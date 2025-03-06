https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/akaryakitta-cifte-indirim-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-iste-tabelaya-yansiyacagi-tarih-1094259322.html
Akaryakıtta çifte indirim: Benzin ve motorin fiyatları değişecek, işte tabelaya yansıyacağı tarih
Akaryakıtta çifte indirim: Benzin ve motorin fiyatları değişecek, işte tabelaya yansıyacağı tarih
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorine büyük indirim. Bugünden itibaren benzine 2,06 TL, cumartesi günü ise motorine 1,60 TL indirim uygulanacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları
2025-03-06T16:09+0300
2025-03-06T16:09+0300
2025-03-06T16:09+0300
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benzin
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akaryakıt indirimi
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren haber geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 2 lira 6 kuruş indirim uygulanacak, motorin fiyatlarında ise cumartesi gününden itibaren 1 lira 60 kuruşluk düşüş bekleniyor.Son dönemde küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatının 70 doların altına inmesiyle, benzin ve motorin fiyatlarında indirimler peş peşe geliyor. Son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatları, önümüzdeki günlerde yeni indirimleri de beraberinde getirebilir.Benzine 2.06 TL indirim geldiBu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 6 kuruş indirim uygulanacak. Güncel fiyatlara göre benzinin litre fiyatı şu şekilde olacak:Benzin fiyatlarındaki bu düşüş, Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ile doğrudan bağlantılı.Motorine de indirim geliyorBenzindeki indirimin ardından motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak 1 lira 60 kuruşluk indirimle motorinin litre fiyatları şöyle olacak:
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benzin, kurşunlu benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları
benzin, kurşunlu benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta çifte indirim: Benzin ve motorin fiyatları değişecek, işte tabelaya yansıyacağı tarih
Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim haberleri geliyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 2 lira 6 kuruş indirim uygulanacak. Motorin fiyatlarında ise cumartesi gününden itibaren 1 lira 60 kuruşluk indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni indirimler de gündeme gelebilir.
Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren haber geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 2 lira 6 kuruş indirim uygulanacak, motorin fiyatlarında ise cumartesi gününden itibaren 1 lira 60 kuruşluk düşüş bekleniyor.
Son dönemde küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatının 70 doların altına inmesiyle, benzin ve motorin fiyatlarında indirimler peş peşe geliyor. Son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatları, önümüzdeki günlerde yeni indirimleri de beraberinde getirebilir.
Benzine 2.06 TL indirim geldi
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 6 kuruş indirim uygulanacak. Güncel fiyatlara göre benzinin litre fiyatı şu şekilde olacak:
Benzin fiyatlarındaki bu düşüş, Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ile doğrudan bağlantılı.
Motorine de indirim geliyor
Benzindeki indirimin ardından motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak 1 lira 60 kuruşluk indirimle motorinin litre fiyatları şöyle olacak: