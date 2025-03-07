https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ruhumu-geri-biraktim-diyen-ece-gurelin-olumundeki-sir-perdesi-kalkmadi-olume-samanlarin-ayahuasca-1094281163.html

'Ruhumu geri bıraktım' diyen Ece Gürel'in ölümündeki sır perdesi kalkmadı: Ölüme şamanların 'ayahuasca' çayı mı götürdü?

'Ruhumu geri bıraktım' diyen Ece Gürel'in ölümündeki sır perdesi kalkmadı: Ölüme şamanların 'ayahuasca' çayı mı götürdü?

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve günler sonra bilinçsiz halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümünün ardındaki sebep araştırılıyor. Bunlardan biri de... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T12:32+0300

2025-03-07T12:32+0300

2025-03-07T12:32+0300

türki̇ye

ece gürel

ayahuasca

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belgrad ormanı

tarot

şaman

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Belgrad Ormanı’nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, uzun süren aramalar sonunda, 4. günde gece yarısı donmak üzereyken bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Gürel’in kalbi durmuş doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürülmüştü. Daha sonra entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gürel’in otopsi raporunun çıkması beklenirken sosyal yaşamına dair bilgilerde su yüzüne çıkmaya başladı. Ailesinin söylemine göre Ece’nin spiritüel olaylara merakı bilinirken, arkadaşına attığı “Ruhumu geri bıraktım” mesajı akıllarda soru işareti yarattı. Ayrıca para karşılığı tarot falı baktığı, kurşun dökümü ve hacamat hizmeti sunan bir sosyal medya hesabının olduğu da biliniyor. Öyle ki Ece’nin tarot hesabında yer alan bilgilere göre kendisini “Witchcraft (Cadılık) Eğitmeni” olarak tanımlayan bir kişinin öğrencisi olduğu görülüyor.Savcılık raporunda ise Ece Gürel'in ölüm nedeniyle ilgili bilgilere yer verildi. Raporda "Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde vücut ısısının 25 derece olduğu, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdiği müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldüğü, entübe halde tedavisine devam edildiği, 06.03.2025 tarih saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladığı, 07.03.2025 saat 03:40 sıralarında vefat ettiği bilgisi verildi, ölü muayene işlemi tamamlandı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ilişkin evraklarla birlikte kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı" bilgilerine yer verildi.Tüm bu bilgiler doğrultusunda sosyal medyada bir takım iddialar yer almaya başlandı. Öyle ki spiritüel olaylara ilgisi bilinen Gürel’in Ayahuska (Ayahuasca) denilen bir çay ile ritüel gerçekleştirdiği ve ölüme en yakın deneyimi (NDE / near death experience) yaşamayı hedeflediği iddia edildi. Peki bu ayahuska (ayahuasca) nedir? Neden tıbbi zorunluluklar dışında kullanımı yasak? İçerdiği DMT (dimeltiltriptamin) nedir?Ayahuska (Ayahuasca) nedir?Ayahuasca, Güney Amerika kökenli Banisteriopsis caapi bitkisinin dal ve yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen ve güçlü halüsinojenik etkiler gösteren bir içecek olmasıyla biliniyor. Ancak, içeriğinde bulunan dimetiltriptamin (DMT) nedeniyle birçok ülkede tıbbi zorunluluklar dışında kullanımı yasak. Bununla birlikte, içeriğindeki bileşikler algıyı, zaman kavramını ve farkındalığı değiştirdiği için, Amazon ormanlarında yaşayan yerli kabileler tarafından binlerce yıldır ritüellerin önemli bir parçası olarak görülmekte öyle ki ayahuasca dini, tıbbi, sosyal ve sanatsal alanlarda geniş bir kullanım alanına sahip olsa da sakıncalı yönleri nedeniyle bu ülkelerde dahil tek başına kullanımı yasak.Ancak, yerlilerin inancına göre ayahuasca yalnızca saygıyla ve belirli koşullar altında tüketilmesi gereken güçlü bir içecek. Aksi takdirde, gelişigüzel kullanımı aydınlatıcı bir deneyimden çok, tehlikeli ve kafa karıştırıcı sonuçlar doğurabileceğine inanılıyor. Ayahuasca neden yasak?Ayahuasca’nın tıbbi zorunluluklar dışında kullanımı, içeriğinde bulunan dimetiltriptamin (DMT) maddesi nedeniyle birçok ülkede yasaktır. Bunun en önemli sebeplerinden biri, içeceğin güçlü halüsinojenik etkiler göstermesi. Ayahuasca, algıyı, zamanı ve gerçeklik hissini değiştirdiğinden, bilinç durumunda köklü değişikliklere yol açabiliyor. Bu durum, özellikle psikolojik olarak hazırlıksız kişiler için zorlayıcı ve travmatik deneyimlere neden olabilir. Ayrıca, içeceğin bilinçsiz veya kontrolsüz tüketimi, anksiyete, paranoya, halüsinasyonlar ve psikoz benzeri durumlar gibi ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Bunun yanı sıra mide bulantısı, kusma ve kalp atış hızında artış gibi fiziksel yan etkiler de görülebilir. Ayahuasca derin ruhsal deneyimler sunduğu için, psikolojik olarak hazırlıksız kişilerde uzun vadede ruhsal dengenin bozulmasına neden olabilir. Yoğun bilinç değişimleri, bazı bireylerde depresyon veya anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Çoğu ülke, içeriğindeki DMT maddesi nedeniyle ayahuasca’yı uyuşturucu maddeler listesine dahil etmiş ve kullanımını yasaklamıştır.DMT (dimeltiltriptamin) nedir?Dimetiltriptamin, beyin çevresinde bulunan pineal bez tarafından salgılanan ve güçlü halüsinojenik etkiler gösteren bir bileşiktir. Bu madde özellikle uyku sırasında salgılanır ve rüya görülme evresine denk gelir. Bu süreçte, bireyin zaman algısında değişimler yaşaması en belirgin etkiler arasında yer alır. Bununla birlikte, DMT yalnızca uyku sırasında değil, doğum ve ölüm anlarında da salgılanır. Bu nedenle, ölüm anında “ışık görmek” olarak tanımlanan deneyim, DMT'nin etkilerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca, halk arasında "üçüncü göz" olarak bilinen bölge, aslında bu maddenin salgılandığı pineal bezin hemen üstüne denk gelmekte.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/muge-anli-canli-yayinda-ece-gurelin-olum-nedenini-acikladi-ilk-bulgulari-paylasti-1094278900.html

türki̇ye

belgrad ormanı

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