https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/yilmaz-tunc-hukuk-fakultesi-ogrencileri-adliyede-avukat-noter-ve-arabulucu-yaninda-staj-yapabilecek-1094258010.html

Yılmaz Tunç: Hukuk fakültesi öğrencileri adliyede, avukat, noter ve arabulucu yanında staj yapabilecek

Yılmaz Tunç: Hukuk fakültesi öğrencileri adliyede, avukat, noter ve arabulucu yanında staj yapabilecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesine geçmeyi düşünüyoruz. Noterlerimizin yanında hukuk... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T15:51+0300

2025-03-06T15:51+0300

2025-03-06T15:51+0300

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültesi mezunlarının staj imkanlarına dair konuştu.Bakan Tunç, "Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesine geçmeyi düşünüyoruz. Noterlerimizin yanında hukuk fakültesi mezunu bir noter yardımcısı olması, noterlik hizmetlerindeki kaliteyi artıracağı gibi hukuk fakültesi mezunlarımıza da özellikle o alanda çalışma imkanını sağlayacağız" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Ulusal Staj Programı kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatlık büroları, noterlikler, ara buluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapabilmelerine dair iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Tunç, gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemeyi, hukuk eğitiminin kalitesini artırmayı, adalet sisteminin geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu adım, genç hukukçularımızı mesleğe daha donanımlı ve yetkin şekilde hazırlamak adına büyük bir önem taşıyor. Bu önemli protokolün hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize, Türkiye Barolar Birliği'ne, Türkiye Noterler Birliği'ne ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri platformuna (TÜRAMEP) teşekkür ediyor; protokolün genç hukukçularımıza, hukuk camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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