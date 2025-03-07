https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/sahur-ve-iftar-icin-en-pratik-tava-boregi-yufkasiz-firinsiz-15-dakikada-hazir-1094272497.html

Sahur ve iftar için en pratik tava böreği: Yufkasız, fırınsız 15 dakikada hazır

Sahur ve iftar için en pratik tava böreği: Yufkasız, fırınsız 15 dakikada hazır

Sputnik Türkiye

Evde yufka olmadan börek yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik fırın kullanmanıza da gerek yok! Bol malzemeli, yumuşacık ve besleyici tava böreği, sadece... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T08:03+0300

2025-03-07T08:03+0300

2025-03-07T08:03+0300

yaşam

tava

tencere tava

börek

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Bu tarif için basit ve her evde bulunan malzemeler yeterli! İşte ihtiyacınız olanlar:✔ 2 adet yumurta✔ 1 su bardağı süt✔ 2 yemek kaşığı sıvı yağ✔ Yarım çay kaşığı karabiber✔ 1 çay kaşığı tuz✔ 1,5 su bardağı un✔ Yarım paket kabartma tozu✔ Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)✔ 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)✔ Yarım kapya biber veya biraz sucuk (küçük doğranmış)✔ Üzeri için susam ve çörekotu (isteğe bağlı)Yufkasız tava böreği nasıl yapılır?🍽 Adım 1: Karışımı HazırlayınGeniş bir kaba yumurtaları, sütü ve sıvı yağı ekleyip iyice çırpın. Ardından unu, kabartma tozunu, karabiberi ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.🌿 Adım 2: İç Malzemeleri EkleyinKarışıma ince doğranmış maydanoz, kapya biber (veya sucuk) ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak kıvamlı bir hamur elde edin.🔥 Adım 3: Tavada Pişirme✔ 24-25 cm çapında yapışmaz tavayı sıvı yağ ile yağlayın ve ısıtın.✔ Hazırladığınız harcı tavaya dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.✔ Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.♨ Adım 4: Böreği ÇevirinAlt kısmı kızardığında böreği dikkatlice ters çevirin. Tavaya biraz daha yağ ekleyerek diğer tarafını da pişirin. Her iki yüzü de altın rengini aldığında böreğiniz servise hazır!🍕 Adım 5: Sunum Önerileri✔ Böreğinizi pizza dilimleri şeklinde keserek servis edebilirsiniz.✔ Üzerine susam ve çörekotu serperek lezzetini artırabilirsiniz.Tava böreği ile pratik lezzet şöleni🔥 Fırınsız, 20 dakikada hazır!🥚 Protein deposu, besleyici bir tarif🥄 Kahvaltıda, çay saatinde veya hafif bir akşam yemeğinde mükemmel seçenek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fahis-aidat-artislarina-karsi-yeni-donem-site-yonetimleri-bakanlik-kontrolunde-olacak-1094272291.html

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