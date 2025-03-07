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100 bin liraya sahte sağlık raporu hazırladılar: Güvenlik görevlileri başkaları adına idrar numunesi vermiş
100 bin liraya sahte sağlık raporu hazırladılar: Güvenlik görevlileri başkaları adına idrar numunesi vermiş
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Hastanede çalışan bazı güvenlik görevlilerinin başkaları adına 'idrar... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T14:23+0300
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sağlık raporu
dolandırıcılık
erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi
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İstanbul'da Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde denetimli serbestlik ve silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporlarında 'sahtecilik' yapıldığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda, bazı güvenlik görevlilerinin başkaları adına 'idrar numunesi' verdiği ve her bir rapor için 100 bin liraya yakın para aldıkları tespit edildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı. İhbar üzerine ortaya çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir hastanede sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüphe üzerine şikayette bulunmasının ardından çalışma başlattı.Hastaneye gizli kamera yerleştirildiErenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne çalışma kapsamında gizli kamera yerleştiren ekipler, bazı güvenlik görevlilerinin "denetimli serbestlik" ve "silah ruhsatı" gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiklerini belirledi.Görüntülerden hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini belirleyen ekipler, zanlıların her bir rapor için 50 ile 100 bin lira arasında haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.1 milyon lira, altın ve döviz ele geçirildiTeknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 4'ü güvenlik görevlisi, daha önce usulsüz rapor nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 veri giriş uzmanı ile numune veren 17 kişiyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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i̇stanbul, sağlık raporu, dolandırıcılık, erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, sahte sağlık raporu
i̇stanbul, sağlık raporu, dolandırıcılık, erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, sahte sağlık raporu

100 bin liraya sahte sağlık raporu hazırladılar: Güvenlik görevlileri başkaları adına idrar numunesi vermiş

14:23 07.03.2025
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA / Arşiv
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İstanbul'da düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Hastanede çalışan bazı güvenlik görevlilerinin başkaları adına 'idrar numunesi' verdiği tespit edildi.
İstanbul'da Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde denetimli serbestlik ve silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporlarında 'sahtecilik' yapıldığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda, bazı güvenlik görevlilerinin başkaları adına 'idrar numunesi' verdiği ve her bir rapor için 100 bin liraya yakın para aldıkları tespit edildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İhbar üzerine ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir hastanede sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüphe üzerine şikayette bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Hastaneye gizli kamera yerleştirildi

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne çalışma kapsamında gizli kamera yerleştiren ekipler, bazı güvenlik görevlilerinin "denetimli serbestlik" ve "silah ruhsatı" gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiklerini belirledi.
Görüntülerden hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini belirleyen ekipler, zanlıların her bir rapor için 50 ile 100 bin lira arasında haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

1 milyon lira, altın ve döviz ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 4'ü güvenlik görevlisi, daha önce usulsüz rapor nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 veri giriş uzmanı ile numune veren 17 kişiyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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