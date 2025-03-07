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2025’in en çok beklenen dizisiydi: Dev bütçeli 'Çiçekler Açar' dizisine şaşırtan karar: Daha başlamadan iptal edildi
2025’in en çok beklenen dizisiydi: Dev bütçeli 'Çiçekler Açar' dizisine şaşırtan karar: Daha başlamadan iptal edildi
Sputnik Türkiye
Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok yapım erken final yaparken, bazı projeler daha başlamadan iptal ediliyor. 2025'in en iddialı... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T08:16+0300
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yaşam
kızıl goncalar
scream (film)
dizi
orijinal dizi
tv dizisi
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Başlangıçta "Şapkacı Kadınlar" adıyla duyurulan ve büyük ilgi gören "Çiçekler Açar" dizisi, yüksek prodüksiyon maliyetleri ve reklam bütçelerindeki daralma nedeniyle iptal edildi.Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin tarafından kaleme alınan proje, 2025 sezonunun en büyük yapımlarından biri olarak lanse ediliyordu. Ancak, artan dizi maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, dizinin çekim takvimini erteletti ve sonunda televizyon projesi olarak rafa kaldırıldı.Gold Film'den dijital platform hamlesiGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film'in patronu Faruk Turgut, büyük bütçeli dönem dizisi "Çiçekler Açar"ı televizyon için çekmekten vazgeçti. Bunun yerine, dizi dijital platformlar için yeniden tasarlanacak.Bu karar, son dönemde yükselen dizi prodüksiyon maliyetleri ve televizyon kanallarının ekonomik baskıları nedeniyle alınan önemli bir değişim sürecinin göstergesi olarak yorumlanıyor."Çiçekler Açar" dizisinin konusu ne?1925 yılında geçen "Çiçekler Açar", Ayşe adlı bir köylü kadının, Şapka Devrimi'yle birlikte kendi kaderine meydan okuyarak bir moda ikonuna dönüşmesini konu alıyordu. Tarihsel ögelerle harmanlanan güçlü hikâyesi, dizinin büyük ilgi görmesini sağlamıştı.Dizi sektöründe zor günler📉 Artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok dizi erken final yapıyor.📺 Reklam bütçelerinin daralması, televizyon projelerini zorluyor.🎬 Büyük yapımlar dijital platformlara yöneliyor.📆 Eylül ayında başlaması planlanan "Çiçekler Açar", televizyon için rafa kaldırıldı.💻 Dizi, dijital platform için yeniden tasarlanacak.Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, dev yapımların artık dijital platformlara yönelmesine neden oluyor.
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kızıl goncalar, scream (film), dizi, orijinal dizi, tv dizisi
kızıl goncalar, scream (film), dizi, orijinal dizi, tv dizisi

2025’in en çok beklenen dizisiydi: Dev bütçeli 'Çiçekler Açar' dizisine şaşırtan karar: Daha başlamadan iptal edildi

08:16 07.03.2025 (güncellendi: 08:17 07.03.2025)
© AA uzaktan kumanda - tv - televizyon
 uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
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Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok yapım erken final yaparken, bazı projeler daha başlamadan iptal ediliyor. 2025'in en iddialı yapımlarından biri olan "Çiçekler Açar" dizisi için de karar verildi. Büyük bütçesi nedeniyle televizyon yerine dijital platforma taşınacak.
Başlangıçta "Şapkacı Kadınlar" adıyla duyurulan ve büyük ilgi gören "Çiçekler Açar" dizisi, yüksek prodüksiyon maliyetleri ve reklam bütçelerindeki daralma nedeniyle iptal edildi.
Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin tarafından kaleme alınan proje, 2025 sezonunun en büyük yapımlarından biri olarak lanse ediliyordu. Ancak, artan dizi maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, dizinin çekim takvimini erteletti ve sonunda televizyon projesi olarak rafa kaldırıldı.

Gold Film'den dijital platform hamlesi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film'in patronu Faruk Turgut, büyük bütçeli dönem dizisi "Çiçekler Açar"ı televizyon için çekmekten vazgeçti. Bunun yerine, dizi dijital platformlar için yeniden tasarlanacak.
Bu karar, son dönemde yükselen dizi prodüksiyon maliyetleri ve televizyon kanallarının ekonomik baskıları nedeniyle alınan önemli bir değişim sürecinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

"Çiçekler Açar" dizisinin konusu ne?

1925 yılında geçen "Çiçekler Açar", Ayşe adlı bir köylü kadının, Şapka Devrimi'yle birlikte kendi kaderine meydan okuyarak bir moda ikonuna dönüşmesini konu alıyordu. Tarihsel ögelerle harmanlanan güçlü hikâyesi, dizinin büyük ilgi görmesini sağlamıştı.

Dizi sektöründe zor günler

📉 Artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok dizi erken final yapıyor.
📺 Reklam bütçelerinin daralması, televizyon projelerini zorluyor.
🎬 Büyük yapımlar dijital platformlara yöneliyor.
📆 Eylül ayında başlaması planlanan "Çiçekler Açar", televizyon için rafa kaldırıldı.
💻 Dizi, dijital platform için yeniden tasarlanacak.
Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, dev yapımların artık dijital platformlara yönelmesine neden oluyor.
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