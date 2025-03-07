https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/guresci-riza-kayaalp-yasakli-madde-tespiti-sebebiyle-4-yil-men-cezasi-aldi-1094269376.html

Güreşçi Rıza Kayaalp, 'yasaklı madde' tespiti sebebiyle 4 yıl men cezası aldı

Güreşçi Rıza Kayaalp, 'yasaklı madde' tespiti sebebiyle 4 yıl men cezası aldı

Sputnik Türkiye

Güreşçi Rıza Kayaalp'in Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi tarafından alınan numunesinde 'Trimetazidine' adında bir yasaklı madde... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T01:32+0300

2025-03-07T01:32+0300

2025-03-07T01:32+0300

spor

rıza kayaalp

paris

aski̇

yasaklı madde

güreş

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Uluslararası Test Ajansı, güreşçi Rıza Kayaalp'in yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldığını açıkladıAjansın açıklamasında, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi tarafından 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde 'Trimetazidine' adında bir yasaklı madde tespit edildiği ifade edilerek, Kayaalp'e 4 yıl men cezası verildiği kaydedildi4 yıl spor müsabakalarından men edildiYapılan açıklamaya göre Rıza Kayaalp, başlangıç tarihi 1 Temmuz 2024 olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar tüm spor müsabakalarından men edildi. Ayrıca Rıza Kayaalp'in 28 Mayıs 2024'ten itibaren elde ettiği tüm sonuçların geçersiz sayılması kararlaştırıldı.Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştıKayaalp daha önce, "Son Olimpiyat mücadelem" dediği Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı. Yapılan açıklamalarda yanlış ilaç nedeniyle Kayaalp'in lisansının askıya alındığı ifade edilmişti.ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddeye rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici olarak yasaklanan Rıza Kayaalp için, şu ifadeleri kullanmıştı: Trimetazidine nedir?Trimetazidin, kalbe giden kan akışının azalması nedeniyle fiziksel efor sonucu göğüs, çene ve sırtta oluşan ani ağrılar olan anjin ataklarını önlemek için kullanılan bir ilaç olarak biliniyor. 'Anjin' ise genellikle koroner arterler adı verilen kalbi besleyen kan damarlarının daralmasıyla ilişkili olabiliyor.Trimetazidin maddesinin, metabolizma üzerinde etkisi olan bir ilaç olarak vücuttaki glikozun parçalanma hızını artırarak, kalp kasına giden kan akışının azalması karşısında koruma sağladığına inanılıyor.Trimetazidin ayrıca vertigo (dönme hissi) ve tinnitus (kulaklarda çınlama hissi) semptomlarını tedavi etmek ve kan damarlarını etkileyen sorunlardan kaynaklanan görme azalması ve görme alanı bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılabiliyor.

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