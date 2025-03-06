https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/unlu-oyuncular-neslihan-atagul-ve-kadir-dogulunun-mutlu-gunu-ilk-bebeklerine-kavustular-1094258362.html

Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular

Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular

Sputnik Türkiye

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun, ilk çocukları dünyaya geldi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T15:44+0300

2025-03-06T15:44+0300

2025-03-06T15:44+0300

yaşam

neslihan atagül

kadir doğulu

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve 2016 yılında hayatını birleştirdiği kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Neslihan Atagül, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atagül ve bebeğinin sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.

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neslihan atagül, kadir doğulu