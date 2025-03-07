https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/cumhurbaskani-erdogan-esnaflik-emek-ve-bereket-getirir-1094299331.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf kredi limitini 2.5 milyon TL'ye yükseltiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf kredi limitini 2.5 milyon TL'ye yükseltiyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T20:17+0300
2025-03-07T20:17+0300
2025-03-07T21:24+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ak parti
esnaf
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
i̇ftar
iftar yemeği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Esnaf sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa biz de o kadar zemine sağlam basarız. Esnafımız kendini ne kadar güvende hissederse milletimiz de o kadar kendini güvende hisseder. Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatanlara, esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız'' dedi.'Kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz'Esnafa kredi müjdesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri ve ticari araç edinme kredi limitini 2.5 milyon liraya çıkarıyoruz. 0-5 yaş arası araçlar da krediye dahil olacak'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/cumhurbaskani-erdogan-sehitler-peygamberlere-komsudur-1094264665.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), i̇ftar, iftar yemeği
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), i̇ftar, iftar yemeği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf kredi limitini 2.5 milyon TL'ye yükseltiyoruz
20:17 07.03.2025 (güncellendi: 21:24 07.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Programda esnaf ve sanatkarların sorunlarına değinen Erdoğan, ekonomik istikrar ve üretim süreçlerinde bu kesimin rolünün altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Esnaf sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa biz de o kadar zemine sağlam basarız. Esnafımız kendini ne kadar güvende hissederse milletimiz de o kadar kendini güvende hisseder. Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatanlara, esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız'' dedi.
'Kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz'
Esnafa kredi müjdesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri ve ticari araç edinme kredi limitini 2.5 milyon liraya çıkarıyoruz. 0-5 yaş arası araçlar da krediye dahil olacak'' açıklamasında bulundu.