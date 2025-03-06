https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangers-maci-oncesi-bir-iskoc-taraftari-hayatini-kaybetti-1094254111.html

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçı için İstanbul'a gelen bir İskoç taraftar otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T13:46+0300

2025-03-06T13:46+0300

2025-03-06T13:46+0300

spor

fenerbahçe

uefa

taraftar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094253705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26ece311e88157139c7e8ac217c1e4e4.jpg

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.İskoçya temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Bu zor zamanda kulüpte çalışan herkesin kalbi hayatını kaybeden kişinin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.Fenerbahçe Kulübü de vefat eden taraftarı için İskoç kulübüne başsağlığı diledi.Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe'mizin İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers Kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, uefa, taraftar