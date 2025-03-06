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Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucukta tavuk kafası, baklavadan ay çekirdeği çıktı
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucukta tavuk kafası, baklavadan ay çekirdeği çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve içeriği değiştirilmiş gıda ürünlerini ifşa etti. 6 Mart 2025 tarihli güncellenen taklit ve tağşiş... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri zeytinyağı oldu. Tamamen doğal olması gereken bazı zeytinyağlarına tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldığı tespit edildi. Bu durum, tüketicilerin kalitesiz ve sağlıksız yağları farkında olmadan satın aldığını ortaya koydu.Sucuktaki bulgular: Tavuk kafası tespit edildiBakanlığın yaptığı analizler, ısıl işlem görmüş sucuklarda büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Sucuk ürünlerinde bu tür usulsüz işlemler yapılması, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.Baklavada fıstık yerine ay çekirdeği kullanıldıTürk mutfağının en sevilen tatlılarından olan fıstıklı baklavada da hile yapıldığı belirlendi. Analizlerde, baklavada kullanılan fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.Peynire bitkisel yağ eklendiSüt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Taze kaşar peynirlerinde, süte ek olarak bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.
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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucukta tavuk kafası, baklavadan ay çekirdeği çıktı

16:27 06.03.2025
© AASucuk
Sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve içeriği değiştirilmiş gıda ürünlerini ifşa etti. 6 Mart 2025 tarihli güncellenen taklit ve tağşiş listesine yeni marka ve üreticiler eklenirken, zeytinyağından sucuğa, peynirden baklavaya kadar birçok üründe usulsüzlük tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri zeytinyağı oldu. Tamamen doğal olması gereken bazı zeytinyağlarına tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldığı tespit edildi. Bu durum, tüketicilerin kalitesiz ve sağlıksız yağları farkında olmadan satın aldığını ortaya koydu.

Sucuktaki bulgular: Tavuk kafası tespit edildi

Bakanlığın yaptığı analizler, ısıl işlem görmüş sucuklarda büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Sucuk ürünlerinde bu tür usulsüz işlemler yapılması, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.

Baklavada fıstık yerine ay çekirdeği kullanıldı

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan fıstıklı baklavada da hile yapıldığı belirlendi. Analizlerde, baklavada kullanılan fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.

Peynire bitkisel yağ eklendi

Süt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Taze kaşar peynirlerinde, süte ek olarak bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.
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