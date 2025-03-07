https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/2025in-en-cok-beklenen-dizisiydi-dev-butceli-cicekler-acar-dizisine-sasirtan-karar-daha-baslamadan-1094272688.html

2025’in en çok beklenen dizisiydi: Dev bütçeli 'Çiçekler Açar' dizisine şaşırtan karar: Daha başlamadan iptal edildi

2025’in en çok beklenen dizisiydi: Dev bütçeli 'Çiçekler Açar' dizisine şaşırtan karar: Daha başlamadan iptal edildi

Sputnik Türkiye

Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok yapım erken final yaparken, bazı projeler daha başlamadan iptal ediliyor. 2025'in en iddialı... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T08:16+0300

2025-03-07T08:16+0300

2025-03-07T08:17+0300

yaşam

kızıl goncalar

scream (film)

dizi

orijinal dizi

tv dizisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823867_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afac541ad6ea1c580ca76962dfde0202.jpg

Başlangıçta "Şapkacı Kadınlar" adıyla duyurulan ve büyük ilgi gören "Çiçekler Açar" dizisi, yüksek prodüksiyon maliyetleri ve reklam bütçelerindeki daralma nedeniyle iptal edildi.Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin tarafından kaleme alınan proje, 2025 sezonunun en büyük yapımlarından biri olarak lanse ediliyordu. Ancak, artan dizi maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, dizinin çekim takvimini erteletti ve sonunda televizyon projesi olarak rafa kaldırıldı.Gold Film'den dijital platform hamlesiGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film'in patronu Faruk Turgut, büyük bütçeli dönem dizisi "Çiçekler Açar"ı televizyon için çekmekten vazgeçti. Bunun yerine, dizi dijital platformlar için yeniden tasarlanacak.Bu karar, son dönemde yükselen dizi prodüksiyon maliyetleri ve televizyon kanallarının ekonomik baskıları nedeniyle alınan önemli bir değişim sürecinin göstergesi olarak yorumlanıyor."Çiçekler Açar" dizisinin konusu ne?1925 yılında geçen "Çiçekler Açar", Ayşe adlı bir köylü kadının, Şapka Devrimi'yle birlikte kendi kaderine meydan okuyarak bir moda ikonuna dönüşmesini konu alıyordu. Tarihsel ögelerle harmanlanan güçlü hikâyesi, dizinin büyük ilgi görmesini sağlamıştı.Dizi sektöründe zor günler📉 Artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok dizi erken final yapıyor.📺 Reklam bütçelerinin daralması, televizyon projelerini zorluyor.🎬 Büyük yapımlar dijital platformlara yöneliyor.📆 Eylül ayında başlaması planlanan "Çiçekler Açar", televizyon için rafa kaldırıldı.💻 Dizi, dijital platform için yeniden tasarlanacak.Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, dev yapımların artık dijital platformlara yönelmesine neden oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/sahur-ve-iftar-icin-en-pratik-tava-boregi-yufkasiz-firinsiz-15-dakikada-hazir-1094272497.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kızıl goncalar, scream (film), dizi, orijinal dizi, tv dizisi