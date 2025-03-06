https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/akaryakitta-cifte-indirim-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-iste-tabelaya-yansiyacagi-tarih-1094259322.html

Akaryakıtta çifte indirim: Benzin ve motorin fiyatları değişecek, işte tabelaya yansıyacağı tarih

Akaryakıtta çifte indirim: Benzin ve motorin fiyatları değişecek, işte tabelaya yansıyacağı tarih

Sputnik Türkiye

Benzin ve motorine büyük indirim. Bugünden itibaren benzine 2,06 TL, cumartesi günü ise motorine 1,60 TL indirim uygulanacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları

2025-03-06T16:09+0300

2025-03-06T16:09+0300

2025-03-06T16:09+0300

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benzin

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Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren haber geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 2 lira 6 kuruş indirim uygulanacak, motorin fiyatlarında ise cumartesi gününden itibaren 1 lira 60 kuruşluk düşüş bekleniyor.Son dönemde küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatının 70 doların altına inmesiyle, benzin ve motorin fiyatlarında indirimler peş peşe geliyor. Son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatları, önümüzdeki günlerde yeni indirimleri de beraberinde getirebilir.Benzine 2.06 TL indirim geldiBu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 6 kuruş indirim uygulanacak. Güncel fiyatlara göre benzinin litre fiyatı şu şekilde olacak:Benzin fiyatlarındaki bu düşüş, Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ile doğrudan bağlantılı.Motorine de indirim geliyorBenzindeki indirimin ardından motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak 1 lira 60 kuruşluk indirimle motorinin litre fiyatları şöyle olacak:

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