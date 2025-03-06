https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/cumhurbaskani-erdogan-sehitler-peygamberlere-komsudur-1094264665.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtuluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtuluyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında polis, jandarma, Sahil Güvenlik personeli ve güvenlik... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T19:54+0300
2025-03-06T19:54+0300
2025-03-06T20:23+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
i̇ftar
iftar yemeği
cumhurbaşkanı
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde emniyet personeli ve güvenlik korucularıyla iftar programında buluştu.İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz. Şehitler peygamberlere komşudur. Türkiye masa başında kurulmadı. Hem doğusundan batısına, hem kuzeyinden en güneyine ülkemizin her bir karışı için gerektiğinde ölümü göze aldık. Devletimiz üzerinde ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları vererek bugünlere geldik. Allah ömür verdikçe yine burada bu topraklarda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Karada, havada, denizde vatan topraklarını koruyan siz kahramanlarımız, düşmanların aşamayacağı çelikten birer kalesiniz. Hiçbir yerde aşamadılar. Hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. O imanla, aşkla gömmeye devam edeceksiniz. Sizler polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle işte burada olduğu gibi yan yana oldukça kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Kutsal değerlerimiz emniyet altındaysa bunda sizin emeğiniz var. Hangi şartlar altında vazifenizi yerine getirdiğinizi gayet iyi biliyorum. Ayağınız taş değmesin'' dedi.'873 bin Suriyeli kardeşimiz yurtlarına döndü'Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısının toplam 873 bine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Birkaç ülkeden biri Türkiye oldu'İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Gazze'deki insanlık sınavını veren birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Pek çok ülke Filistin halkının yüzüne bile bakamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında yine benzer şeyleri gördük. Herkes savaşa odun taşırken biz barışın yanında olduk. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün bize katılıyor. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda doğru hamleler yaptığı görülüyor. Biz daime önce milletim önce memleketim düşüncesiyle hareket ettik'' dedi.'Terör tehdidi bitme noktasına geldi'FETÖ hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sadece dış politikada değil iç siyasette de duruşumuz böyle oldu. Her alanda doğru olanı yapmanın derdinde olduk. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı milletimiz biliyor. Hain saldırılarda ülkemizdeki bazı çevrelerin nerelere savrulduğunu unutmadık. Türkiye maruz kaldığı onca ihaneye rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi sorun yaşamıyorsa vaktinde atılan uzak görüşlü adımlardır. FETÖ terör örgütü devletimiz içerden çökerken habis bir ur misali ülkemiz aleyhine tetikçilik yapmıştır. Birçok ihanetin, kalleşliğin gerisinde bunlar vardı. Emniyet teşkilatımızı FETÖ'cü hainlerden temizledikçe terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadele gücümüz arttı. Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Teröristlerin cirit attığı köylerde artık huzur ortamı hakim. Terörle mücadele adımlarımız sabote edilmek istendi. Biz yılmadık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik'' şeklinde konuştu.'40 yıldır milletin kanını sömüren bir beladan kurtulmaya yakınız'Siyonistlerin bölgedeki faaliyetlerini belirterek Terörsüz Türkiye hedefini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-sadece-baris-istiyoruz-1094223846.html
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recep tayyip erdoğan, i̇ftar, iftar yemeği, cumhurbaşkanı, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
recep tayyip erdoğan, i̇ftar, iftar yemeği, cumhurbaşkanı, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtuluyoruz
19:54 06.03.2025 (güncellendi: 20:23 06.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında polis, jandarma, Sahil Güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde emniyet personeli ve güvenlik korucularıyla iftar programında buluştu.
İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz. Şehitler peygamberlere komşudur. Türkiye masa başında kurulmadı. Hem doğusundan batısına, hem kuzeyinden en güneyine ülkemizin her bir karışı için gerektiğinde ölümü göze aldık. Devletimiz üzerinde ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları vererek bugünlere geldik. Allah ömür verdikçe yine burada bu topraklarda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Karada, havada, denizde vatan topraklarını koruyan siz kahramanlarımız, düşmanların aşamayacağı çelikten birer kalesiniz. Hiçbir yerde aşamadılar. Hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. O imanla, aşkla gömmeye devam edeceksiniz. Sizler polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle işte burada olduğu gibi yan yana oldukça kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Kutsal değerlerimiz emniyet altındaysa bunda sizin emeğiniz var. Hangi şartlar altında vazifenizi yerine getirdiğinizi gayet iyi biliyorum. Ayağınız taş değmesin'' dedi.
'873 bin Suriyeli kardeşimiz yurtlarına döndü'
Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısının toplam 873 bine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Küresel güç rekabeti bölgede yaşandığı için Türkiye olarak biz de doğrudan etkileniyoruz. Her türlü senaryoya karşı yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Komşumuz Suriye'de 13.5 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru ve vicdani olanı yaptık. Çok ağır baskılar gördük. Acımasızca eleştirildik hatta ihanetle suçlandık. Irkçılık yapanlar kaybetti. 8 Aralık'ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından özgürlüğüne kavuştu. 133 bin misafirimiz doğdukları topraklarına gitti. 873 bin Suriyeli kardeşlerimiz bugüne kadar yurtlarına döndü. Bu sayı güven tahsis edildikçe daha da artacak. Biz kimseyi zorlamayacağız, geri dönmek isteyene kolaylık sağlayacağız.
'Birkaç ülkeden biri Türkiye oldu'
İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Gazze'deki insanlık sınavını veren birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Pek çok ülke Filistin halkının yüzüne bile bakamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında yine benzer şeyleri gördük. Herkes savaşa odun taşırken biz barışın yanında olduk. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün bize katılıyor. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda doğru hamleler yaptığı görülüyor. Biz daime önce milletim önce memleketim düşüncesiyle hareket ettik'' dedi.
'Terör tehdidi bitme noktasına geldi'
FETÖ hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sadece dış politikada değil iç siyasette de duruşumuz böyle oldu. Her alanda doğru olanı yapmanın derdinde olduk. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı milletimiz biliyor. Hain saldırılarda ülkemizdeki bazı çevrelerin nerelere savrulduğunu unutmadık. Türkiye maruz kaldığı onca ihaneye rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi sorun yaşamıyorsa vaktinde atılan uzak görüşlü adımlardır. FETÖ terör örgütü devletimiz içerden çökerken habis bir ur misali ülkemiz aleyhine tetikçilik yapmıştır. Birçok ihanetin, kalleşliğin gerisinde bunlar vardı. Emniyet teşkilatımızı FETÖ'cü hainlerden temizledikçe terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadele gücümüz arttı. Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Teröristlerin cirit attığı köylerde artık huzur ortamı hakim. Terörle mücadele adımlarımız sabote edilmek istendi. Biz yılmadık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik'' şeklinde konuştu.
'40 yıldır milletin kanını sömüren bir beladan kurtulmaya yakınız'
Siyonistlerin bölgedeki faaliyetlerini belirterek Terörsüz Türkiye hedefini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında avantajlı konumdayız. Milletine karşı bir sorumluluk duygusu taşıyan siyasetçinin farklı bir şey düşünmesi düşünülemez. Biz kişisel hesaplar peşinde değiliz, sadece milletin istikbalini düşünüyoruz. Türkiye için en doğrusunu yapmak istiyoruz. Hiçbir evladımızın burnunun kanamayacağı bir ortam tahsis etmek bizim amacımız. 40 yıldır milletin kanını sömüren bir beladan kurtulmaya yakınız. Türkiye olarak bizim çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Bir asır önce oynanan oyunun tekrarına izin verirsek bizi gelecek nesiller affetmez. El ele, gönül gönüle vererek siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmalarına izin vermeyeceğiz. Kardeşliğimizin önündeki terör belasını kaldırınca daha hızlı ilerleme imkanı da bulacağız. Güvenlik noktasında asla taviz vermeyeceğiz. Kendisini yasalardan üstün gören kim varsa hepsiyle mücadele etmeye devam edeceğiz.