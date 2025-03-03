https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbulda-iftar-cadirlari-nerede-kuruluyor-iftar-yemegi-olan-ilceler-neresi-1094154382.html

İstanbul'da iftar çadırları nerede kuruluyor? İftar yemeği olan ilçeler neresi?

İstanbul'da iftar çadırları nerede kuruluyor? İftar yemeği olan ilçeler neresi?

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi, ramazan boyunca iftar sofraları kurarak ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yaparak ramazanın manevi atmosferini... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

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Bazı belediyeler ramazan ayında iftar sofraları kurarak, mobil araçlarla sıcak çorba ve iftariyelik dağıtacağını duyurdu.İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan iftar sofraları ile halkın ihtiyaçları karşılanacak, ramazanın manevi havasının herkese yaşatılacağı belirtildi. İftar saatinde yolda olanlara ise belediyeler tarafından mobil araçlarla sıcak çorba ve ikramların dağıtacağı açıklandı. İftar çadırlarının kurulacağı yerler şu şekilde:1. Fatih Belediyesi2. Sultangazi Belediyesi3. Zeytinburnu Belediyesi4. Ümraniye Belediyesi5. Kadıköy Belediyesi6. Esenler Belediyesi7. Pendik Belediyesi8. Arnavutköy Belediyesi9. Küçükçekmece Belediyesi10. Tuzla Belediyesi11. Esenyurt Belediyesi12. Şişli Belediyesi13. Kartal Belediyesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/istanbulda-iftar-vaktinde-trafik-yogunlugu-yuzde-1e-dustu-1094126422.html

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