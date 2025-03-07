https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/kanada-basbakani-trudeau-ben-bir-siyonistim-1094300093.html
Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir Siyonistim
Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir Siyonistim
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu'nda konuşma yaptı. Trudeau konuşmasında 7 Ekim 2023'ten bu... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T21:05+0300
2025-03-07T21:05+0300
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Trudeau, konuşmasında, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim" ifadelerini kullanarak, Siyonizm'e desteğini açıkça dile getirdi. Bu açıklama, Kanada'daki Yahudi toplumu ve insan hakları savunucuları tarafından olumlu karşılandı.Başbakan Trudeau, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya genelinde ve Kanada'da antisemitizmde artış görüldüğünü belirterek, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı. "Antisemitizm, sadece Yahudi toplumuna değil, tüm topluma yönelik bir tehdittir. Bu tür nefret söylemleri ve eylemler karşısında sessiz kalmayacağız" diyen Trudeau, hükümet olarak antisemitizmle mücadele için kararlı adımlar attıklarını ifade etti.Başbakan, konuşmasında ayrıca Kanada'nın çeşitlilik ve hoşgörü değerlerine vurgu yaparak, "Kanada, farklı inanç ve kökenlere sahip insanların bir arada yaşadığı bir ülkedir. Bu değerleri korumak ve güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trump-kanada-basbakani-trudeauya-telefonda-kufur-etti-trudeau-gozyaslarina-boguldu-1094294881.html
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justin trudeau, ottawa, kanada, kanada günü, liberal parti (kanada), yahudi, siyonist, amerika siyonist örgütü (zoa), siyonist federasyonu, siyonist birlik (parti)
justin trudeau, ottawa, kanada, kanada günü, liberal parti (kanada), yahudi, siyonist, amerika siyonist örgütü (zoa), siyonist federasyonu, siyonist birlik (parti)
Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir Siyonistim
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu'nda konuşma yaptı. Trudeau konuşmasında 7 Ekim 2023'ten bu yana antisemitizmde bir artış görüldüğünü belirterek kendisinin de Siyonist olduğunu duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Trudeau, konuşmasında, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim" ifadelerini kullanarak, Siyonizm'e desteğini açıkça dile getirdi. Bu açıklama, Kanada'daki Yahudi toplumu ve insan hakları savunucuları tarafından olumlu karşılandı.
Başbakan Trudeau, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya genelinde ve Kanada'da antisemitizmde artış görüldüğünü belirterek, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı. "Antisemitizm, sadece Yahudi toplumuna değil, tüm topluma yönelik bir tehdittir. Bu tür nefret söylemleri ve eylemler karşısında sessiz kalmayacağız" diyen Trudeau, hükümet olarak antisemitizmle mücadele için kararlı adımlar attıklarını ifade etti.
Başbakan, konuşmasında ayrıca Kanada'nın çeşitlilik ve hoşgörü değerlerine vurgu yaparak, "Kanada, farklı inanç ve kökenlere sahip insanların bir arada yaşadığı bir ülkedir. Bu değerleri korumak ve güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur" dedi.