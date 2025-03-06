https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/cumhurbaskani-erdogan-sehitler-peygamberlere-komsudur-1094264665.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtuluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtuluyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında polis, jandarma, Sahil Güvenlik personeli ve güvenlik... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T19:54+0300

2025-03-06T19:54+0300

2025-03-06T20:23+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

i̇ftar

iftar yemeği

cumhurbaşkanı

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092822674_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_c1d73898cb1ed9c87c140817d9fb4824.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde emniyet personeli ve güvenlik korucularıyla iftar programında buluştu.İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz. Şehitler peygamberlere komşudur. Türkiye masa başında kurulmadı. Hem doğusundan batısına, hem kuzeyinden en güneyine ülkemizin her bir karışı için gerektiğinde ölümü göze aldık. Devletimiz üzerinde ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları vererek bugünlere geldik. Allah ömür verdikçe yine burada bu topraklarda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Karada, havada, denizde vatan topraklarını koruyan siz kahramanlarımız, düşmanların aşamayacağı çelikten birer kalesiniz. Hiçbir yerde aşamadılar. Hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. O imanla, aşkla gömmeye devam edeceksiniz. Sizler polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle işte burada olduğu gibi yan yana oldukça kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Kutsal değerlerimiz emniyet altındaysa bunda sizin emeğiniz var. Hangi şartlar altında vazifenizi yerine getirdiğinizi gayet iyi biliyorum. Ayağınız taş değmesin'' dedi.'873 bin Suriyeli kardeşimiz yurtlarına döndü'Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısının toplam 873 bine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Birkaç ülkeden biri Türkiye oldu'İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Gazze'deki insanlık sınavını veren birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Pek çok ülke Filistin halkının yüzüne bile bakamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında yine benzer şeyleri gördük. Herkes savaşa odun taşırken biz barışın yanında olduk. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün bize katılıyor. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda doğru hamleler yaptığı görülüyor. Biz daime önce milletim önce memleketim düşüncesiyle hareket ettik'' dedi.'Terör tehdidi bitme noktasına geldi'FETÖ hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sadece dış politikada değil iç siyasette de duruşumuz böyle oldu. Her alanda doğru olanı yapmanın derdinde olduk. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı milletimiz biliyor. Hain saldırılarda ülkemizdeki bazı çevrelerin nerelere savrulduğunu unutmadık. Türkiye maruz kaldığı onca ihaneye rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi sorun yaşamıyorsa vaktinde atılan uzak görüşlü adımlardır. FETÖ terör örgütü devletimiz içerden çökerken habis bir ur misali ülkemiz aleyhine tetikçilik yapmıştır. Birçok ihanetin, kalleşliğin gerisinde bunlar vardı. Emniyet teşkilatımızı FETÖ'cü hainlerden temizledikçe terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadele gücümüz arttı. Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Teröristlerin cirit attığı köylerde artık huzur ortamı hakim. Terörle mücadele adımlarımız sabote edilmek istendi. Biz yılmadık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik'' şeklinde konuştu.'40 yıldır milletin kanını sömüren bir beladan kurtulmaya yakınız'Siyonistlerin bölgedeki faaliyetlerini belirterek Terörsüz Türkiye hedefini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-sadece-baris-istiyoruz-1094223846.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, i̇ftar, iftar yemeği, cumhurbaşkanı, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)