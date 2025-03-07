https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/benzinin-ardindan-motorine-indirim-geliyor-tabelalar-bu-gece-degisecek-1094274305.html

Benzinin ardından motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek

Benzinin ardından motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına 2,06 TL indirim geldi! Motorinde 1,35 TL'lik indirim bekleniyor. Peki, 7 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin ve motorinin yeni litre fiyatları

2025-03-07T09:23+0300

2025-03-07T09:23+0300

2025-03-07T09:23+0300

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Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı, ancak gece yarısından sonra motorinde de 1.35 TL indirim bekleniyor.Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim sonrası büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:İstanbul (Avrupa Yakası)AnkaraİzmirAkaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, petrol arz-talep dengesi ve döviz kuru, günlük olarak akaryakıt fiyatlarında değişikliklere neden oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/akaryakitta-cifte-indirim-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-iste-tabelaya-yansiyacagi-tarih-1094259322.html

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