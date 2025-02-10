https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sezen-aksudan-5-yil-sonra-buyuk-surpriz-yeni-album-geliyor-ismi-belli-oldu-1093528031.html

Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu

Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu

Sputnik Türkiye

5 yıllık suskunluğunu bozan Sezen Aksu, yeni albümüyle geliyor. 12 şarkıdan oluşan "Paşa Gönlümün Şarkıları" albümünde, eski hitleri yeni düzenlemelerle, 3... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T11:20+0300

2025-02-10T11:20+0300

2025-02-10T11:20+0300

yaşam

sezen aksu

albüm

müzik albümü

şarkı

yeni şarkı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053032037_0:0:581:326_1920x0_80_0_0_d4ae793ee9139cf001bada23ea7bdca2.jpg

Türk pop müziğinin duayeni Sezen Aksu, hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. 70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, "Paşa Gönlümün Şarkıları" adını verdiği yeni albümünü tamamladı.Bu özel albümde:Ferdi Tayfur’un şarkısını seslendirecekSezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yorumlayarak albüme büyük bir anlam kattı.İki farklı müzik türünün temsilcisi olmalarına rağmen, uzun yıllardır birbirlerine duydukları saygı biliniyordu. Sezen Aksu’nun, Ferdi Tayfur’un eserlerini çok sevdiği ve yorumlamak istediği bilinirken, usta sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Ferdi Tayfur… Seni özleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Sezen Aksu'nun yeni albümü ne zaman çıkıyor?Albümün çıkış tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak planlandı. Ancak son hazırlıkların devam ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanması halinde albümün en geç şubat ayı sonunda dinleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mahkemeden-murat-boz-karari-83-bin-lira-odeyecek-1093524053.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sezen aksu, albüm, müzik albümü, şarkı, yeni şarkı