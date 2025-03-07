https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/avurtralyada-alfred-tropikal-siklonu-siginaklara-gidin-1094301280.html
Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu: 'Sığınaklara gidin'
Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu: 'Sığınaklara gidin'
Sputnik Türkiye
Avurturalya'yı vuran kasırga sebebiyle etkilenecek eyaletlerde tahliye emri verilerek sığınaklara gidilmesi uyarısında bulunuldu. Queensland eyaletinde 202 bin... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T21:56+0300
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Avustralya'nın doğusunda 'Alfred Tropikal Siklonu' adı verilen bir kasırga yaşanıyor. Kasırganın ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'nin doğusundaki Moreton Adası'nda 'kategori 1' şiddetinde karaya vurduğu belirtildi.'Sığınaklara gidin'Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberinde, yetkililerin, adada acil durum uyarısı yayımladığı ve vatandaşların sığınaklara gitmesi çağrısında bulunduğu bilgisi yer aldı. Habere göre yetkililer, siklonun Moreton Adası'nda karaya çıktığını, kuzeybatıya doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü ve ilerleyen saatlerde Brisbane'nin kuzeyinden geçeceğini ifade etti.'202 bin 700 evde elektrik kesintisi'Siklonun etkisini gösterdiği eyaletlerden biri olan Queensland'te 202 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Ayrıca, siklonun etkili olduğu New South Wales (NSW) eyaletinde bir araç şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan sele kapıldı, sürücü sel sularında kayboldu.Tahliye emri verildiEyalet yetkilileri, Queensland'in güneydoğusu ve NSW'nin kuzeyinde yaşayan yüzlerce insanı kapsayan tahliye emirleri çıkardıklarını açıkladılar.Ayrıca dün Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve NSW eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri askıya alınmıştı.Yetkililer, siklonun izleyeceği tahmin edilen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığına dikkati çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/meteorolojiden-buyuk-hava-degisim-uyarisi-hava-20-dereceye-cikiyor-ama-sonrasi-korkutucu-1094271202.html
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queensland, nsw, brisbane, abc, avustralya, kasırga, kasırga
Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu: 'Sığınaklara gidin'
21:56 07.03.2025 (güncellendi: 22:22 07.03.2025)
Avurturalya'yı vuran kasırga sebebiyle etkilenecek eyaletlerde tahliye emri verilerek sığınaklara gidilmesi uyarısında bulunuldu. Queensland eyaletinde 202 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşanırken, kasırgadan etkilenen diğer bir eyalette sel sularına kapılan bir aracın sürücüsü kayboldu.
Avustralya'nın doğusunda 'Alfred Tropikal Siklonu' adı verilen bir kasırga yaşanıyor. Kasırganın ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'nin doğusundaki Moreton Adası'nda 'kategori 1' şiddetinde karaya vurduğu belirtildi.
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberinde, yetkililerin, adada acil durum uyarısı yayımladığı ve vatandaşların sığınaklara gitmesi çağrısında bulunduğu bilgisi yer aldı. Habere göre yetkililer, siklonun Moreton Adası'nda karaya çıktığını, kuzeybatıya doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü ve ilerleyen saatlerde Brisbane'nin kuzeyinden geçeceğini ifade etti.
'202 bin 700 evde elektrik kesintisi'
Siklonun etkisini gösterdiği eyaletlerden biri olan Queensland'te 202 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Ayrıca, siklonun etkili olduğu New South Wales (NSW) eyaletinde bir araç şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan sele kapıldı, sürücü sel sularında kayboldu.
Eyalet yetkilileri, Queensland'in güneydoğusu ve NSW'nin kuzeyinde yaşayan yüzlerce insanı kapsayan tahliye emirleri çıkardıklarını açıkladılar.
Ayrıca dün Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve NSW eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri askıya alınmıştı.
Yetkililer, siklonun izleyeceği tahmin edilen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığına dikkati çekmişti.