https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/olimpiyat-sporculugundan-fbiin-en-cok-aranan-10-kacak-listesine-basina-10-milyon-dolar-odul-konuldu-1094285264.html
Olimpiyat sporculuğundan FBI'ın 'en çok aranan 10 kaçak' listesine: Başına 10 milyon dolar ödül konuldu
Olimpiyat sporculuğundan FBI'ın 'en çok aranan 10 kaçak' listesine: Başına 10 milyon dolar ödül konuldu
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı ve FBI, eski Olimpiyat sporcusunun yakalanması için bilgi paylaşımına 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. FBI'ın 'En Çok Aranan... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T13:59+0300
2025-03-07T13:59+0300
2025-03-07T13:59+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in yakalanması için 10 milyon dolar ödül koydu. 'Uyuşturucu kaçakçısı' olduğu öne sürülen Wedding ayrıca cinayet dahil olmak üzere birden fazla federal suçlamayla suçlanıyor. FBI, 'En Çok Aranan 10 Kaçak' listesine aldıABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada Wedding'in "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle en çok arananlar listesine alındığı belirtildi. FBI'ın yaptığı basın açıklamasında, Wedding'in "Kolombiya'dan, Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden, Kanada'ya ve ABD'deki diğer yerlere düzenli olarak yüzlerce kilogram yasaklı madde gönderen bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini yönetmekle ve bu uyuşturucu suçlarını devam ettirmek için birden fazla cinayet ve bir cinayet girişimini düzenlemekle" suçlandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet dahil birden fazla suçlaması bulunan Wedding'in yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşımına 10 milyon dolar ödül vadedildi.Ryan Wedding, 2002 yılında Utah'ın Salt Lake kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılmış, yarışmada 24. sırada yer almıştı.
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abd, meksika, güney kaliforniya, fbi, dışişleri bakanlığı, ryan wedding
Olimpiyat sporculuğundan FBI'ın 'en çok aranan 10 kaçak' listesine: Başına 10 milyon dolar ödül konuldu
ABD Dışişleri Bakanlığı ve FBI, eski Olimpiyat sporcusunun yakalanması için bilgi paylaşımına 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. FBI'ın 'En Çok Aranan 10 Kaçak' listesine alındığı bildirilen Ryan Wedding'in 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetten' suçlandığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in yakalanması için 10 milyon dolar ödül koydu. 'Uyuşturucu kaçakçısı' olduğu öne sürülen Wedding ayrıca cinayet dahil olmak üzere birden fazla federal suçlamayla suçlanıyor.
FBI, 'En Çok Aranan 10 Kaçak' listesine aldı
ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada Wedding'in "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle en çok arananlar listesine alındığı belirtildi. FBI'ın yaptığı basın açıklamasında, Wedding'in "Kolombiya'dan, Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden, Kanada'ya ve ABD'deki diğer yerlere düzenli olarak yüzlerce kilogram yasaklı madde gönderen bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini yönetmekle ve bu uyuşturucu suçlarını devam ettirmek için birden fazla cinayet ve bir cinayet girişimini düzenlemekle" suçlandığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet dahil birden fazla suçlaması bulunan Wedding'in yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşımına 10 milyon dolar ödül vadedildi.
Ryan Wedding, 2002 yılında Utah'ın Salt Lake kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılmış, yarışmada 24. sırada yer almıştı.