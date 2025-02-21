Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu

Türkiye
SON DAKİKA | AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye hapis cezası
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yabancı hakem tartışması siyasete sıçradı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu.
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:22
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ahmet-ozer-hakkinda-iddianame-hazirlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1093869569.html
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında 7 yıl 6 aydan... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T13:43+0300
2025-02-21T13:43+0300
türki̇ye
ahmet özer
iddianame
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_22:0:621:337_1920x0_80_0_0_8a83a14b76999f6a204d6bffb38701fe.png
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiŞüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_97:0:546:337_1920x0_80_0_0_731a3c212612659d65e5c9de9ca356ce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet özer, iddianame, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
ahmet özer, iddianame, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı

Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu

13:43 21.02.2025
© AAEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.
İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.

7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebi

Şüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.
Maydonoz Döner - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
Ali Yerlikaya, ünlü döner restoranı zincirine 'FETÖ' operasyonunu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала