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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/beyoglu-kaymakamligindan-8-marta-iliskin-aciklama-etkinlikleryasaklandi-1094291397.html
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 8 Mart'a ilişkin açıklama: 'Etkinlikler yasaklandı'
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 8 Mart'a ilişkin açıklama: 'Etkinlikler yasaklandı'
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında ilçe genelinde yarın yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, yarın saat 19.30'da Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'ne toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, "Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.Beyoğlu dahilinde yapılmak istenilen yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer etkinlikler ile eylemlerde alınacak emniyet tedbirlerine alınan önlemler açıklamada şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/menopoz-semptomlarini-yogun-yasayan-kadinlar-dikkat-demans-gorulme-riski-yukseliyor-1094288898.html
türki̇ye
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i̇stiklal caddesi, taksim, beyoğlu kaymakamlığı, taksim meydanı, türkiye

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 8 Mart'a ilişkin açıklama: 'Etkinlikler yasaklandı'

16:41 07.03.2025
© İHA İstiklal Caddesi
 İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© İHA
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Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında ilçe genelinde yarın yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, yarın saat 19.30'da Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'ne toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.
Beyoğlu dahilinde yapılmak istenilen yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer etkinlikler ile eylemlerde alınacak emniyet tedbirlerine alınan önlemler açıklamada şu şekilde sıralandı:

Saat 12.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerinin yapılması. İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması. Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması. Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması. Ayrıca gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması, diğer ve benzeri etkinlikler yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerinin yapılması.

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