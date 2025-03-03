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İstanbul'da iftar çadırları nerede kuruluyor? İftar yemeği olan ilçeler neresi?
İstanbul'da iftar çadırları nerede kuruluyor? İftar yemeği olan ilçeler neresi?
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi, ramazan boyunca iftar sofraları kurarak ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yaparak ramazanın manevi atmosferini... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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oruç
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Bazı belediyeler ramazan ayında iftar sofraları kurarak, mobil araçlarla sıcak çorba ve iftariyelik dağıtacağını duyurdu.İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan iftar sofraları ile halkın ihtiyaçları karşılanacak, ramazanın manevi havasının herkese yaşatılacağı belirtildi. İftar saatinde yolda olanlara ise belediyeler tarafından mobil araçlarla sıcak çorba ve ikramların dağıtacağı açıklandı. İftar çadırlarının kurulacağı yerler şu şekilde:1. Fatih Belediyesi2. Sultangazi Belediyesi3. Zeytinburnu Belediyesi4. Ümraniye Belediyesi5. Kadıköy Belediyesi6. Esenler Belediyesi7. Pendik Belediyesi8. Arnavutköy Belediyesi9. Küçükçekmece Belediyesi10. Tuzla Belediyesi11. Esenyurt Belediyesi12. Şişli Belediyesi13. Kartal Belediyesi
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i̇stanbul, i̇ftar, iftar yemeği, yardım çadırı, oruç, ramazan, ramazan bayramı, ramazan ayı, yemek, yemek bağışı, yemek odası, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları
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İstanbul'da iftar çadırları nerede kuruluyor? İftar yemeği olan ilçeler neresi?

20:10 03.03.2025
© AA / Nikita ShvetsovMoskova Ramazan Çadırı
Moskova Ramazan Çadırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Nikita Shvetsov
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İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi, ramazan boyunca iftar sofraları kurarak ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yaparak ramazanın manevi atmosferini yaşatacak. Belediyeler, iftar saatinde yolda olanlara ise mobil araçlarla sıcak çorba ve iftariyelik ikramları dağıtacaklarını duyurdu. Peki, iftar çadırları nerede kurulacak?
Bazı belediyeler ramazan ayında iftar sofraları kurarak, mobil araçlarla sıcak çorba ve iftariyelik dağıtacağını duyurdu.
İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan iftar sofraları ile halkın ihtiyaçları karşılanacak, ramazanın manevi havasının herkese yaşatılacağı belirtildi. İftar saatinde yolda olanlara ise belediyeler tarafından mobil araçlarla sıcak çorba ve ikramların dağıtacağı açıklandı.

İftar çadırlarının kurulacağı yerler şu şekilde:

1. Fatih Belediyesi

Adres: Fatih, İstanbul
Faaliyetler: 365 cami temizliği, geleneksel iftar sofraları, 20 bin haneye gıda desteği, 10 bin vatandaşa giyim yardımı yapılacak.
Yerler: Fatih Kütüphaneleri, çeşitli camiler

2. Sultangazi Belediyesi

Adres: Sultangazi, İstanbul
Faaliyetler: 88 noktada çorba ikramı, 5 bin gıda kolisi dağıtımı yapılacak.
Yerler: Mobil araçlar, camiler

3. Zeytinburnu Belediyesi

Adres: Zeytinburnu, İstanbul
Faaliyetler: 191 haneye sıcak yemek servisi, 9 bin kişiye sıcak salep dağıtımı yapılacak.
Yerler: Zeytinburnu Aşevi, camiler

4. Ümraniye Belediyesi

Adres: Ümraniye, İstanbul
Faaliyetler: Liselerde iftar programları, erzak kolisi dağıtımı, aşevinde sıcak yemek dağıtılacak.
Yerler: Ümraniye Aşevi, liseler, çeşitli mahalleler

5. Kadıköy Belediyesi

Adres: Kadıköy, İstanbul
Faaliyetler: Mahalle iftarları, ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek dağıtımı yapılacak.
Yerler: Fikirtepe, Eğitim Mahallesi, diğer mahalleler

6. Esenler Belediyesi

Adres: Esenler, İstanbul
Faaliyetler: 'Alo İftar', 'Eve Teslim İftar', Kadir Gecesi'nde 10 kişiye umre ziyareti hediye edilecek.
Yerler: Esenler Dörtyol Meydanı

7. Pendik Belediyesi

Adres: Pendik, İstanbul
Faaliyetler: 12 bin kişiye iftar, 160 bin kişiye iftar çadırlarında yemek dağıtılacak.
Yerler: Pendik Sahil Meydanı, Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi, Pendik Millet Bahçesi

8. Arnavutköy Belediyesi

Adres: Arnavutköy, İstanbul
Faaliyetler: 20 bin aileye alışveriş kartı, dev iftar sofraları kurulacak.
Yerler: Şehir Parkı, Hadımköy İstasyon Meydanı

9. Küçükçekmece Belediyesi

Adres: Küçükçekmece, İstanbul
Faaliyetler: 50 bin kişiye iftar, iftariyelik dağıtımı yapılacak.
Yerler: Mahalleler, işlek noktalar

10. Tuzla Belediyesi

Adres: Tuzla, İstanbul
Faaliyetler: 160 bin kişiye iftar, çeşitli noktalarda iftar programları düzenlenecek.
Yerler: Tuzla Devlet Hastanesi, mahalleler

11. Esenyurt Belediyesi

Adres: Esenyurt, İstanbul
Faaliyetler: 6 bin 498 aileye maddi destek, 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.
Yerler: Esenyurt’un farklı mahalleleri

12. Şişli Belediyesi

Adres: Şişli, İstanbul
Faaliyetler: İftar sofraları, 10 bin aileye alışveriş kartı verilecek.
Yerler: Şişli’nin farklı noktaları

13. Kartal Belediyesi

Adres: Kartal, İstanbul
Faaliyetler: İhtiyaç sahiplerine gıda ve kuru erzak kolisi, iftar ve sahur yemekleri dağıtılacak.
Yerler: Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesi, çeşitli mahalleler
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
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