https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/olimpiyat-sporculugundan-fbiin-en-cok-aranan-10-kacak-listesine-basina-10-milyon-dolar-odul-konuldu-1094285264.html

Olimpiyat sporculuğundan FBI'ın 'en çok aranan 10 kaçak' listesine: Başına 10 milyon dolar ödül konuldu

Olimpiyat sporculuğundan FBI'ın 'en çok aranan 10 kaçak' listesine: Başına 10 milyon dolar ödül konuldu

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı ve FBI, eski Olimpiyat sporcusunun yakalanması için bilgi paylaşımına 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. FBI'ın 'En Çok Aranan... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T13:59+0300

2025-03-07T13:59+0300

2025-03-07T13:59+0300

dünya

abd

meksika

güney kaliforniya

fbi

dışişleri bakanlığı

ryan wedding

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094284300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1af737578a8e62a416e99497eac5c48.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in yakalanması için 10 milyon dolar ödül koydu. 'Uyuşturucu kaçakçısı' olduğu öne sürülen Wedding ayrıca cinayet dahil olmak üzere birden fazla federal suçlamayla suçlanıyor. FBI, 'En Çok Aranan 10 Kaçak' listesine aldıABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada Wedding'in "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle en çok arananlar listesine alındığı belirtildi. FBI'ın yaptığı basın açıklamasında, Wedding'in "Kolombiya'dan, Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden, Kanada'ya ve ABD'deki diğer yerlere düzenli olarak yüzlerce kilogram yasaklı madde gönderen bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini yönetmekle ve bu uyuşturucu suçlarını devam ettirmek için birden fazla cinayet ve bir cinayet girişimini düzenlemekle" suçlandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet dahil birden fazla suçlaması bulunan Wedding'in yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşımına 10 milyon dolar ödül vadedildi.Ryan Wedding, 2002 yılında Utah'ın Salt Lake kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılmış, yarışmada 24. sırada yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/japonyada-bir-restoran-internette-kotu-yorum-yapan-2-kisinin-basina-odul-koydu-1093877946.html

meksika

güney kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, meksika, güney kaliforniya, fbi, dışişleri bakanlığı, ryan wedding