https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/unlu-ilahiyatci-mustafa-karatasi-iftarda-soke-eden-soru-bana-soyleme-ne-olursun-1094256144.html
Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı iftarda şoke eden soru: 'Bana söyleme ne olursun'
Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı iftarda şoke eden soru: 'Bana söyleme ne olursun'
Sputnik Türkiye
İlahiyatçı Mustafa Karataş, iftar programında bir konuğun sorduğu soruya çok şaşırdı. Soruyu soran kişiyi susturmaya çalışan Karataş, kadın seyirciyi uyardı. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T14:31+0300
2025-03-06T14:31+0300
2025-03-06T14:31+0300
yaşam
mustafa karataş
ramazan ayı
i̇ftar
sahur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094255262_0:190:1024:766_1920x0_80_0_0_fe943a5ec1dc9a5d837d194e0c93376e.jpg
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, iftar programında kendisine bir kadın seyircinin yönelttiği soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Eşinin dayısının kızının eşine sarkıntılık ettiğini söyleyen ve 'gözümün önünde ve tahrik ediyor ' diyen kadını susturmaya çalışan Prof. Dr. Karataş, "Söylediğini söyleme bana ne olursun?" dedi. Bu konuşmalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Neden eşime sarkıntılık yapıyor gözümün önünde? Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur programları yapan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın programına telefonla katılan kadın seyirci, Prof. Dr. Karataş'a "Hocam benim eşimin dayısıyla, dayısının kızıyla görüşmüyoruz 7 yıldır küsüz. Neden de eşime sarkıntılık yapıyor gözümün önünde ve tahrik ediyor" dedi. Konuyu anlayamayan ilahiyatçı Karataş, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra "E dayısının kızıysa görüşmeyin. Eğer onla konuşursa vebali olur mu bak canına, namusuna malına zarar geliyorsa akrabanla alakayı kesebilirsin" dedi.Söyleme bana ne olursunSeyirci "Hocam" diyerek devam etmek isteyince Mustafa Karataş hemen müdahale ederek "İftar saati bak çocuklar da var o tür şeyleri çok konuşmayın uzak durun oldu mu kardeşim? Günah olmasın" diyerek uyarmak istedi. Ancak seyirci "Bana şöyle söyledi" diyerek devam etmek isteyince ünlü ilahiyatçı "Söylediğini söyleme bana ne olursun? Sen şimdi çok şikayet olsun diye de konuştun ismini vermedin iyi ki" diyerek konuşmayı kesti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbulda-iftar-cadirlari-nerede-kuruluyor-iftar-yemegi-olan-ilceler-neresi-1094154382.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094255262_0:94:1024:862_1920x0_80_0_0_1f4d35549ef62f05e1bef7941362526f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa karataş, ramazan ayı, i̇ftar, sahur
mustafa karataş, ramazan ayı, i̇ftar, sahur
Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı iftarda şoke eden soru: 'Bana söyleme ne olursun'
İlahiyatçı Mustafa Karataş, iftar programında bir konuğun sorduğu soruya çok şaşırdı. Soruyu soran kişiyi susturmaya çalışan Karataş, kadın seyirciyi uyardı.
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, iftar programında kendisine bir kadın seyircinin yönelttiği soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Eşinin dayısının kızının eşine sarkıntılık ettiğini söyleyen ve 'gözümün önünde ve tahrik ediyor ' diyen kadını susturmaya çalışan Prof. Dr. Karataş, "Söylediğini söyleme bana ne olursun?" dedi. Bu konuşmalar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Neden eşime sarkıntılık yapıyor gözümün önünde?
Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur programları yapan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın programına telefonla katılan kadın seyirci, Prof. Dr. Karataş'a "Hocam benim eşimin dayısıyla, dayısının kızıyla görüşmüyoruz 7 yıldır küsüz. Neden de eşime sarkıntılık yapıyor gözümün önünde ve tahrik ediyor" dedi. Konuyu anlayamayan ilahiyatçı Karataş, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra "E dayısının kızıysa görüşmeyin. Eğer onla konuşursa vebali olur mu bak canına, namusuna malına zarar geliyorsa akrabanla alakayı kesebilirsin" dedi.
Seyirci "Hocam" diyerek devam etmek isteyince Mustafa Karataş hemen müdahale ederek "İftar saati bak çocuklar da var o tür şeyleri çok konuşmayın uzak durun oldu mu kardeşim? Günah olmasın" diyerek uyarmak istedi.
Ancak seyirci "Bana şöyle söyledi" diyerek devam etmek isteyince ünlü ilahiyatçı "Söylediğini söyleme bana ne olursun? Sen şimdi çok şikayet olsun diye de konuştun ismini vermedin iyi ki" diyerek konuşmayı kesti.