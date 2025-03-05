https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kalp-kapakcigi-ameliyati-geciren-mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-siyaset-okulu-acilisina-katilacak-1094207447.html
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak
Sputnik Türkiye
Kalp kapakçığı ameliyatı olan ve beş haftadır TBMM'de grup toplantısı düzenlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, nisan ayında partisinin 'siyaset... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025-03-05T11:35+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. Beş haftadır partisinin TBMM'de grup toplantısını düzenlemeyen Bahçeli'nin nisan ayında partisinin 'siyaset okulunun' açılışına katılacağı açıklandı. İlk dersi Bahçeli verecekMHP'den yapılan açıklamaya göre, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim programı, Nisan ayında başlayacak. Parti, programın içeriği ve ders detaylarını duyururken, Bahçeli'nin bu önemli açılışa katılacağı belirtildi. Bahçeli'nin, 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde yer alacağı açıklandı.Eğitim programının içeriğini ve katılım şartları neler?Nisan ayında yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler verilecek. Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek.Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek. Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-selahattin-demirtas-ile-gorustu-1094134248.html
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devlet bahçeli, mhp, tbmm, mhp siyaset ve liderlik okulu
devlet bahçeli, mhp, tbmm, mhp siyaset ve liderlik okulu
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak
Kalp kapakçığı ameliyatı olan ve beş haftadır TBMM'de grup toplantısı düzenlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, nisan ayında partisinin 'siyaset okulu' açılışına katılacağı duyuruldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. Beş haftadır partisinin TBMM'de grup toplantısını düzenlemeyen Bahçeli'nin nisan ayında partisinin 'siyaset okulunun' açılışına katılacağı açıklandı.
İlk dersi Bahçeli verecek
MHP'den yapılan açıklamaya göre, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim programı, Nisan ayında başlayacak. Parti, programın içeriği ve ders detaylarını duyururken, Bahçeli'nin bu önemli açılışa katılacağı belirtildi. Bahçeli'nin, 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde yer alacağı açıklandı.
Eğitim programının içeriğini ve katılım şartları neler?
Nisan ayında yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler verilecek. Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek.
Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek. Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.