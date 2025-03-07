Sahur ve iftar için en pratik tava böreği: Yufkasız, fırınsız 15 dakikada hazır
© YouTube/TRT BelgeselSu böreği
© YouTube/TRT Belgesel
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Evde yufka olmadan börek yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik fırın kullanmanıza da gerek yok! Bol malzemeli, yumuşacık ve besleyici tava böreği, sadece 15 dakikada sofranızda! İşte pratik tava böreği tarifi, malzemeleri ve yapılışı.
Bu tarif için basit ve her evde bulunan malzemeler yeterli! İşte ihtiyacınız olanlar:
✔ 2 adet yumurta
✔ 1 su bardağı süt
✔ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
✔ Yarım çay kaşığı karabiber
✔ 1 çay kaşığı tuz
✔ 1,5 su bardağı un
✔ Yarım paket kabartma tozu
✔ Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
✔ 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)
✔ Yarım kapya biber veya biraz sucuk (küçük doğranmış)
✔ Üzeri için susam ve çörekotu (isteğe bağlı)
✔ 1 su bardağı süt
✔ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
✔ Yarım çay kaşığı karabiber
✔ 1 çay kaşığı tuz
✔ 1,5 su bardağı un
✔ Yarım paket kabartma tozu
✔ Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
✔ 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)
✔ Yarım kapya biber veya biraz sucuk (küçük doğranmış)
✔ Üzeri için susam ve çörekotu (isteğe bağlı)
Yufkasız tava böreği nasıl yapılır?
🍽 Adım 1: Karışımı Hazırlayın
Geniş bir kaba yumurtaları, sütü ve sıvı yağı ekleyip iyice çırpın. Ardından unu, kabartma tozunu, karabiberi ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Geniş bir kaba yumurtaları, sütü ve sıvı yağı ekleyip iyice çırpın. Ardından unu, kabartma tozunu, karabiberi ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
🌿 Adım 2: İç Malzemeleri Ekleyin
Karışıma ince doğranmış maydanoz, kapya biber (veya sucuk) ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak kıvamlı bir hamur elde edin.
Karışıma ince doğranmış maydanoz, kapya biber (veya sucuk) ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak kıvamlı bir hamur elde edin.
🔥 Adım 3: Tavada Pişirme
✔ 24-25 cm çapında yapışmaz tavayı sıvı yağ ile yağlayın ve ısıtın.
✔ Hazırladığınız harcı tavaya dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.
✔ Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.
✔ 24-25 cm çapında yapışmaz tavayı sıvı yağ ile yağlayın ve ısıtın.
✔ Hazırladığınız harcı tavaya dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.
✔ Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.
♨ Adım 4: Böreği Çevirin
Alt kısmı kızardığında böreği dikkatlice ters çevirin. Tavaya biraz daha yağ ekleyerek diğer tarafını da pişirin. Her iki yüzü de altın rengini aldığında böreğiniz servise hazır!
Alt kısmı kızardığında böreği dikkatlice ters çevirin. Tavaya biraz daha yağ ekleyerek diğer tarafını da pişirin. Her iki yüzü de altın rengini aldığında böreğiniz servise hazır!
🍕 Adım 5: Sunum Önerileri
✔ Böreğinizi pizza dilimleri şeklinde keserek servis edebilirsiniz.
✔ Üzerine susam ve çörekotu serperek lezzetini artırabilirsiniz.
✔ Böreğinizi pizza dilimleri şeklinde keserek servis edebilirsiniz.
✔ Üzerine susam ve çörekotu serperek lezzetini artırabilirsiniz.
Tava böreği ile pratik lezzet şöleni
🔥 Fırınsız, 20 dakikada hazır!
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