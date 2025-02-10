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Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu
Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu
Sputnik Türkiye
5 yıllık suskunluğunu bozan Sezen Aksu, yeni albümüyle geliyor. 12 şarkıdan oluşan "Paşa Gönlümün Şarkıları" albümünde, eski hitleri yeni düzenlemelerle, 3... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:20+0300
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Türk pop müziğinin duayeni Sezen Aksu, hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. 70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, "Paşa Gönlümün Şarkıları" adını verdiği yeni albümünü tamamladı.Bu özel albümde:Ferdi Tayfur’un şarkısını seslendirecekSezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yorumlayarak albüme büyük bir anlam kattı.İki farklı müzik türünün temsilcisi olmalarına rağmen, uzun yıllardır birbirlerine duydukları saygı biliniyordu. Sezen Aksu’nun, Ferdi Tayfur’un eserlerini çok sevdiği ve yorumlamak istediği bilinirken, usta sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Ferdi Tayfur… Seni özleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Sezen Aksu'nun yeni albümü ne zaman çıkıyor?Albümün çıkış tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak planlandı. Ancak son hazırlıkların devam ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanması halinde albümün en geç şubat ayı sonunda dinleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.
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sezen aksu, albüm, müzik albümü, şarkı, yeni şarkı
sezen aksu, albüm, müzik albümü, şarkı, yeni şarkı

Sezen Aksu'dan 5 yıl sonra büyük sürpriz: Yeni albüm geliyor, ismi belli oldu

11:20 10.02.2025
© DHASezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© DHA
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5 yıllık suskunluğunu bozan Sezen Aksu, yeni albümüyle geliyor. 12 şarkıdan oluşan "Paşa Gönlümün Şarkıları" albümünde, eski hitleri yeni düzenlemelerle, 3 yepyeni şarkı ve büyük bir sürprizle dinleyiciyle buluşacak.
Türk pop müziğinin duayeni Sezen Aksu, hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. 70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, "Paşa Gönlümün Şarkıları" adını verdiği yeni albümünü tamamladı.
Bu özel albümde:
8 eski Sezen Aksu klasiği, modern düzenlemelerle yeniden seslendirildi
3 tamamen yeni şarkı yer aldı
Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur’un bir eseri Sezen Aksu’nun yorumuyla hayat buldu

Ferdi Tayfur’un şarkısını seslendirecek

Sezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yorumlayarak albüme büyük bir anlam kattı.
İki farklı müzik türünün temsilcisi olmalarına rağmen, uzun yıllardır birbirlerine duydukları saygı biliniyordu. Sezen Aksu’nun, Ferdi Tayfur’un eserlerini çok sevdiği ve yorumlamak istediği bilinirken, usta sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Ferdi Tayfur… Seni özleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sezen Aksu'nun yeni albümü ne zaman çıkıyor?

Albümün çıkış tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak planlandı. Ancak son hazırlıkların devam ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanması halinde albümün en geç şubat ayı sonunda dinleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.
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