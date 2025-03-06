Antalya'da sokakta düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yasaklandı

"İlimiz sınırlarında yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi, sabit araç üzerinde veya stant kurmak suretiyle ses yayını yapılması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir.

Dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine konu olmaktadır. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın, yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir."