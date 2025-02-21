https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ahmet-ozer-hakkinda-iddianame-hazirlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1093869569.html
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında 7 yıl 6 aydan... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T13:43+0300
2025-02-21T13:43+0300
2025-02-21T13:43+0300
türki̇ye
ahmet özer
iddianame
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_22:0:621:337_1920x0_80_0_0_8a83a14b76999f6a204d6bffb38701fe.png
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiŞüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_97:0:546:337_1920x0_80_0_0_731a3c212612659d65e5c9de9ca356ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet özer, iddianame, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
ahmet özer, iddianame, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.
İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.
7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebi
Şüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.