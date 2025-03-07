https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/mimar-ece-gurele-son-veda-tabutu-ciceklerle-donatildi-1094292821.html

Mimar Ece Gürel'e son veda: Tabutu çiçeklerle donatıldı

Mimar Ece Gürel'e son veda: Tabutu çiçeklerle donatıldı

Sputnik Türkiye

Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunmuş ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T17:12+0300

2025-03-07T17:12+0300

2025-03-07T17:17+0300

türki̇ye

ece gürel

belgrad ormanı

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

cenaze evi

cami

mobbing

mobbingle mücadele derneği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094273183_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_effa0fbaf1211e0e5945707671793d9a.png

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel için cenaze töreni düzenlendi.Kendisinden haber alınamayınca ailesi ve yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Ece Gürel ormanda halsiz halde bulunmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ece Gürel'in cenazesi, ailesine teslim edilerek Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gürel, Koca Sinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yüzlerce kişinin katıldığı Ece Gürel'in cenaze töreninde, genç mimarın tabutu çiçeklerle donatılırken ölümü hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html

türki̇ye

belgrad ormanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ece gürel, belgrad ormanı, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cami, mobbing, mobbingle mücadele derneği, iş, iş yeri, iş insanı, iş dünyası