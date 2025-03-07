Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü anayasayı hak ettiğine inanıyoruz

"Siyaset dışı aktörlerce sivil bir zihniyete dayalı olmadan hazırlandığı için milletimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinden uzaktır. Siyasi tarihimizde yasama, yürütme ve yargı arasında ya da yüksek yargı organları arasında mevcut anayasadan kaynaklı sıkıntılarla karşılaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, içinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni sivil bir anayasa yapmasının milli bir ödev olduğunu pek çok vesileyle vurgulamıştır. Tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanmış sivil, vesayetten arınmış ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasa için katkı vermeye her zaman hazırız ve kararlıyız. Tamamen milli iradeden doğan geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü, baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasayı Türkiye Yüzyılı'nda aziz milletimizin hak ettiğine gönülden inanıyoruz."