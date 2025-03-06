Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

Türkiye
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye projesi kapsamında son gelişmeler nedir?
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
ABD askeri alanda yapay zeka kullanımına resmen başladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/amedspor-teknik-direktor-servet-cetin-bazi-hakemler-dayagi-hak-ediyor-1094251105.html
Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor
Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor
Sputnik Türkiye
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in hakemlere yönelik söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T13:00+0300
2025-03-06T13:00+0300
spor
servet çetin
hakem
yabancı hakem
şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103698/98/1036989872_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_018a328b0199e9737ff301f18ee0ed37.jpg
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin, katıldığı bir programda hakem hatalarıyla ilgili konuştu. Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" dedi.Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorYabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir." ifadelerini kullandı. Servet Çetin'in bu açıklamaları oldukça konuşulurken sosyal medyadan büyük tepki gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/fenerbahceden-yabanci-hakem-talebi-tum-maclar-icin-resmi-basvuru-yapildi-1094011910.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103698/98/1036989872_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_cce83a4286ef12bfaa5a51a0a534019f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
servet çetin, hakem, yabancı hakem, şiddet
servet çetin, hakem, yabancı hakem, şiddet

Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

13:00 06.03.2025
© Fotoğraf : TwitterServet Çetin
Servet Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in hakemlere yönelik söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin, katıldığı bir programda hakem hatalarıyla ilgili konuştu. Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" dedi.

Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyor

Yabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir." ifadelerini kullandı. Servet Çetin'in bu açıklamaları oldukça konuşulurken sosyal medyadan büyük tepki gördü.
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
SPOR
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: Tüm maçlar için resmi başvuru yapıldı
26 Şubat, 19:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала