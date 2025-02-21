https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ahmet-ozer-hakkinda-iddianame-hazirlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1093869569.html

Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu

Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında 7 yıl 6 aydan... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T13:43+0300

2025-02-21T13:43+0300

2025-02-21T13:43+0300

türki̇ye

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iddianame

esenyurt

esenyurt belediyesi

esenyurt belediye başkanlığı

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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiŞüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

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ahmet özer, iddianame, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı