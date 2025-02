https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/emekli-bayram-ikramiyesinde-en-guclu-rakam-belli-oldu-sgk-uzmani-kritik-tarihi-acikladi-basvuru-1093962650.html

Emekli bayram ikramiyesinde en güçlü rakam belli oldu: SGK uzmanı kritik tarihi açıkladı, başvuru yapmayan alamayacak

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesi zammını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle dul ve yetim maaşı alanlara ödeme yapılırken, zam ihtimali belirsizliğini koruyor. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi artışı olup olmayacağına dair açıklamaları yakından takip ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine de hisse oranına göre ödeme yapılıyor. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, başvuru gerekmeksizin emekli maaşı yatırılan hesaplara otomatik olarak aktarılıyor. 2024 yılı itibarıyla emekli aylıklarına yapılan yüzde 15.75’lik zam sonrasında, bayram ikramiyesi tutarında da bir artış olup olmayacağı merak konusu oldu.Ekonomi yönetiminden emekli bayram ikramiyesi açıklamalarıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili bir çalışma yapacaklarını daha önce açıklamıştı. "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, bir düzenleme ihtimaline kapıyı açık bırakmıştı.Ancak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, bayram ikramiyesinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) gündeme gelmeyeceğini açıkladı. Bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı henüz netlik kazanmamışken ekonomi yönetiminden gelen farklı açıklamalar da kamuoyunda akıllara "Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı" sorusunu getirdi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, bayram ikramiyesi gündemiyle ilgili merak edilenleri Sputnik'e anlattı.Emekliler için ikramiye artışı ihtimali rafa mı kalktı? Bayram ikramiyesine düzenleme yapılır mı?SGK uzmanı Yılmaz, bayram ikramiyesinin emekli maaşı gibi enflasyon oranında artırılmadığı için zamana yenik düştüğüne dikkat çekti. Yılmaz, ekonomi yönetiminden gelen farklı açıklamalara işaret ederek "Bu sebepten dolayı ikramiyelere artış yapılıp yapılmayacağı, nasıl bir yol izleneceğinin tam belli olmadığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.SGK uzmanı Emin Yılmaz, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önüne alındığında 2025 yılı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına ilişkin tahminlerini paylaştı. Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz enflasyonla mücadeleye istinaden uygulanan sıkı para politikası doğrultusunda bir dizi program gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bayram ikramiyesine eğer bir düzenleme yapılırsa toplamda 16 milyon 600 bin emeklimize yapılacak olan iyileştirmenin belli bir maliyeti olmaktadır" dedi.İkramiye artışı i̇çin ne kadar kaynak gerekiyor?Bayram ikramiyesi için olası bir zam durumunda bütçeye getireceği yük de hesaplandı. Yılmaz, "Burada da 4 bin lira üzerinden iki bayramda 8 bin TL’den toplamda 128 milyar gibi bir kaynak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Tüm rakamlar ortaya çıktıSGK uzmanı Emin Yılmaz, enflasyon oranlarına göre 2025 yılı bayram ikramiyesi tahminlerini şu şekilde sıraladı:Bayram ikramiyesi artışında en güçlü rakamYılmaz, tahminlerine "Eğer bir artış yapılırsa, 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında belirleneceğini tahmin ediyorum" sözlerini ekledi.Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilir?Bayram ikramiyeleri, yalnızca emeklilere değil, çeşitli gruplara da ödeniyor. 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa kapsamında bazı gruplar da emekli bayram ikramiyesi alabiliyor. Yılmaz konuya ilişkin, "Bayram ikramiyesini 2018 yılında 7143 sayılı yasa ile 5510 sayılı sosyal güvenlik hukukumuza eklenen 18 madde ile düzenli olarak dini bayramlarımız öncesinde ödenmektedir. Bu ödemeden sadece emekli aylığı olanlar değil SGK’dan gelir ve aylık adı altında ödeme alanlara, vefat durumu varsa arkada kalan hak sahipleri dul ve yetimler hisseleri oranında, şehit yakınları, muharip gazileri, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri, şampiyon sporcular gibi bir çok kesimi kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar ikramiye alabilir mi? 28 Şubat tarihine dikkatEmekli olmak için Mart ayında başvuru yapanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak. SGK uzmanı Emin Yılmaz, "Çalışma hayatında bulunup, emeklilik şartlarını tamamladığınız zaman SGK başvuru yapmanız gerekli, yasalarımıza görede takip eden aydan itibaren emekli maaşınız bağlanmaktadır. Dolayısıyla Mart ayında başvuru yaparsanız Nisan ayında maaş bağlanacağından ötürü bayram ikramiyesi alamazsınız. Eğer bayram ikramiyesi almak istiyorsanız emeklilik için gerekli mevzuata uygun iseniz mutlaka 28 Şubat tarihine kadar başvurularınızın gerçekleşmesi sağlıklı olacaktır" diye konuştu.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta kutlanacak. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce ikramiyelerini alıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 zam ile ikramiye 3 bin TL'ye yükseltilmiş ve toplamda 6 bin TL olarak ödenmişti. Şu an için geçerli olan rakam da bu seviyede bulunuyor.

