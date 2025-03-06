https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/abd-baskani-trump-baska-secenekleri-yok-diyerek-konustu-ukrayna-baris-anlasmasini-kabul-etmek-1094268603.html

ABD Başkanı Trump, 'başka seçenekleri yok' diyerek konuştu: 'Ukrayna barış anlaşmasını kabul etmek zorunda'

ABD Başkanı Trump, 'başka seçenekleri yok' diyerek konuştu: 'Ukrayna barış anlaşmasını kabul etmek zorunda'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın başka seçeneği olmadığı için bir barış anlaşması yapmak zorunda olduğunun altını çizerek son günlerde barış görüşmelerinde 'iyi... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T23:47+0300

2025-03-06T23:47+0300

2025-03-06T23:47+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

ukrayna

rusya

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Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde 'ilerleme' kaydedildiğini öne sürdü. Son günlerde Ukrayna'da çözüme yönelik görüşmelerde 'iyi ilerleme' kaydedildiğini dile getiren Trump, “Son birkaç gün içinde Ukrayna ve Rusya ile iyi bir ilerleme kaydedildi. Bunu bir sonuca bağlamak iyi olacak” dedi.ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın başka seçeneği olmadığı için bir barış anlaşmasına gitmek zorunda kalacağına inanıyor. Söz konusu açıklamayı Beyaz Saray'da gazetecilerle yaptığı bir sohbet sırasında yaptı.ABD Başkanı Trump konuşmasında ayrıca Ukrayna'nın başka seçeneği olmadığını belirterek, "Bence olacak olan bu. Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor zira bence başka seçenekleri yok” cümlesini vurguladı.Trump'tan nükleer silahlardan kurtulma çağrısıTrump, Rusya ile nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelere başlamak istediğini söylediABD Başkanı Trump nükleer silahlardan kurtulma çağrısında bulundu ve Rusya Federasyonu ile nükleer silahsızlanma görüşmeleri için umutlu olduğunu ifade etti.Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada “Herkesin nükleer silahlardan kurtulması harika olur” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/rusya-devlet-baskani-putin-bazi-insanlar-napolyonun-isgal-gunlerinin-nasil-bittigini-unuttular-1094264373.html

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