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ABD Başkanı Trump: Tüm kartlar Rusya'nın elinde
ABD Başkanı Trump: Tüm kartlar Rusya'nın elinde
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ile anlaşmanın zor olduğunu; Rusya ile anlaşmanın ise daha kolay olduğunu belirterek Rusya Devlet... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T20:19+0300
2025-03-07T21:22+0300
poli̇ti̇ka
abd
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Joe Biden döneminde başlayan imalat düşüşünü durdurduğunu ve imalat sektöründe 'yeni bir patlama' başlattığını söyledi. Trump konuşmasında, “İmalattaki çöküşü durdurmakla kalmadık, aynı zamanda hızla toparlanmaya başladık. Şubat ayında imalat sektöründe 10 binyeni istihdam sağlandı” dedi. ABD Başkanı Trump konuşmasında ayrıca Kanada'yı önümüzdeki günlerde süt ürünleri ve keresteye yönelik misilleme vergileriyle tehdit etti.Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada “Bunu bugün de yapabiliriz, Pazartesi-Salı gününe kadar da bekleyebiliriz” dedi.'Tüm kartlar Rusya'nın elinde'ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, Washington için Ukrayna ile diyaloğun, 'tüm kartları' elinde tutan Rusya ile diyalogdan daha zor olduğunu söyledi. Trump'a Rusya yönetiminin Ukrayna ile bir çözüme hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına güvenip güvenmediği sorusuna verdiği yanıtta ise, “Güveniyorum. Rusya ile iyi çalıştığımızı düşünüyorum” dedi.Ukrayna ile anlaşmanın kendisini için daha zor olduğunu vurgulayan Trump, kartların Kiev'in elinde olmadığını belirterek "Nihai çözüm konusunda Rusya ile etkileşim kurmak daha kolay olabilir, ki bu şaşırtıcı, çünkü tüm kartlar ellerinde” diye vurguladı.'Putin olması gerekenden daha cömert'ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin askeri yardımlarına ara verdiği bir dönemde Ukrayna'daki durumu istismar ettiğine inanmadığını belirterek, "Onun yerinde kim olsa şu anda aynı şeyi yapardı" dedi.Putin'in şu anda ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardıma ara vermesinden faydalandığını düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Trump, “Hayır, aslında herhangi birinin yapacağını yaptığını düşünüyorum" cümlesini kaydetti.Putin'in 'olması gerekenden daha cömert' olduğunu ve çatışmayı sona erdirmek istediğini dile getiren Trump, "Bu oldukça iyi şey. Bu pek çok iyi şey anlamına geliyor. Zira açıkçası bu savaş hiç başlamamış olsaydı çok büyük bir anlaşma yapabilirdiniz, çok büyük bir anlaşma yapabilirdiniz. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda kalır mıydınız bilmiyorum" dedi.'Eğer Ukraynalı yetkililer bir çözüm istemezlerse, biz de oradan çıkarız'Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama olasılığıyla ilgili bir soruyu verdiği yanıtta Trump, “Bunu düşünmeye başlamadan önce savaşı bitirmek istiyorum” diyerek, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi halinde bunun sorunun 'kolay kısmı' olacağını vurguladı.Washington yönetiminin Kiev'in çatışmayı çözmeye hazır olduğunu göstermemesi halinde Ukrayna'ya yardım sağlamayı tamamen durduracağının altını çizen Trump, "Eğer Ukraynalı yetkililer bir çözüm istemezlerse, biz de oradan çıkarız. Çünkü onların bir çözüm aramalarını istiyoruz” dedi.'Ukrayna fonlarının kesilmesi gerekiyor, Biden su gibi para dağıttı'ABD Başkanı Trump, bir önceki ABD lideri Joe Biden'ın su gibi para dağıttığı Ukrayna'ya büyük fonlar harcamayı durdurmak istediğini söyledi.Trump konuşmasında, “ABD'den gelen bu büyük ödemeleri durdurup durduramayacağımızı görmek istiyorum. Biden su gibi para dağıtıyordu” cümlesinin altını çizdi.Trump Avrupa'nın aksine ABD'nin yaptığı yardım karşılığında hiçbir şey almadığını da vurguladı.'Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı nasıl sona erdireceğine dair hiçbir fikri yok'ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmayı nasıl sona erdirecekleri konusunda 'hiçbir fikirleri' olmadığını, kendisinin ise barışçıl bir çözüme nasıl ulaşılacağını bildiğine inandığını söyledi.Trump konuşmasında, “Savaşı nasıl sona erdirecekleri konusunda hiçbir fikirleri yok ve bence ben biliyorum” dedi.'İran ile bir sorunumuz var ve çok yakında, çok çok yakında bir şeyler olacak'ABD Başkanı Trump, Tahran'ın ya Washington ile bir anlaşmaya varması ya da sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, “İran ile bir sorunumuz var ve çok yakında, çok çok yakında bir şeyler olacak. Umarım bu bir barış anlaşması olur ama diğer seçenek de sorunu çözecektir” dedi.Konuşmasında ABD'nin tam olarak hangi adımları atabileceğini belirtmeyen Trump, Washington'un Tahran ile ilişkilerde mevcut durumu tolere etmeye niyeti olmadığını dile getirdi.'Kanada yıllardır bizi kazıklıyor'Trump, ABD'nin Kanada'dan gelen ürünlere yaptırım uygulamaya istekli olduğunu belirterek Kanada'nın kendilerini yıllardır kazıkladığını dile getirdi.Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-guclendirilmesi-olasiligini-degerlendiriyoruz-1094295515.html
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abd, donald trump, beyaz saray
abd, donald trump, beyaz saray

ABD Başkanı Trump: Tüm kartlar Rusya'nın elinde

20:19 07.03.2025 (güncellendi: 21:22 07.03.2025)
© AP Photo / Ben CurtisDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ile anlaşmanın zor olduğunu; Rusya ile anlaşmanın ise daha kolay olduğunu belirterek Rusya Devlet Başkanı Putin'in barışa ulaşma niyetine güvendiğinin altını çizdi. Trump konuşmasında ayrıca tüm kartların Rusya'nın elinde olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Joe Biden döneminde başlayan imalat düşüşünü durdurduğunu ve imalat sektöründe 'yeni bir patlama' başlattığını söyledi.
Trump konuşmasında, “İmalattaki çöküşü durdurmakla kalmadık, aynı zamanda hızla toparlanmaya başladık. Şubat ayında imalat sektöründe 10 binyeni istihdam sağlandı” dedi.
ABD Başkanı Trump konuşmasında ayrıca Kanada'yı önümüzdeki günlerde süt ürünleri ve keresteye yönelik misilleme vergileriyle tehdit etti.
Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada “Bunu bugün de yapabiliriz, Pazartesi-Salı gününe kadar da bekleyebiliriz” dedi.

'Tüm kartlar Rusya'nın elinde'

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, Washington için Ukrayna ile diyaloğun, 'tüm kartları' elinde tutan Rusya ile diyalogdan daha zor olduğunu söyledi.
Trump'a Rusya yönetiminin Ukrayna ile bir çözüme hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına güvenip güvenmediği sorusuna verdiği yanıtta ise, “Güveniyorum. Rusya ile iyi çalıştığımızı düşünüyorum” dedi.
Ukrayna ile anlaşmanın kendisini için daha zor olduğunu vurgulayan Trump, kartların Kiev'in elinde olmadığını belirterek "Nihai çözüm konusunda Rusya ile etkileşim kurmak daha kolay olabilir, ki bu şaşırtıcı, çünkü tüm kartlar ellerinde” diye vurguladı.

'Putin olması gerekenden daha cömert'

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin askeri yardımlarına ara verdiği bir dönemde Ukrayna'daki durumu istismar ettiğine inanmadığını belirterek, "Onun yerinde kim olsa şu anda aynı şeyi yapardı" dedi.
Putin'in şu anda ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardıma ara vermesinden faydalandığını düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Trump, “Hayır, aslında herhangi birinin yapacağını yaptığını düşünüyorum" cümlesini kaydetti.
Putin'in 'olması gerekenden daha cömert' olduğunu ve çatışmayı sona erdirmek istediğini dile getiren Trump, "Bu oldukça iyi şey. Bu pek çok iyi şey anlamına geliyor. Zira açıkçası bu savaş hiç başlamamış olsaydı çok büyük bir anlaşma yapabilirdiniz, çok büyük bir anlaşma yapabilirdiniz. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda kalır mıydınız bilmiyorum" dedi.

'Eğer Ukraynalı yetkililer bir çözüm istemezlerse, biz de oradan çıkarız'

Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama olasılığıyla ilgili bir soruyu verdiği yanıtta Trump, “Bunu düşünmeye başlamadan önce savaşı bitirmek istiyorum” diyerek, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi halinde bunun sorunun 'kolay kısmı' olacağını vurguladı.
Washington yönetiminin Kiev'in çatışmayı çözmeye hazır olduğunu göstermemesi halinde Ukrayna'ya yardım sağlamayı tamamen durduracağının altını çizen Trump, "Eğer Ukraynalı yetkililer bir çözüm istemezlerse, biz de oradan çıkarız. Çünkü onların bir çözüm aramalarını istiyoruz” dedi.

'Ukrayna fonlarının kesilmesi gerekiyor, Biden su gibi para dağıttı'

ABD Başkanı Trump, bir önceki ABD lideri Joe Biden'ın su gibi para dağıttığı Ukrayna'ya büyük fonlar harcamayı durdurmak istediğini söyledi.
Trump konuşmasında, “ABD'den gelen bu büyük ödemeleri durdurup durduramayacağımızı görmek istiyorum. Biden su gibi para dağıtıyordu” cümlesinin altını çizdi.
Trump Avrupa'nın aksine ABD'nin yaptığı yardım karşılığında hiçbir şey almadığını da vurguladı.

'Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı nasıl sona erdireceğine dair hiçbir fikri yok'

ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmayı nasıl sona erdirecekleri konusunda 'hiçbir fikirleri' olmadığını, kendisinin ise barışçıl bir çözüme nasıl ulaşılacağını bildiğine inandığını söyledi.
Trump konuşmasında, “Savaşı nasıl sona erdirecekleri konusunda hiçbir fikirleri yok ve bence ben biliyorum” dedi.

'İran ile bir sorunumuz var ve çok yakında, çok çok yakında bir şeyler olacak'

ABD Başkanı Trump, Tahran'ın ya Washington ile bir anlaşmaya varması ya da sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.
Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, “İran ile bir sorunumuz var ve çok yakında, çok çok yakında bir şeyler olacak. Umarım bu bir barış anlaşması olur ama diğer seçenek de sorunu çözecektir” dedi.
Konuşmasında ABD'nin tam olarak hangi adımları atabileceğini belirtmeyen Trump, Washington'un Tahran ile ilişkilerde mevcut durumu tolere etmeye niyeti olmadığını dile getirdi.

'Kanada yıllardır bizi kazıklıyor'

Trump, ABD'nin Kanada'dan gelen ürünlere yaptırım uygulamaya istekli olduğunu belirterek Kanada'nın kendilerini yıllardır kazıkladığını dile getirdi.
Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Kanada yıllardır kereste ve süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergileriyle bizi kazıklıyor. Artık böyle bir şey olmayacak. Gümrük vergisini düşürmedikleri sürece aynı gümrük vergisiyle karşılaşacaklar. Karşılıklı gümrük vergisi de bu anlama geliyor. Bunu bugün erken saatlerde de yapabiliriz, Pazartesi ya da Salı gününe kadar da bekleyebiliriz ama yapacağımız şey bu. Aynı ücreti uygulayacağız.
Donald Trump ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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