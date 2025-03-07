Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: CHP Türkiye’nin siyasi atık merkezi değil
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UNESCO mirası tehlikede: Peri bacalarına betonlaşma
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: İmamoğlu patinaj yaptığı noktadan çıkabilmeliydi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:23
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gerçek kutlama eşitliği sağladığımız gün olacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli aylıkları artıyor mu?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
18:14
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:27
14 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
18:47
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-guclendirilmesi-olasiligini-degerlendiriyoruz-1094295515.html
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz
Sputnik Türkiye
ABD BaşkanıTrump, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşılıncaya kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmayı düşündüğünü söyledi. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T18:16+0300
2025-03-07T18:24+0300
ukrayna krizi
abd
truth social
kiev
abd
ukrayna
scott bessent
donald trump
rusya
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094203598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25be8ca30c7567c5e515e330d6d26861.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'de yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun cephe hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini adeta ‘darmadağın’ etmesi nedeniyle Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımları artırabileceğini ifade etti.Trump, Moskova ve Kiev'e derhal barış görüşmelerine başlama çağrısında bulunarak, “Çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun” ifadesini kullandı.Trump ayrıca, “Rusya'nın Ukrayna'yı savaş alanında ‘darmadağın’ ettiği gerçeğine dayanarak ateşkes sağlanıncaya ve nihai bir barış anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya karşı büyük miktarda banka yaptırımı, diğer yaptırımlar ve vergi uygulamayıciddi olarak düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rus enerji endüstrisine karşı kısıtlayıcı önlemler paketini uygulamaya hazır olduklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/kremlin-abnin-askerilesmesi-nedeniyle-harekete-gecebiliriz-1094286542.html
kiev
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094203598_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_6cfedd7126fe88c88d5528aedcd8824e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, truth social, kiev, abd, ukrayna, scott bessent, donald trump, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım
abd, truth social, kiev, abd, ukrayna, scott bessent, donald trump, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım

Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz

18:16 07.03.2025 (güncellendi: 18:24 07.03.2025)
© AP Photo / Ben CurtisDonald Trump ABD Kongresi'nde konuştu
Donald Trump ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Abone ol
ABD BaşkanıTrump, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşılıncaya kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmayı düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'de yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun cephe hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini adeta ‘darmadağın’ etmesi nedeniyle Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımları artırabileceğini ifade etti.
Trump, Moskova ve Kiev'e derhal barış görüşmelerine başlama çağrısında bulunarak, “Çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun” ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, “Rusya'nın Ukrayna'yı savaş alanında ‘darmadağın’ ettiği gerçeğine dayanarak ateşkes sağlanıncaya ve nihai bir barış anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya karşı büyük miktarda banka yaptırımı, diğer yaptırımlar ve vergi uygulamayıciddi olarak düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rus enerji endüstrisine karşı kısıtlayıcı önlemler paketini uygulamaya hazır olduklarını ifade etmişti.
Kremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
DÜNYA
Kremlin: AB'nin askerileşmesi nedeniyle harekete geçebiliriz
14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала