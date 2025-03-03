İstanbul'da iftar çadırları nerede kuruluyor? İftar yemeği olan ilçeler neresi?
© AA / Nikita ShvetsovMoskova Ramazan Çadırı
© AA / Nikita Shvetsov
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İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi, ramazan boyunca iftar sofraları kurarak ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yaparak ramazanın manevi atmosferini yaşatacak. Belediyeler, iftar saatinde yolda olanlara ise mobil araçlarla sıcak çorba ve iftariyelik ikramları dağıtacaklarını duyurdu. Peki, iftar çadırları nerede kurulacak?
Bazı belediyeler ramazan ayında iftar sofraları kurarak, mobil araçlarla sıcak çorba ve iftariyelik dağıtacağını duyurdu.
İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan iftar sofraları ile halkın ihtiyaçları karşılanacak, ramazanın manevi havasının herkese yaşatılacağı belirtildi. İftar saatinde yolda olanlara ise belediyeler tarafından mobil araçlarla sıcak çorba ve ikramların dağıtacağı açıklandı.
İftar çadırlarının kurulacağı yerler şu şekilde:
1. Fatih Belediyesi
Adres: Fatih, İstanbul
Faaliyetler: 365 cami temizliği, geleneksel iftar sofraları, 20 bin haneye gıda desteği, 10 bin vatandaşa giyim yardımı yapılacak.
Yerler: Fatih Kütüphaneleri, çeşitli camiler
2. Sultangazi Belediyesi
Adres: Sultangazi, İstanbul
Faaliyetler: 88 noktada çorba ikramı, 5 bin gıda kolisi dağıtımı yapılacak.
Yerler: Mobil araçlar, camiler
3. Zeytinburnu Belediyesi
Adres: Zeytinburnu, İstanbul
Faaliyetler: 191 haneye sıcak yemek servisi, 9 bin kişiye sıcak salep dağıtımı yapılacak.
Yerler: Zeytinburnu Aşevi, camiler
4. Ümraniye Belediyesi
Adres: Ümraniye, İstanbul
Faaliyetler: Liselerde iftar programları, erzak kolisi dağıtımı, aşevinde sıcak yemek dağıtılacak.
Yerler: Ümraniye Aşevi, liseler, çeşitli mahalleler
5. Kadıköy Belediyesi
Adres: Kadıköy, İstanbul
Faaliyetler: Mahalle iftarları, ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek dağıtımı yapılacak.
Yerler: Fikirtepe, Eğitim Mahallesi, diğer mahalleler
6. Esenler Belediyesi
Adres: Esenler, İstanbul
Faaliyetler: 'Alo İftar', 'Eve Teslim İftar', Kadir Gecesi'nde 10 kişiye umre ziyareti hediye edilecek.
Yerler: Esenler Dörtyol Meydanı
7. Pendik Belediyesi
Adres: Pendik, İstanbul
Faaliyetler: 12 bin kişiye iftar, 160 bin kişiye iftar çadırlarında yemek dağıtılacak.
Yerler: Pendik Sahil Meydanı, Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi, Pendik Millet Bahçesi
8. Arnavutköy Belediyesi
Adres: Arnavutköy, İstanbul
Faaliyetler: 20 bin aileye alışveriş kartı, dev iftar sofraları kurulacak.
Yerler: Şehir Parkı, Hadımköy İstasyon Meydanı
9. Küçükçekmece Belediyesi
Adres: Küçükçekmece, İstanbul
Faaliyetler: 50 bin kişiye iftar, iftariyelik dağıtımı yapılacak.
Yerler: Mahalleler, işlek noktalar
10. Tuzla Belediyesi
Adres: Tuzla, İstanbul
Faaliyetler: 160 bin kişiye iftar, çeşitli noktalarda iftar programları düzenlenecek.
Yerler: Tuzla Devlet Hastanesi, mahalleler
11. Esenyurt Belediyesi
Adres: Esenyurt, İstanbul
Faaliyetler: 6 bin 498 aileye maddi destek, 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.
Yerler: Esenyurt’un farklı mahalleleri
12. Şişli Belediyesi
Adres: Şişli, İstanbul
Faaliyetler: İftar sofraları, 10 bin aileye alışveriş kartı verilecek.
Yerler: Şişli’nin farklı noktaları
13. Kartal Belediyesi
Adres: Kartal, İstanbul
Faaliyetler: İhtiyaç sahiplerine gıda ve kuru erzak kolisi, iftar ve sahur yemekleri dağıtılacak.
Yerler: Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesi, çeşitli mahalleler