https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/unlu-oyuncular-neslihan-atagul-ve-kadir-dogulunun-mutlu-gunu-ilk-bebeklerine-kavustular-1094258362.html
Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular
Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular
Sputnik Türkiye
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun, ilk çocukları dünyaya geldi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T15:44+0300
2025-03-06T15:44+0300
2025-03-06T15:44+0300
yaşam
neslihan atagül
kadir doğulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094258058_0:369:1242:1068_1920x0_80_0_0_a1859d7bd06504194fe426829eb86c16.jpg
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve 2016 yılında hayatını birleştirdiği kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Neslihan Atagül, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atagül ve bebeğinin sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/besiktasli-emirhan-topcunun-annesinden-danla-bilic-yorumu-1094247246.html
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neslihan atagül, kadir doğulu
neslihan atagül, kadir doğulu
Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun, ilk çocukları dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve 2016 yılında hayatını birleştirdiği kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Neslihan Atagül, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atagül ve bebeğinin sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.