https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/trafikte-makas-atarak-ilerledi-kendisini-uyaran-surucunun-onune-kirip-silah-cekti-1094266248.html
Trafikte makas atarak ilerledi: Kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp silah çekti
Trafikte makas atarak ilerledi: Kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp silah çekti
Sputnik Türkiye
İstanbul Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen adam kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti. Şüpheli kimliğinin tespit edilmesiyle hakkında soruşturma... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T21:42+0300
2025-03-06T21:42+0300
2025-03-06T21:51+0300
türki̇ye
maganda
trafik
makas atma
silah
tehdit
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli hakkında çalışma başlattı.Ekipler, şüphelinin otoyolda aracıyla makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen ve selektör yaparak kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp, silah göstererek sürücüyü tehdit ettiğini belirledi.Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/egzotik-hayvan-kacakciligina-operasyon-burma-ve-top-pitonu-boa-yilani-tarantula-ele-gecirildi-1094265163.html
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maganda, trafik, makas atma, silah, tehdit
maganda, trafik, makas atma, silah, tehdit
Trafikte makas atarak ilerledi: Kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp silah çekti
21:42 06.03.2025 (güncellendi: 21:51 06.03.2025)
İstanbul Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen adam kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti. Şüpheli kimliğinin tespit edilmesiyle hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin otoyolda aracıyla makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen ve selektör yaparak kendisini uyaran sürücünün önüne kırıp, silah göstererek sürücüyü tehdit ettiğini belirledi.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.