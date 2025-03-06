https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/yokdil-sonuclari-aciklandi-1094243108.html
YÖKDİL sonuçları açıklandı
YÖKDİL sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T10:57+0300
2025-03-06T10:57+0300
2025-03-06T11:19+0300
türki̇ye
yökdi̇l
yökdil sınavı
ösym
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.Ayrıca sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.
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yökdilyökdil sonuç 2025, ösym sonuç, yökdil ne zaman açıklanacak 2025, yökdil ne zaman açıklanacak
YÖKDİL sonuçları açıklandı
10:57 06.03.2025 (güncellendi: 11:19 06.03.2025)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr
" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Ayrıca sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.