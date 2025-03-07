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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Celal Adan'ın gündeminde Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T09:24+0300
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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Adan bir süre sohbet etti. Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir." dedi.
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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

09:24 07.03.2025
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Celal Adan'ın gündeminde Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve İmralı'dan yapılan çağrı vardı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Adan bir süre sohbet etti. Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir." dedi.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
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Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak
5 Mart, 11:35
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