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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-8-mart-guncel-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1094298440.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: 8 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar?
Bir sigara grubuna daha zam geldi: 8 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT (British American Tobacco) marka sigara grubuna zam... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ederken kullanıcılar gelen zamları yakından takip ediyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi. Kent markasının farklı varyasyonları arasında fiyatlar 79 TL ile 91 TL arasında değişirken, Rothmans ve Tekel serisi gibi diğer markalar daha uygun fiyat seçenekleri sundu.BAT Grubu sigaralar ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/sigaraya-yeni-zam-bir-sigara-grubunda-daha-fiyatlar-artti-hangi-sigara-kac-tl-oldu-6-mart-guncel-1094238242.html
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Bir sigara grubuna daha zam geldi: 8 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar?

19:27 07.03.2025
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT (British American Tobacco) marka sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. 8 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesine göre sigara fiyatları 75 TL ile 91 TL arasında değişti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.
Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ederken kullanıcılar gelen zamları yakından takip ediyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi. Kent markasının farklı varyasyonları arasında fiyatlar 79 TL ile 91 TL arasında değişirken, Rothmans ve Tekel serisi gibi diğer markalar daha uygun fiyat seçenekleri sundu.

BAT Grubu sigaralar ne kadar?

Kent Switch (Dark Blue): 79 TL
Kent D Range (Blue, Grey): 80 TL
Kent D Range (Blue Long, Grey Long): 82 TL
Kent (Dark Blue, Dark Blue Long, Switch): 81 TL
Kent (Blue, White): 88 TL
Kent Slims Long (Blue, Grey): 88 TL
Kent Slims (Black, Grey): 91 TL
Rothmans (Tüm Ürünler): 76 TL
Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 75 TL
Tekel 2001 (Tüm Ürünler): 79 TL
Viceroy (Tüm Ürünler): 81 TL
Pall Mall (Tüm Ürünler): 81 TL
Maltepe & Samsun: 81 TL
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
EKONOMİ
Sigaraya yeni zam: Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı, hangi sigara kaç TL oldu? 6 Mart güncel liste
Dün, 09:33
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