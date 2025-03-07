https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-guclendirilmesi-olasiligini-degerlendiriyoruz-1094295515.html

Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz

Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz

Sputnik Türkiye

ABD BaşkanıTrump, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşılıncaya kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmayı düşündüğünü söyledi. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T18:16+0300

2025-03-07T18:16+0300

2025-03-07T18:24+0300

ukrayna krizi

abd

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abd

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scott bessent

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rusya

yaptırım

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'de yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun cephe hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini adeta ‘darmadağın’ etmesi nedeniyle Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımları artırabileceğini ifade etti.Trump, Moskova ve Kiev'e derhal barış görüşmelerine başlama çağrısında bulunarak, “Çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun” ifadesini kullandı.Trump ayrıca, “Rusya'nın Ukrayna'yı savaş alanında ‘darmadağın’ ettiği gerçeğine dayanarak ateşkes sağlanıncaya ve nihai bir barış anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya karşı büyük miktarda banka yaptırımı, diğer yaptırımlar ve vergi uygulamayıciddi olarak düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rus enerji endüstrisine karşı kısıtlayıcı önlemler paketini uygulamaya hazır olduklarını ifade etmişti.

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