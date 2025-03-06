https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/antalyada-sokakta-dugun-nisan-kina-gecesi-ve-asker-ugurlamasi-gibi-etkinlikler-yasaklandi-1094254517.html
Antalya'da sokakta düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yasaklandı
Antalya'da sokakta düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yasaklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da sokakta düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini engellediği... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T14:30+0300
2025-03-06T14:30+0300
2025-03-06T14:30+0300
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, artan sokak düğünleri gibi açık alanlarda yapılan etkinliklerin ulaşımın genel olarak aksamasına ve ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini engellediğini belirterek bunların yasaklandığını duyurdu. Şahin ayrıca gürültü nedeniyle çevredeki halkın, yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığına da dikkat çekti. Rahatsızlık veren etkinliklere izin verilmeyeceğini belirten Vali Şahin, şunları kaydetti:Açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler sonucunda yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yapılarak kişilerin huzur ve sükununu bozduğunu aktaran Şahin, gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunmasını hedeflediklerini bildirdi.Şahin, Valilik tarafından alınan kararla, yapılacak olan etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması, cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmamasının kararlaştırıldığını, karara uymayanlar hakkında fiilleri suç oluşturuyorsa ilgili kanunlara göre gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi.Vali Şahin, kararı yıl boyunca devam ettireceklerini sözlerine ekledi.
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antalya, sokak düğünü, sokakta nişan, asker uğurlama
antalya, sokak düğünü, sokakta nişan, asker uğurlama
Antalya'da sokakta düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yasaklandı
Antalya'da sokakta düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini engellediği gerekçesiyle yasaklandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ayrıca gürültü nedeniyle yaşlı, bebek, hasta ve öğrencilerin mağduriyet yaşadığını vurguladı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, artan sokak düğünleri gibi açık alanlarda yapılan etkinliklerin ulaşımın genel olarak aksamasına ve ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini engellediğini belirterek bunların yasaklandığını duyurdu. Şahin ayrıca gürültü nedeniyle çevredeki halkın, yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığına da dikkat çekti.
Rahatsızlık veren etkinliklere izin verilmeyeceğini belirten Vali Şahin, şunları kaydetti:
"İlimiz sınırlarında yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi, sabit araç üzerinde veya stant kurmak suretiyle ses yayını yapılması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir.
Dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine konu olmaktadır. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın, yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir."
Açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler sonucunda yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yapılarak kişilerin huzur ve sükununu bozduğunu aktaran Şahin, gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunmasını hedeflediklerini bildirdi.
Şahin, Valilik tarafından alınan kararla, yapılacak olan etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması, cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmamasının kararlaştırıldığını, karara uymayanlar hakkında fiilleri suç oluşturuyorsa ilgili kanunlara göre gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi.
Vali Şahin, kararı yıl boyunca devam ettireceklerini sözlerine ekledi.