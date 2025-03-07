https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/devlet-bahcelinin-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-1094274896.html

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Celal Adan'ın gündeminde Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T09:24+0300

2025-03-07T09:24+0300

2025-03-07T09:24+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

celal adan

sağlık durumu

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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Adan bir süre sohbet etti. Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir." dedi.

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