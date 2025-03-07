https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/bogaz-gemi-trafigi-cift-yonlu-kapatiliyor-1094286709.html
Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T14:42+0300
2025-03-07T14:42+0300
2025-03-07T14:43+0300
türki̇ye
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
boğaz
boğaz
gemi
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Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatılıyor.Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html
türki̇ye
boğaz
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i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), boğaz, boğaz, gemi
i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), boğaz, boğaz, gemi
Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
14:42 07.03.2025 (güncellendi: 14:43 07.03.2025)
İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatılıyor.
Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durduruldu.