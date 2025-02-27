https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/binali-yildirim-vatandaslik-tanimi-yeni-anayasada-elbette-ki-gozden-gecirilebilir-1094049782.html
Binali Yıldırım: Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir
Binali Yıldırım: Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir
Sputnik Türkiye
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, yeni anayasada vatandaşlık tanımının gözden geçirilebilir olduğunu söyleyerek, "Bir etnik kimliği tanımlamak... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T22:49+0300
2025-02-27T22:49+0300
2025-02-27T22:53+0300
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anayasa
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vatandaş
türkiye cumhuriyeti devleti
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programında bir konuşma gerçekleştirdi.Yıldırım konuşmasında "Türkiye'nin anayasasındaki ilk 4 değiştirilemez maddesi 100 yıllık bir birikimin sonucudur. Dünden bugüne konulmuş bir şey değildir. Üniter devlet yapısı, demokratik, laik ve cumhuriyet, Atatürk ile silah arkadaşlarının bize emanetidir. Bunun üzerine hiç kimse bir iş yapamaz ve tartışmaya açamaz" ifadelerini dile getirdi.Yıldırım, terör örgütlerine destek verenlerin ana dil konusunu ileri sürdüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti:'Sivil anayasa bir an önce yapılmalı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da tekrar aday olmasının yolu açılmalıdır'Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına tekrar aday olabilmesiyle ilgili de konuştu. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle her zaman tehdit içinde olduğunu vurgulayan Yıldırım şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chp-merkez-yonetim-kurulu-olaganustu-toplandi-teror-orgutunun-silah-birakmasi-ve-kendini-feshetmesi-1094048719.html
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binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, anayasa, türk, vatandaş, türkiye cumhuriyeti devleti
binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, anayasa, türk, vatandaş, türkiye cumhuriyeti devleti
Binali Yıldırım: Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir
22:49 27.02.2025 (güncellendi: 22:53 27.02.2025)
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, yeni anayasada vatandaşlık tanımının gözden geçirilebilir olduğunu söyleyerek, "Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir" şeklinde konuştu.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programında bir konuşma gerçekleştirdi.
Yıldırım konuşmasında "Türkiye'nin anayasasındaki ilk 4 değiştirilemez maddesi 100 yıllık bir birikimin sonucudur. Dünden bugüne konulmuş bir şey değildir. Üniter devlet yapısı, demokratik, laik ve cumhuriyet, Atatürk ile silah arkadaşlarının bize emanetidir. Bunun üzerine hiç kimse bir iş yapamaz ve tartışmaya açamaz" ifadelerini dile getirdi.
Yıldırım, terör örgütlerine destek verenlerin ana dil konusunu ileri sürdüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir."
'Sivil anayasa bir an önce yapılmalı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da tekrar aday olmasının yolu açılmalıdır'
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına tekrar aday olabilmesiyle ilgili de konuştu. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle her zaman tehdit içinde olduğunu vurgulayan Yıldırım şunları söyledi:
"Etrafımız istikrarsızlıkla, tehlikelerle, tehditlerle sarılmış durumda. Bütün bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olarak ayakta kalmak mecburiyetindedir. Bunun için istikrara, güvene ve en önemlisi güçlü lidere ihtiyaç var. Onun için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adaylığının yolu açılmalıdır. Yeni Anayasa bunu da öngörmeli. Sivil anayasa bir an önce yapılmalı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da tekrar aday olmasının yolu açılmalıdır."