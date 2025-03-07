https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-guclendirilmesi-olasiligini-degerlendiriyoruz-1094295515.html
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz
Sputnik Türkiye
ABD BaşkanıTrump, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşılıncaya kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmayı düşündüğünü söyledi. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T18:16+0300
2025-03-07T18:16+0300
2025-03-07T18:24+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'de yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun cephe hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini adeta ‘darmadağın’ etmesi nedeniyle Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımları artırabileceğini ifade etti.Trump, Moskova ve Kiev'e derhal barış görüşmelerine başlama çağrısında bulunarak, “Çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun” ifadesini kullandı.Trump ayrıca, “Rusya'nın Ukrayna'yı savaş alanında ‘darmadağın’ ettiği gerçeğine dayanarak ateşkes sağlanıncaya ve nihai bir barış anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya karşı büyük miktarda banka yaptırımı, diğer yaptırımlar ve vergi uygulamayıciddi olarak düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rus enerji endüstrisine karşı kısıtlayıcı önlemler paketini uygulamaya hazır olduklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/kremlin-abnin-askerilesmesi-nedeniyle-harekete-gecebiliriz-1094286542.html
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abd, truth social, kiev, abd, ukrayna, scott bessent, donald trump, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım
abd, truth social, kiev, abd, ukrayna, scott bessent, donald trump, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığını değerlendiriyoruz
18:16 07.03.2025 (güncellendi: 18:24 07.03.2025)
ABD BaşkanıTrump, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşılıncaya kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmayı düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'de yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun cephe hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini adeta ‘darmadağın’ etmesi nedeniyle Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımları artırabileceğini ifade etti.
Trump, Moskova ve Kiev'e derhal barış görüşmelerine başlama çağrısında bulunarak, “Çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun” ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, “Rusya'nın Ukrayna'yı savaş alanında ‘darmadağın’ ettiği gerçeğine dayanarak ateşkes sağlanıncaya ve nihai bir barış anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya karşı büyük miktarda banka yaptırımı, diğer yaptırımlar ve vergi uygulamayıciddi olarak düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rus enerji endüstrisine karşı kısıtlayıcı önlemler paketini uygulamaya hazır olduklarını ifade etmişti.