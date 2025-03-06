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Beşiktaş'ta Rangers taraftarının hayatını kaybetmesiyle ilgili bir tutuklama, bir adli kontrolle serbestlik kararı
Beşiktaş'ta Rangers taraftarının hayatını kaybetmesiyle ilgili bir tutuklama, bir adli kontrolle serbestlik kararı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers taraftarının Beşiktaş'ta yolda karşıya geçerken hayatını kaybetmesiyle ilgili bir sürücü tutuklandı, diğer sürücü... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T23:20+0300
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türki̇ye
fenerbahçe
taraftar
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya takımın taraftarı dün Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. İstanbul'da bulunan C.P'nin, ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yola çıktığı ve bir aracın çarpması sonucu yere düşmesinin ardından bir diğer aracın da üzerinden geçtiği tespit edildi.C.P'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobil sürücüleri U.Ç. ve H.G. gözaltına alındı. 'Taksirle öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen sürücülerden U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken H.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülere olun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpmasıyla yere düşen C.P'nin üzerinden başka bir otomobilin geçtiği yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangers-maci-oncesi-bir-iskoc-taraftari-hayatini-kaybetti-1094254111.html
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fenerbahçe, taraftar, trafik kazası
fenerbahçe, taraftar, trafik kazası

Beşiktaş'ta Rangers taraftarının hayatını kaybetmesiyle ilgili bir tutuklama, bir adli kontrolle serbestlik kararı

23:20 06.03.2025
© AA / Anadolu Ajansı videoBeşiktaş Polis Merkezi
Beşiktaş Polis Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Anadolu Ajansı video
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Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers taraftarının Beşiktaş'ta yolda karşıya geçerken hayatını kaybetmesiyle ilgili bir sürücü tutuklandı, diğer sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taraftar karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yere düşmüş ve o sırada başka bir araç da Rangers taraftarının üzerinden geçmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya takımın taraftarı dün Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
İstanbul'da bulunan C.P'nin, ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yola çıktığı ve bir aracın çarpması sonucu yere düşmesinin ardından bir diğer aracın da üzerinden geçtiği tespit edildi.
C.P'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobil sürücüleri U.Ç. ve H.G. gözaltına alındı.
'Taksirle öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen sürücülerden U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken H.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülere olun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpmasıyla yere düşen C.P'nin üzerinden başka bir otomobilin geçtiği yansıyor.
Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti
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