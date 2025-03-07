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Sahur ve iftar için en pratik tava böreği: Yufkasız, fırınsız 15 dakikada hazır
Sahur ve iftar için en pratik tava böreği: Yufkasız, fırınsız 15 dakikada hazır
Sputnik Türkiye
Evde yufka olmadan börek yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik fırın kullanmanıza da gerek yok! Bol malzemeli, yumuşacık ve besleyici tava böreği, sadece... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
tava
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börek
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Bu tarif için basit ve her evde bulunan malzemeler yeterli! İşte ihtiyacınız olanlar:✔ 2 adet yumurta✔ 1 su bardağı süt✔ 2 yemek kaşığı sıvı yağ✔ Yarım çay kaşığı karabiber✔ 1 çay kaşığı tuz✔ 1,5 su bardağı un✔ Yarım paket kabartma tozu✔ Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)✔ 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)✔ Yarım kapya biber veya biraz sucuk (küçük doğranmış)✔ Üzeri için susam ve çörekotu (isteğe bağlı)Yufkasız tava böreği nasıl yapılır?🍽 Adım 1: Karışımı HazırlayınGeniş bir kaba yumurtaları, sütü ve sıvı yağı ekleyip iyice çırpın. Ardından unu, kabartma tozunu, karabiberi ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.🌿 Adım 2: İç Malzemeleri EkleyinKarışıma ince doğranmış maydanoz, kapya biber (veya sucuk) ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak kıvamlı bir hamur elde edin.🔥 Adım 3: Tavada Pişirme✔ 24-25 cm çapında yapışmaz tavayı sıvı yağ ile yağlayın ve ısıtın.✔ Hazırladığınız harcı tavaya dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.✔ Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.♨ Adım 4: Böreği ÇevirinAlt kısmı kızardığında böreği dikkatlice ters çevirin. Tavaya biraz daha yağ ekleyerek diğer tarafını da pişirin. Her iki yüzü de altın rengini aldığında böreğiniz servise hazır!🍕 Adım 5: Sunum Önerileri✔ Böreğinizi pizza dilimleri şeklinde keserek servis edebilirsiniz.✔ Üzerine susam ve çörekotu serperek lezzetini artırabilirsiniz.Tava böreği ile pratik lezzet şöleni🔥 Fırınsız, 20 dakikada hazır!🥚 Protein deposu, besleyici bir tarif🥄 Kahvaltıda, çay saatinde veya hafif bir akşam yemeğinde mükemmel seçenek
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yufkasız tava böreği, fırınsız börek tarifi, 20 dakikada börek, pratik börek tarifleri, kolay tava böreği, hamursuz börek nasıl yapılır, yufkasız börek nasıl yapılır, kahvaltılık börek tarifleri, tava böreği tarifi, en lezzetli tava böreği, yumuşacık tava böreği, hızlı börek tarifi, az malzemeli börek, peynirli tava böreği, kaşarlı tava böreği, yufkasız kahvaltılık tarifler, fırın kullanmadan börek yapımı, sağlıklı börek tarifleri, yufkasız börek yapımı, tava böreği kaç dakikada pişer, tavada börek yapmanın püf noktaları, kahvaltıya pratik tarifler, börek nasıl yapılır, evde börek yapımı, yufkasız börek kaç dakikada pişer, maydanozlu börek tarifi, az malzemeli tava böreği, sütlü tava böreği

Sahur ve iftar için en pratik tava böreği: Yufkasız, fırınsız 15 dakikada hazır

08:03 07.03.2025
© YouTube/TRT BelgeselSu böreği
Su böreği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© YouTube/TRT Belgesel
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Evde yufka olmadan börek yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik fırın kullanmanıza da gerek yok! Bol malzemeli, yumuşacık ve besleyici tava böreği, sadece 15 dakikada sofranızda! İşte pratik tava böreği tarifi, malzemeleri ve yapılışı.
Bu tarif için basit ve her evde bulunan malzemeler yeterli! İşte ihtiyacınız olanlar:
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı un
Yarım paket kabartma tozu
Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)
Yarım kapya biber veya biraz sucuk (küçük doğranmış)
Üzeri için susam ve çörekotu (isteğe bağlı)

Yufkasız tava böreği nasıl yapılır?

🍽 Adım 1: Karışımı Hazırlayın
Geniş bir kaba yumurtaları, sütü ve sıvı yağı ekleyip iyice çırpın. Ardından unu, kabartma tozunu, karabiberi ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
🌿 Adım 2: İç Malzemeleri Ekleyin
Karışıma ince doğranmış maydanoz, kapya biber (veya sucuk) ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak kıvamlı bir hamur elde edin.
🔥 Adım 3: Tavada Pişirme
24-25 cm çapında yapışmaz tavayı sıvı yağ ile yağlayın ve ısıtın.
Hazırladığınız harcı tavaya dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.
Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.
Adım 4: Böreği Çevirin
Alt kısmı kızardığında böreği dikkatlice ters çevirin. Tavaya biraz daha yağ ekleyerek diğer tarafını da pişirin. Her iki yüzü de altın rengini aldığında böreğiniz servise hazır!
🍕 Adım 5: Sunum Önerileri
Böreğinizi pizza dilimleri şeklinde keserek servis edebilirsiniz.
Üzerine susam ve çörekotu serperek lezzetini artırabilirsiniz.

Tava böreği ile pratik lezzet şöleni

🔥 Fırınsız, 20 dakikada hazır!
🥚 Protein deposu, besleyici bir tarif
🥄 Kahvaltıda, çay saatinde veya hafif bir akşam yemeğinde mükemmel seçenek
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