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Benzinin ardından motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek
Benzinin ardından motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına 2,06 TL indirim geldi! Motorinde 1,35 TL'lik indirim bekleniyor. Peki, 7 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin ve motorinin yeni litre fiyatları
2025-03-07T09:23+0300
2025-03-07T09:23+0300
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Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı, ancak gece yarısından sonra motorinde de 1.35 TL indirim bekleniyor.Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim sonrası büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:İstanbul (Avrupa Yakası)AnkaraİzmirAkaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, petrol arz-talep dengesi ve döviz kuru, günlük olarak akaryakıt fiyatlarında değişikliklere neden oluyor.
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Benzinin ardından motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek

09:23 07.03.2025
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Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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Benzin fiyatlarına 2,06 TL indirim geldi! Motorine de gece yarısı indirim bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte 7 Mart 2025 benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu.
Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı, ancak gece yarısından sonra motorinde de 1.35 TL indirim bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

İndirim sonrası büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 43,41 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 43,96 TL
Motorin: 47,38 TL
LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 44,33 TL
Motorin: 47,74 TL
LPG: 27,34 TL

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, petrol arz-talep dengesi ve döviz kuru, günlük olarak akaryakıt fiyatlarında değişikliklere neden oluyor.
Benzinlik stok - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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Akaryakıtta çifte indirim: Benzin ve motorin fiyatları değişecek, işte tabelaya yansıyacağı tarih
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