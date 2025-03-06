https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/besiktasli-emirhan-topcunun-annesinden-danla-bilic-yorumu-1094247246.html

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic yorumu

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic yorumu

Sputnik Türkiye

Futbolcu Emirhan Topçu ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in birlikte oldukları iddiasına, genç futbolcunun annesinden tepki geldi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

danla bilic

emirhan topçu

beşiktaş

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Beşiktaşlı genç futbolcu Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu, oğlunun sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların kendisine sorulması üzerine ilginç bir yanıt verdi.Danla Biliç 'aşk yok' dediBeşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun, Danla Bilic ile aşk yaşadığı, ikilinin geçtiğimiz hafta sonunu da Batum'da geçirdiği ileri sürülmüştü.Söz konusu dedikoduların ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Coşkunu balla böleceğim ama aşk maş yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşta TT'den (Trend topic) düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan, okuyacak okusun. Uykumdan uyandım" diyerek, aşk iddialarını yalanlamıştı.Anneden sosyal medyadan yanıtladıEmirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya sosyal medyadan Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını soruldu. Pınar Topçu'nun buna tek yorumu ise "Komik" oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html

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danla bilic, emirhan topçu, beşiktaş