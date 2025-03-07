https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/milli-savunma-bakani-guler-pkk-ve-uzantilari-silahlari-derhal-ve-kosulsuz-olarak-silahlari-teslim-1094295069.html
Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı, 'PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı'... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T18:06+0300
2025-03-07T18:06+0300
2025-03-07T18:18+0300
türki̇ye
milli savunma bakanı
yaşar güler
pkk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774316_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_c6f202e3b4ce863894035454aaecb0f8.jpg
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir” dedi.Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeliMili Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şunları söyledi; "Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."Müzakere ve ateşkes söz konusu değildirBakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirterek şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/msb-kaynaklari-pkk-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-1094247871.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774316_117:0:2196:1559_1920x0_80_0_0_5ab0b96283a2e32a474482be7e3163ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanı, yaşar güler, pkk
milli savunma bakanı, yaşar güler, pkk
Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
18:06 07.03.2025 (güncellendi: 18:18 07.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı, 'PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir” dedi.
Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeli
Mili Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şunları söyledi;
"Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."
Müzakere ve ateşkes söz konusu değildir
Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirterek şunları dile getirdi:
"Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır"