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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/iran-nukleer-programa-iliskin-trumptan-henuz-bir-mektup-almadik-1094295863.html
İran: Nükleer programa ilişkin Trump'tan henüz bir mektup almadık
İran: Nükleer programa ilişkin Trump'tan henüz bir mektup almadık
Sputnik Türkiye
İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın İran dini lideri Hamaney'e gönderdiğini söylediği gibi bir mektubun... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T18:42+0300
2025-03-07T18:48+0300
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İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran nükleer anlaşması konusu ile alakalı olarak İran dini lideri Ali Hamaney'e henüz bir mektup ulaşmadığını söyledi.Misyondan yapılan açıklamada “Henüz böyle bir mektup almadık” denildi.'İran’ın nükleer programı askeri yollarla yok edilemez'İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrasında ülkesinin ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini tekrarladı.ABD Başkanı Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmasının sorulması üzerine Arakçi, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Arakçi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine ilişkin ise "İran’ın nükleer programı askeri yollarla yok edilemez. İran'a bir saldırı olursa, bu saldırının bölgede büyük bir yangına dönüşebileceğine inanıyorum" dedi.Trump mektup gönderdiğini söylemiştiABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtmişti.Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" dediğini açıklamıştı.Bir anlaşma müzakere etmeyi tercih ettiğini kaydeden Trump, "Herkesin benimle aynı fikirde olduğundan emin değilim, ancak askeri olarak kazanmış olsanız bile aynı derecede iyi olacak bir anlaşma yapabiliriz" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/iran-dini-lideri-hamaneyin-danismanindan-turkiye-aciklamasi-sessiz-kalmayacagiz-1094221954.html
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abd, donald trump, i̇ran, ayetullah ali hamaney, fox business, mektup, nükleer program, abbas arakçi, i̇srail
abd, donald trump, i̇ran, ayetullah ali hamaney, fox business, mektup, nükleer program, abbas arakçi, i̇srail

İran: Nükleer programa ilişkin Trump'tan henüz bir mektup almadık

18:42 07.03.2025 (güncellendi: 18:48 07.03.2025)
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İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın İran dini lideri Hamaney'e gönderdiğini söylediği gibi bir mektubun henüz alınmadığını dile getirildi.
İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran nükleer anlaşması konusu ile alakalı olarak İran dini lideri Ali Hamaney'e henüz bir mektup ulaşmadığını söyledi.
Misyondan yapılan açıklamada “Henüz böyle bir mektup almadık” denildi.

'İran’ın nükleer programı askeri yollarla yok edilemez'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrasında ülkesinin ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini tekrarladı.
ABD Başkanı Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmasının sorulması üzerine Arakçi, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Arakçi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine ilişkin ise "İran’ın nükleer programı askeri yollarla yok edilemez. İran'a bir saldırı olursa, bu saldırının bölgede büyük bir yangına dönüşebileceğine inanıyorum" dedi.

Trump mektup gönderdiğini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtmişti.
Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.
Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" dediğini açıklamıştı.
Bir anlaşma müzakere etmeyi tercih ettiğini kaydeden Trump, "Herkesin benimle aynı fikirde olduğundan emin değilim, ancak askeri olarak kazanmış olsanız bile aynı derecede iyi olacak bir anlaşma yapabiliriz" ifadesini kullanmıştı.
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