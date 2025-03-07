https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/milli-savunma-bakani-guler-pkk-ve-uzantilari-silahlari-derhal-ve-kosulsuz-olarak-silahlari-teslim-1094295069.html

Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli

Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı, 'PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı'... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T18:06+0300

2025-03-07T18:06+0300

2025-03-07T18:18+0300

türki̇ye

milli savunma bakanı

yaşar güler

pkk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774316_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_c6f202e3b4ce863894035454aaecb0f8.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir” dedi.Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeliMili Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şunları söyledi; "Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."Müzakere ve ateşkes söz konusu değildirBakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirterek şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/msb-kaynaklari-pkk-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-1094247871.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanı, yaşar güler, pkk