanlık yapabileceği indirimler, konut kredisini gelecek yıl bu dönemlerde yüzde 2 oranının altına kadar indirecek gibi gözüküyor. Bu dönemde bankaların konut kredisi tarafında rekabetçi bir durumu var. Gerek bu durum nedeniyle gerekse de konut kredisi faiz oranlarının geriye çekilmesi ihtimali nedeniyle şu an yüksek olmasına rağmen vatandaş konut kredisi çekmek istiyor. Çünkü bunu gelecek yıl bugün 3 oranından ya da 2.80'lerden aldıkları bir krediyi yeniden yapılandırıp, 1.90'lardan krediyi tekrar yapılandırma hakları var. O nedenle insanlar düşük faiz oranını tercih etmekten ziyade yüksek faiz oranından daha düşük fiyatlı konut almayı önceliklendiriyor diyebiliriz" dedi.

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Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

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