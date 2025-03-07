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Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı, 'PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı'... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir” dedi.Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeliMili Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şunları söyledi; "Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."Müzakere ve ateşkes söz konusu değildirBakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirterek şunları dile getirdi:
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milli savunma bakanı, yaşar güler, pkk
milli savunma bakanı, yaşar güler, pkk

Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli

18:06 07.03.2025 (güncellendi: 18:18 07.03.2025)
© AA / Güven YılmazMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı, 'PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir dedi.

Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeli

Mili Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şunları söyledi;
"Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."

Müzakere ve ateşkes söz konusu değildir

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirterek şunları dile getirdi:
"Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır"
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
TÜRKİYE
MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar derhal silahlarını teslim etmeli
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