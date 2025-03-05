Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olay neydi? Sanatçı Filiz Otyam anlatıyor
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
DİSK'li kadınlar 7 Mart’ta grevde: Kadın durursa ne olur?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kalp-kapakcigi-ameliyati-geciren-mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-siyaset-okulu-acilisina-katilacak-1094207447.html
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak
Sputnik Türkiye
Kalp kapakçığı ameliyatı olan ve beş haftadır TBMM'de grup toplantısı düzenlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, nisan ayında partisinin 'siyaset... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T11:35+0300
2025-03-05T11:35+0300
türki̇ye
devlet bahçeli
mhp
tbmm
mhp siyaset ve liderlik okulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519610_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_579770af2107d2f24561113217be8ed7.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. Beş haftadır partisinin TBMM'de grup toplantısını düzenlemeyen Bahçeli'nin nisan ayında partisinin 'siyaset okulunun' açılışına katılacağı açıklandı. İlk dersi Bahçeli verecekMHP'den yapılan açıklamaya göre, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim programı, Nisan ayında başlayacak. Parti, programın içeriği ve ders detaylarını duyururken, Bahçeli'nin bu önemli açılışa katılacağı belirtildi. Bahçeli'nin, 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde yer alacağı açıklandı.Eğitim programının içeriğini ve katılım şartları neler?Nisan ayında yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler verilecek. Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek.Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek. Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-selahattin-demirtas-ile-gorustu-1094134248.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519610_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_833a390a4733e432c0da0471cc502dee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, tbmm, mhp siyaset ve liderlik okulu
devlet bahçeli, mhp, tbmm, mhp siyaset ve liderlik okulu

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu açılışına katılacak

11:35 05.03.2025
© Raşit AydoğanDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© Raşit Aydoğan
Abone ol
Kalp kapakçığı ameliyatı olan ve beş haftadır TBMM'de grup toplantısı düzenlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, nisan ayında partisinin 'siyaset okulu' açılışına katılacağı duyuruldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. Beş haftadır partisinin TBMM'de grup toplantısını düzenlemeyen Bahçeli'nin nisan ayında partisinin 'siyaset okulunun' açılışına katılacağı açıklandı.

İlk dersi Bahçeli verecek

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim programı, Nisan ayında başlayacak. Parti, programın içeriği ve ders detaylarını duyururken, Bahçeli'nin bu önemli açılışa katılacağı belirtildi. Bahçeli'nin, 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde yer alacağı açıklandı.

Eğitim programının içeriğini ve katılım şartları neler?

Nisan ayında yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler verilecek. Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek.
Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek. Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü
3 Mart, 09:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала