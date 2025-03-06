https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/amedspor-teknik-direktor-servet-cetin-bazi-hakemler-dayagi-hak-ediyor-1094251105.html
Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor
Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor
Sputnik Türkiye
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in hakemlere yönelik söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T13:00+0300
2025-03-06T13:00+0300
2025-03-06T13:00+0300
spor
servet çetin
hakem
yabancı hakem
şiddet
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Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin, katıldığı bir programda hakem hatalarıyla ilgili konuştu. Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" dedi.Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorYabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir." ifadelerini kullandı. Servet Çetin'in bu açıklamaları oldukça konuşulurken sosyal medyadan büyük tepki gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/fenerbahceden-yabanci-hakem-talebi-tum-maclar-icin-resmi-basvuru-yapildi-1094011910.html
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servet çetin, hakem, yabancı hakem, şiddet
servet çetin, hakem, yabancı hakem, şiddet
Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin: Bazı hakemler dayağı hak ediyor
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in hakemlere yönelik söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin, katıldığı bir programda hakem hatalarıyla ilgili konuştu. Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" dedi.
Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyor
Yabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir." ifadelerini kullandı. Servet Çetin'in bu açıklamaları oldukça konuşulurken sosyal medyadan büyük tepki gördü.