https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz--milletimizin-genis-katilimli-cogulcu-ozgurlukcu--anayasayi-hak-1094301710.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü anayasayı hak ettiğine inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü anayasayı hak ettiğine inanıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, videolu mesajıyla katılım sağladığı 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programında, "Tamamen milli iradeden doğan geniş... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T22:56+0300
2025-03-07T22:56+0300
2025-03-07T22:56+0300
poli̇ti̇ka
i̇çişleri bakanlığı
cevdet yılmaz
anayasa
yeni anayasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090986949_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cf52f204d948b367def94e6f1d931fe0.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programına videolu mesaj gönderdi. Programda yayınlanan videosunda Yılmaz, din, dil, ırk, mezhep, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, mevcut anayasanın, yapılan değişikliklere rağmen hala darbe döneminin izlerini taşıdığını ifade etti.Programda yayınlanan konuşmasında Yılmaz, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/binali-yildirim-vatandaslik-tanimi-yeni-anayasada-elbette-ki-gozden-gecirilebilir-1094049782.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090986949_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_36eaffcb80bf9e1253f5e4f742b03df8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, cevdet yılmaz, anayasa, yeni anayasa
i̇çişleri bakanlığı, cevdet yılmaz, anayasa, yeni anayasa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü anayasayı hak ettiğine inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, videolu mesajıyla katılım sağladığı 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programında, "Tamamen milli iradeden doğan geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü, baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasayı Türkiye Yüzyılı'nda aziz milletimizin hak ettiğine gönülden inanıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programına videolu mesaj gönderdi.
Programda yayınlanan videosunda Yılmaz, din, dil, ırk, mezhep, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, mevcut anayasanın, yapılan değişikliklere rağmen hala darbe döneminin izlerini taşıdığını ifade etti.
Programda yayınlanan konuşmasında Yılmaz, şunları kaydetti:
"Siyaset dışı aktörlerce sivil bir zihniyete dayalı olmadan hazırlandığı için milletimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinden uzaktır. Siyasi tarihimizde yasama, yürütme ve yargı arasında ya da yüksek yargı organları arasında mevcut anayasadan kaynaklı sıkıntılarla karşılaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, içinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni sivil bir anayasa yapmasının milli bir ödev olduğunu pek çok vesileyle vurgulamıştır. Tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanmış sivil, vesayetten arınmış ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasa için katkı vermeye her zaman hazırız ve kararlıyız. Tamamen milli iradeden doğan geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü, baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasayı Türkiye Yüzyılı'nda aziz milletimizin hak ettiğine gönülden inanıyoruz."