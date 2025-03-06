https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/yilmaz-tunc-hukuk-fakultesi-ogrencileri-adliyede-avukat-noter-ve-arabulucu-yaninda-staj-yapabilecek-1094258010.html
Yılmaz Tunç: Hukuk fakültesi öğrencileri adliyede, avukat, noter ve arabulucu yanında staj yapabilecek
Yılmaz Tunç: Hukuk fakültesi öğrencileri adliyede, avukat, noter ve arabulucu yanında staj yapabilecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesine geçmeyi düşünüyoruz. Noterlerimizin yanında hukuk... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T15:51+0300
2025-03-06T15:51+0300
2025-03-06T15:51+0300
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hukuk
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültesi mezunlarının staj imkanlarına dair konuştu.Bakan Tunç, "Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesine geçmeyi düşünüyoruz. Noterlerimizin yanında hukuk fakültesi mezunu bir noter yardımcısı olması, noterlik hizmetlerindeki kaliteyi artıracağı gibi hukuk fakültesi mezunlarımıza da özellikle o alanda çalışma imkanını sağlayacağız" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Ulusal Staj Programı kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatlık büroları, noterlikler, ara buluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapabilmelerine dair iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Tunç, gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemeyi, hukuk eğitiminin kalitesini artırmayı, adalet sisteminin geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu adım, genç hukukçularımızı mesleğe daha donanımlı ve yetkin şekilde hazırlamak adına büyük bir önem taşıyor. Bu önemli protokolün hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize, Türkiye Barolar Birliği'ne, Türkiye Noterler Birliği'ne ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri platformuna (TÜRAMEP) teşekkür ediyor; protokolün genç hukukçularımıza, hukuk camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yargi-reformu-ile-trafikte-yeni-donem-sert-cezalar-ve-ehliyet-iptalleri-geliyor-1093042691.html
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hukuk, staj, stajyer, yılmaz tunç, cumhurbaşkanlığı
hukuk, staj, stajyer, yılmaz tunç, cumhurbaşkanlığı
Yılmaz Tunç: Hukuk fakültesi öğrencileri adliyede, avukat, noter ve arabulucu yanında staj yapabilecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesine geçmeyi düşünüyoruz. Noterlerimizin yanında hukuk fakültesi mezunu bir noter yardımcısı olması, noterlik hizmetlerindeki kaliteyi artıracağı gibi hukuk fakültesi mezunlarımıza da özellikle o alanda çalışma imkanını sağlayacağız" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültesi mezunlarının staj imkanlarına dair konuştu.
Bakan Tunç, "Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesine geçmeyi düşünüyoruz. Noterlerimizin yanında hukuk fakültesi mezunu bir noter yardımcısı olması, noterlik hizmetlerindeki kaliteyi artıracağı gibi hukuk fakültesi mezunlarımıza da özellikle o alanda çalışma imkanını sağlayacağız" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Ulusal Staj Programı kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatlık büroları, noterlikler, ara buluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapabilmelerine dair iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Tunç, gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemeyi, hukuk eğitiminin kalitesini artırmayı, adalet sisteminin geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu adım, genç hukukçularımızı mesleğe daha donanımlı ve yetkin şekilde hazırlamak adına büyük bir önem taşıyor. Bu önemli protokolün hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize, Türkiye Barolar Birliği'ne, Türkiye Noterler Birliği'ne ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri platformuna (TÜRAMEP) teşekkür ediyor; protokolün genç hukukçularımıza, hukuk camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.