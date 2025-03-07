Menopoz semptomlarını yoğun yaşayan kadınlar dikkat: Demans görülme riski yükseliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: CHP Türkiye’nin siyasi atık merkezi değil
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UNESCO mirası tehlikede: Peri bacalarına betonlaşma
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: İmamoğlu patinaj yaptığı noktadan çıkabilmeliydi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:23
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gerçek kutlama eşitliği sağladığımız gün olacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
18:08
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:21
14 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
18:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/menopoz-semptomlarini-yogun-yasayan-kadinlar-dikkat-demans-gorulme-riski-yukseliyor-1094288898.html
Menopoz semptomlarını yoğun yaşayan kadınlar dikkat: Demans görülme riski yükseliyor
Menopoz semptomlarını yoğun yaşayan kadınlar dikkat: Demans görülme riski yükseliyor
Sputnik Türkiye
Menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınlarda ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin yüksek olduğu... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T15:40+0300
2025-03-07T15:40+0300
sağlik
demans
menopoz
hormon
hormon tedavisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/08/1055407556_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_195db88bee5262997df374242f830691.jpg
Bilim insanları, menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınların, ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.900 kadının verileri incelendiBilim insanları menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek için menopoza giren yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini inceledi. Çalışma kapsamında, katılımcılar bilişsel ve davranışsal becerilerin değerlendirildiği çeşitli testlere tabii tutuldu.Bilim insanları, menopoz semptomlarından uyku sorunu, gece terlemesi ve ruh hali değişikliklerini daha fazla deneyimleyen kadınların ilerleyen yaşlarda anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.Çalışmada, hormon tedavisi alan kadınların davranış sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediğine dikkati çekildi. Bazı bilim insanları, demans belirtilerinin görülme nedeninin beynin sağlıklı çalışmasını destekleyen östradiol hormonunun menopoz döneminde azalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü. Araştırmanın bulguları "Plos One" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/demans-hastaligina-iyi-gelen-iki-icecek-kesfedildi-1093481308.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/08/1055407556_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d7c5a3b9cd2c7fac4443588e1e92e78f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
demans, menopoz, hormon, hormon tedavisi
demans, menopoz, hormon, hormon tedavisi

Menopoz semptomlarını yoğun yaşayan kadınlar dikkat: Demans görülme riski yükseliyor

15:40 07.03.2025
© AAYaşlı Kadın
Yaşlı Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
Abone ol
Menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınlarda ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanları, menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınların, ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.

900 kadının verileri incelendi

Bilim insanları menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek için menopoza giren yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini inceledi. Çalışma kapsamında, katılımcılar bilişsel ve davranışsal becerilerin değerlendirildiği çeşitli testlere tabii tutuldu.
Bilim insanları, menopoz semptomlarından uyku sorunu, gece terlemesi ve ruh hali değişikliklerini daha fazla deneyimleyen kadınların ilerleyen yaşlarda anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Çalışmada, hormon tedavisi alan kadınların davranış sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediğine dikkati çekildi. Bazı bilim insanları, demans belirtilerinin görülme nedeninin beynin sağlıklı çalışmasını destekleyen östradiol hormonunun menopoz döneminde azalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü. Araştırmanın bulguları "Plos One" dergisinde yayımlandı.
Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
YAŞAM
Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi
8 Şubat, 03:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала