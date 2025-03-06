https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-sucukta-tavuk-kafasi-baklavadan-ay-cekirdegi-cikti-1094259069.html

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucukta tavuk kafası, baklavadan ay çekirdeği çıktı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucukta tavuk kafası, baklavadan ay çekirdeği çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve içeriği değiştirilmiş gıda ürünlerini ifşa etti. 6 Mart 2025 tarihli güncellenen taklit ve tağşiş... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T16:27+0300

2025-03-06T16:27+0300

2025-03-06T16:27+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri zeytinyağı oldu. Tamamen doğal olması gereken bazı zeytinyağlarına tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldığı tespit edildi. Bu durum, tüketicilerin kalitesiz ve sağlıksız yağları farkında olmadan satın aldığını ortaya koydu.Sucuktaki bulgular: Tavuk kafası tespit edildiBakanlığın yaptığı analizler, ısıl işlem görmüş sucuklarda büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Sucuk ürünlerinde bu tür usulsüz işlemler yapılması, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.Baklavada fıstık yerine ay çekirdeği kullanıldıTürk mutfağının en sevilen tatlılarından olan fıstıklı baklavada da hile yapıldığı belirlendi. Analizlerde, baklavada kullanılan fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.Peynire bitkisel yağ eklendiSüt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Taze kaşar peynirlerinde, süte ek olarak bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi