https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/milyonlari-ilgilendiren-kulis-emekli-bayram-ikramiyesi-icin-tutar-ve-tarih-verildi-1094292950.html
Milyonları ilgilendiren 'zam' kulisi: Emekli bayram ikramiyesi için tutar ve tarih verildi
Milyonları ilgilendiren 'zam' kulisi: Emekli bayram ikramiyesi için tutar ve tarih verildi
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! "Emekli ikramiyesi 4 bin TL mi olacak?", "Zamlı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" soruları gündemde. İşte TBMM’ye sunulacak düzenleme ve beklenen rakamlar
2025-03-07T17:30+0300
2025-03-07T17:30+0300
2025-03-07T17:30+0300
ekonomi̇
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli bayram ikramiyesi
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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da zamlı olarak ödenecek.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler, şampiyon sporcular ve şehit yakınları da bu ikramiyeden faydalanacak.Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağını açıklamıştı. Ekonomim'in haberine göre, AK Parti’nin TBMM’ye sunacağı 15 maddelik yasa teklifine bu düzenlemenin eklenmesi bekleniyor.Hafta sonu zam oranı netleşecekEdinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimine emekli ikramiyeleri için çalışma yapılması talimatını verdi. Dün yapılan toplantıda rakamlar masaya yatırıldı ve zam oranının hafta sonu netleşmesi bekleniyor.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman Meclis'e gelecek?Pazartesi günü TBMM’ye sunulacak 15 maddelik yasa teklifinde emekli ikramiyelerine yapılacak zam da yer alacak.İkramiyeler ne zaman ödenecek?2025 yılı Ramazan Bayramı, 29 Mart’ta başlayacak. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerinin, Mart ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/emekli-bayram-ikramiyesinde-en-guclu-rakam-belli-oldu-sgk-uzmani-kritik-tarihi-acikladi-basvuru-1093962650.html
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emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi
emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi
Milyonları ilgilendiren 'zam' kulisi: Emekli bayram ikramiyesi için tutar ve tarih verildi
Ayrıntılar geliyor
Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı için beklediği haber geldi. Bayram ikramiyelerine bu yıl da zam yapılması bekleniyor. 3 bin TL olarak ödenen ikramiyeye 1.000 ile 2 bin TL arasında artış yapılması gündemde. Zam oranı hafta sonu netleşecek, düzenleme TBMM’ye sunulacak.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da zamlı olarak ödenecek.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler, şampiyon sporcular ve şehit yakınları da bu ikramiyeden faydalanacak.
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağını açıklamıştı. Ekonomim'in haberine göre, AK Parti’nin TBMM’ye sunacağı 15 maddelik yasa teklifine bu düzenlemenin eklenmesi bekleniyor.
Olası zam oranları:
1.000 TL ile 2.000 TL arasında
3.000 TL olan ikramiye,
1.000 TL zam ile 4.000 TL’ye
, 2.000 TL zam ile 5.000 TL’ye çıkabilir
İkramiyeler, mart ayının son haftasında hesaplara yatırılacak
Hafta sonu zam oranı netleşecek
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimine emekli ikramiyeleri için çalışma yapılması talimatını verdi. Dün yapılan toplantıda rakamlar masaya yatırıldı ve zam oranının hafta sonu netleşmesi bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman Meclis'e gelecek?
Pazartesi günü TBMM’ye sunulacak 15 maddelik yasa teklifinde emekli ikramiyelerine yapılacak zam da yer alacak.
İkramiyeler ne zaman ödenecek?
2025 yılı Ramazan Bayramı, 29 Mart’ta başlayacak. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerinin, Mart ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.