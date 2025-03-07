https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/devlet-bahcelinin-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-1094274896.html
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Celal Adan'ın gündeminde Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T09:24+0300
2025-03-07T09:24+0300
2025-03-07T09:24+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
celal adan
sağlık durumu
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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Adan bir süre sohbet etti. Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kalp-kapakcigi-ameliyati-geciren-mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-siyaset-okulu-acilisina-katilacak-1094207447.html
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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Celal Adan'ın gündeminde Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve İmralı'dan yapılan çağrı vardı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Adan bir süre sohbet etti. Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.
Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.
Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir." dedi.