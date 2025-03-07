Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 8 Mart'a ilişkin açıklama: 'Etkinlikler yasaklandı'

Saat 12.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerinin yapılması. İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması. Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması. Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması. Ayrıca gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması, diğer ve benzeri etkinlikler yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerinin yapılması.