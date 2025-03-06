https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-uyardi-evlilik-kredisi-dolandiricilarina-para-kaptirmayin-1094244739.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uyardı: 'Evlilik kredisi dolandırıcılarına para kaptırmayın'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uyardı: 'Evlilik kredisi dolandırıcılarına para kaptırmayın'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları "Evlilik Kredisi" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T11:54+0300

2025-03-06T11:54+0300

2025-03-06T11:54+0300

türki̇ye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

evlilik kredisi

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'evlilik kredisi' dolandırıcıların da hedefi oldu. Bakanlık son dönemde vatandaşı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edildiğini belirterek 'kredi başvurusu için sizden para isteyenlerden uzak durun' uyarısı yaptı. Sadece resmi site üzerinden başvuru yapınBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ihtiyac-kredilerinde-limitler-yukseldi-kredi-cekmek-isteyenler-dikkat-bankalar-faizleri-ne-zaman-1093753268.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, evlilik kredisi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık