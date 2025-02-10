https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sezen-aksudan-5-yil-sonra-buyuk-surpriz-yeni-album-geliyor-ismi-belli-oldu-1093528031.html
Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu
Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu
Sputnik Türkiye
5 yıllık suskunluğunu bozan Sezen Aksu, yeni albümüyle geliyor. 12 şarkıdan oluşan "Paşa Gönlümün Şarkıları" albümünde, eski hitleri yeni düzenlemelerle, 3... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:20+0300
2025-02-10T11:20+0300
2025-02-10T11:20+0300
yaşam
sezen aksu
albüm
müzik albümü
şarkı
yeni şarkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053032037_0:0:581:326_1920x0_80_0_0_d4ae793ee9139cf001bada23ea7bdca2.jpg
Türk pop müziğinin duayeni Sezen Aksu, hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. 70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, "Paşa Gönlümün Şarkıları" adını verdiği yeni albümünü tamamladı.Bu özel albümde:Ferdi Tayfur’un şarkısını seslendirecekSezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yorumlayarak albüme büyük bir anlam kattı.İki farklı müzik türünün temsilcisi olmalarına rağmen, uzun yıllardır birbirlerine duydukları saygı biliniyordu. Sezen Aksu’nun, Ferdi Tayfur’un eserlerini çok sevdiği ve yorumlamak istediği bilinirken, usta sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Ferdi Tayfur… Seni özleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Sezen Aksu'nun yeni albümü ne zaman çıkıyor?Albümün çıkış tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak planlandı. Ancak son hazırlıkların devam ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanması halinde albümün en geç şubat ayı sonunda dinleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mahkemeden-murat-boz-karari-83-bin-lira-odeyecek-1093524053.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053032037_64:0:499:326_1920x0_80_0_0_332abad2aaa12d81cc5d1f8fcc836c4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sezen aksu, albüm, müzik albümü, şarkı, yeni şarkı
sezen aksu, albüm, müzik albümü, şarkı, yeni şarkı
Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu
5 yıllık suskunluğunu bozan Sezen Aksu, yeni albümüyle geliyor. 12 şarkıdan oluşan "Paşa Gönlümün Şarkıları" albümünde, eski hitleri yeni düzenlemelerle, 3 yepyeni şarkı ve büyük bir sürprizle dinleyiciyle buluşacak.
Türk pop müziğinin duayeni Sezen Aksu, hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. 70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, "Paşa Gönlümün Şarkıları" adını verdiği yeni albümünü tamamladı.
8 eski Sezen Aksu klasiği, modern düzenlemelerle yeniden seslendirildi
3 tamamen yeni şarkı yer aldı
Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur’un bir eseri Sezen Aksu’nun yorumuyla hayat buldu
Ferdi Tayfur’un şarkısını seslendirecek
Sezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yorumlayarak albüme büyük bir anlam kattı.
İki farklı müzik türünün temsilcisi olmalarına rağmen, uzun yıllardır birbirlerine duydukları saygı biliniyordu. Sezen Aksu’nun, Ferdi Tayfur’un eserlerini çok sevdiği ve yorumlamak istediği bilinirken, usta sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Ferdi Tayfur… Seni özleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Sezen Aksu'nun yeni albümü ne zaman çıkıyor?
Albümün çıkış tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak planlandı. Ancak son hazırlıkların devam ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanması halinde albümün en geç şubat ayı sonunda dinleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.