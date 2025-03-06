https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/trafikte-makas-atarak-ilerledi-kendisini-uyaran-surucunun-onune-kirip-silah-cekti-1094266248.html

Trafikte makas atarak ilerledi: Kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp silah çekti

Trafikte makas atarak ilerledi: Kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp silah çekti

Sputnik Türkiye

İstanbul Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen adam kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti. Şüpheli kimliğinin tespit edilmesiyle hakkında soruşturma... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T21:42+0300

2025-03-06T21:42+0300

2025-03-06T21:51+0300

türki̇ye

maganda

trafik

makas atma

silah

tehdit

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli hakkında çalışma başlattı.Ekipler, şüphelinin otoyolda aracıyla makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen ve selektör yaparak kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp, silah göstererek sürücüyü tehdit ettiğini belirledi.Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/egzotik-hayvan-kacakciligina-operasyon-burma-ve-top-pitonu-boa-yilani-tarantula-ele-gecirildi-1094265163.html

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Sputnik Türkiye

maganda, trafik, makas atma, silah, tehdit