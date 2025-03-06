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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uyardı: 'Evlilik kredisi dolandırıcılarına para kaptırmayın'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uyardı: 'Evlilik kredisi dolandırıcılarına para kaptırmayın'
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları "Evlilik Kredisi" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlilik kredisi
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'evlilik kredisi' dolandırıcıların da hedefi oldu. Bakanlık son dönemde vatandaşı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edildiğini belirterek 'kredi başvurusu için sizden para isteyenlerden uzak durun' uyarısı yaptı. Sadece resmi site üzerinden başvuru yapınBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ihtiyac-kredilerinde-limitler-yukseldi-kredi-cekmek-isteyenler-dikkat-bankalar-faizleri-ne-zaman-1093753268.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, evlilik kredisi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, evlilik kredisi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uyardı: 'Evlilik kredisi dolandırıcılarına para kaptırmayın'

11:54 06.03.2025
© AAEvlilik
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları "Evlilik Kredisi" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'evlilik kredisi' dolandırıcıların da hedefi oldu. Bakanlık son dönemde vatandaşı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edildiğini belirterek 'kredi başvurusu için sizden para isteyenlerden uzak durun' uyarısı yaptı.

Sadece resmi site üzerinden başvuru yapın

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır. Başvurular sadece resmi siteler 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr' ve 'https://turkiye.gov.tr' üzerinden yapılmaktadır."
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