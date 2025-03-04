https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kamuya-495-personel-alinacak-kamu-personel-alimi-icin-basvuru-takvimi-ve-sartlar-aciklandi-1094174559.html

Kamuya 495 personel alınacak: Kamu personel alımı için başvuru takvimi ve şartlar açıklandı

Kamuya 495 personel alınacak: Kamu personel alımı için başvuru takvimi ve şartlar açıklandı

Sputnik Türkiye

Kamuya 495 yeni personel alımı yapılacak! TCDD, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulu birçok kadroda memur ve işçi alımı yapacak. İşte şartlar ve başvuru tarihleri!

2025-03-04T12:50+0300

2025-03-04T12:50+0300

2025-03-04T12:50+0300

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Mart 2025 itibarıyla birçok kamu kurumu çeşitli branşlarda memur ve işçi alımı için duyuru yayımladı. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için fırsatlar sunan ilanlarda, başvurular internet üzerinden yapılacak. Kamu kurumları toplamda 495 personel alacak. İşte kadrolar ve başvuru şartları...Vergi Denetim Kurulu 250 müfettiş yardımcısı alacakHazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Kadro dağılımı şu şekilde olacak:Başvurular, 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında hmb.gov.tr adresinden yapılacak.İçişleri Bakanlığı 95 planlama uzman yardımcısı alacakİçişleri Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfında, taşra teşkilatında görev yapacak 95 il planlama uzman yardımcısı alımı yapacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alımı yapacakHazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine Uzman Yardımcısı kadrosu için alım gerçekleştirecek.TCDD 57 i̇şçi alımı yapacak: KPSS şartı varDevlet Demiryolları (TCDD), tren teşkil işçisi ve liman vinç operatörü kadrolarında 57 işçi alımı yapacağını duyurdu.Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

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