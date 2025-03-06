https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/amedspor-teknik-direktor-servet-cetin-bazi-hakemler-dayagi-hak-ediyor-1094251105.html

Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

Sputnik Türkiye

Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in hakemlere yönelik söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T13:00+0300

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spor

servet çetin

hakem

yabancı hakem

şiddet

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Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin, katıldığı bir programda hakem hatalarıyla ilgili konuştu. Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" dedi.Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorYabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir." ifadelerini kullandı. Servet Çetin'in bu açıklamaları oldukça konuşulurken sosyal medyadan büyük tepki gördü.

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servet çetin, hakem, yabancı hakem, şiddet