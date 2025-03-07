https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/menopoz-semptomlarini-yogun-yasayan-kadinlar-dikkat-demans-gorulme-riski-yukseliyor-1094288898.html
Menopoz semptomlarını yoğun yaşayan kadınlar dikkat: Demans görülme riski yükseliyor
Menopoz semptomlarını yoğun yaşayan kadınlar dikkat: Demans görülme riski yükseliyor
Sputnik Türkiye
Menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınlarda ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin yüksek olduğu... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T15:40+0300
2025-03-07T15:40+0300
2025-03-07T15:40+0300
sağlik
demans
menopoz
hormon
hormon tedavisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/08/1055407556_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_195db88bee5262997df374242f830691.jpg
Bilim insanları, menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınların, ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.900 kadının verileri incelendiBilim insanları menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek için menopoza giren yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini inceledi. Çalışma kapsamında, katılımcılar bilişsel ve davranışsal becerilerin değerlendirildiği çeşitli testlere tabii tutuldu.Bilim insanları, menopoz semptomlarından uyku sorunu, gece terlemesi ve ruh hali değişikliklerini daha fazla deneyimleyen kadınların ilerleyen yaşlarda anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.Çalışmada, hormon tedavisi alan kadınların davranış sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediğine dikkati çekildi. Bazı bilim insanları, demans belirtilerinin görülme nedeninin beynin sağlıklı çalışmasını destekleyen östradiol hormonunun menopoz döneminde azalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü. Araştırmanın bulguları "Plos One" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/demans-hastaligina-iyi-gelen-iki-icecek-kesfedildi-1093481308.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/08/1055407556_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d7c5a3b9cd2c7fac4443588e1e92e78f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
demans, menopoz, hormon, hormon tedavisi
demans, menopoz, hormon, hormon tedavisi
Menopoz semptomlarını yoğun yaşayan kadınlar dikkat: Demans görülme riski yükseliyor
Menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınlarda ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanları, menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınların, ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.
900 kadının verileri incelendi
Bilim insanları menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek için menopoza giren yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini inceledi. Çalışma kapsamında, katılımcılar bilişsel ve davranışsal becerilerin değerlendirildiği çeşitli testlere tabii tutuldu.
Bilim insanları, menopoz semptomlarından uyku sorunu, gece terlemesi ve ruh hali değişikliklerini daha fazla deneyimleyen kadınların ilerleyen yaşlarda anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Çalışmada, hormon tedavisi alan kadınların davranış sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediğine dikkati çekildi. Bazı bilim insanları, demans belirtilerinin görülme nedeninin beynin sağlıklı çalışmasını destekleyen östradiol hormonunun menopoz döneminde azalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü. Araştırmanın bulguları "Plos One" dergisinde yayımlandı.