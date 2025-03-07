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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:Yarın:20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen8 Mart Cumartesi13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu9 Mart Pazar13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol10 Mart Pazartesi20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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hakem, galatasaray, ali şansalan, hatay, corendon alanyaspor, beşiktaş, eyüpspor, haberler, antalya
hakem, galatasaray, ali şansalan, hatay, corendon alanyaspor, beşiktaş, eyüpspor, haberler, antalya

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

13:05 07.03.2025
hakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Servet Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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