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Mimar Ece Gürel'e son veda: Tabutu çiçeklerle donatıldı
Mimar Ece Gürel'e son veda: Tabutu çiçeklerle donatıldı
Sputnik Türkiye
Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunmuş ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel için cenaze töreni düzenlendi.Kendisinden haber alınamayınca ailesi ve yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Ece Gürel ormanda halsiz halde bulunmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ece Gürel'in cenazesi, ailesine teslim edilerek Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gürel, Koca Sinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yüzlerce kişinin katıldığı Ece Gürel'in cenaze töreninde, genç mimarın tabutu çiçeklerle donatılırken ölümü hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html
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ece gürel, belgrad ormanı, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cami, mobbing, mobbingle mücadele derneği, iş, iş yeri, iş insanı, iş dünyası
ece gürel, belgrad ormanı, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cami, mobbing, mobbingle mücadele derneği, iş, iş yeri, iş insanı, iş dünyası

Mimar Ece Gürel'e son veda: Tabutu çiçeklerle donatıldı

17:12 07.03.2025 (güncellendi: 17:17 07.03.2025)
© FotoğrafEce Gürel
Ece Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© Fotoğraf
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Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunmuş ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Gürel’in cenazesi ailesine teslim edilirken cenaze namazı Güneşli Merkez Camisi'nde kılındı. Koca Sinan Mezarlığı'na götürülen tabutu çiçeklerle süslendi.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel için cenaze töreni düzenlendi.
Kendisinden haber alınamayınca ailesi ve yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Ece Gürel ormanda halsiz halde bulunmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ece Gürel'in cenazesi, ailesine teslim edilerek Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gürel, Koca Sinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yüzlerce kişinin katıldığı Ece Gürel'in cenaze töreninde, genç mimarın tabutu çiçeklerle donatılırken ölümü hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti
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