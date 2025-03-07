https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-8-mart-guncel-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1094298440.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi: 8 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar?

Bir sigara grubuna daha zam geldi: 8 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT (British American Tobacco) marka sigara grubuna zam... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T19:27+0300

2025-03-07T19:27+0300

2025-03-07T19:27+0300

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.Tütün ürünlerine gelen fiyat artışları devam ederken kullanıcılar gelen zamları yakından takip ediyor. Yeni sigara zammı "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorularını beraberinde getirdi. Kent markasının farklı varyasyonları arasında fiyatlar 79 TL ile 91 TL arasında değişirken, Rothmans ve Tekel serisi gibi diğer markalar daha uygun fiyat seçenekleri sundu.BAT Grubu sigaralar ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/sigaraya-yeni-zam-bir-sigara-grubunda-daha-fiyatlar-artti-hangi-sigara-kac-tl-oldu-6-mart-guncel-1094238242.html

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