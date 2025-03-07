https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/super-ligde-27-haftanin-hakemleri-aciklandi-1094282770.html
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T13:05+0300
2025-03-07T13:05+0300
2025-03-07T13:05+0300
spor
hakem
galatasaray
ali şansalan
hatay
corendon alanyaspor
beşiktaş
eyüpspor
haberler
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e2386f2b16971a78710e3adc439aca2.jpg
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:Yarın:20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen8 Mart Cumartesi13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu9 Mart Pazar13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol10 Mart Pazartesi20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/amedspor-teknik-direktor-servet-cetin-bazi-hakemler-dayagi-hak-ediyor-1094251105.html
hatay
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_08d25553b6dacdf91e34fa58e38c8e60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakem, galatasaray, ali şansalan, hatay, corendon alanyaspor, beşiktaş, eyüpspor, haberler, antalya
hakem, galatasaray, ali şansalan, hatay, corendon alanyaspor, beşiktaş, eyüpspor, haberler, antalya
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük