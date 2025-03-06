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Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic yorumu
Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic yorumu
Sputnik Türkiye
Futbolcu Emirhan Topçu ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in birlikte oldukları iddiasına, genç futbolcunun annesinden tepki geldi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T12:08+0300
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Beşiktaşlı genç futbolcu Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu, oğlunun sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların kendisine sorulması üzerine ilginç bir yanıt verdi.Danla Biliç 'aşk yok' dediBeşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun, Danla Bilic ile aşk yaşadığı, ikilinin geçtiğimiz hafta sonunu da Batum'da geçirdiği ileri sürülmüştü.Söz konusu dedikoduların ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Coşkunu balla böleceğim ama aşk maş yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşta TT'den (Trend topic) düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan, okuyacak okusun. Uykumdan uyandım" diyerek, aşk iddialarını yalanlamıştı.Anneden sosyal medyadan yanıtladıEmirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya sosyal medyadan Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını soruldu. Pınar Topçu'nun buna tek yorumu ise "Komik" oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html
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danla bilic, emirhan topçu, beşiktaş
danla bilic, emirhan topçu, beşiktaş

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic yorumu

12:08 06.03.2025 (güncellendi: 12:10 06.03.2025)
© AADanla Bilic
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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Futbolcu Emirhan Topçu ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in birlikte oldukları iddiasına, genç futbolcunun annesinden tepki geldi.
Beşiktaşlı genç futbolcu Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu, oğlunun sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların kendisine sorulması üzerine ilginç bir yanıt verdi.

Danla Biliç 'aşk yok' dedi

Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun, Danla Bilic ile aşk yaşadığı, ikilinin geçtiğimiz hafta sonunu da Batum'da geçirdiği ileri sürülmüştü.
Söz konusu dedikoduların ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Coşkunu balla böleceğim ama aşk maş yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşta TT'den (Trend topic) düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan, okuyacak okusun. Uykumdan uyandım" diyerek, aşk iddialarını yalanlamıştı.

Anneden sosyal medyadan yanıtladı

Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya sosyal medyadan Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını soruldu. Pınar Topçu'nun buna tek yorumu ise "Komik" oldu.
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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