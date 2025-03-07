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TÜSİAD yöneticilerine dava açıldı: İstenen cezalar belli oldu
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Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatılıyor.Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
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i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), boğaz, boğaz, gemi

Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

14:42 07.03.2025 (güncellendi: 14:43 07.03.2025)
© Bünyamin Çelikİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© Bünyamin Çelik
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İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Boğaz gemi trafiği çift yönlü kapatılıyor.
Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
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