https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/sinopta-heyelan-faciasi-3-ev-yikildi-tehlike-suruyor-1094235703.html

Sinop’ta heyelan faciası: 3 ev yıkıldı, tehlike sürüyor

Sinop’ta heyelan faciası: 3 ev yıkıldı, tehlike sürüyor

Sputnik Türkiye

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan felaketinde 3 ev yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan bir... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T08:20+0300

2025-03-06T08:20+0300

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Gece saatlerinde Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan, Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde 3 evin yıkılmasına neden oldu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için ekipler seferber oldu.Karı-koca kurtarıldı, bir çocuk hastaneye kaldırıldıHeyelan sırasında evde bulunan bir karı-koca ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Öte yandan, kendi imkânlarıyla göçükten çıkan bir kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun kontrollerinin sürdüğü bildirildi.Yetkililer, bölgede göçük altında kimsenin kalmadığını açıkladı.Vali Özarslan bölgeye gitti, heyelan riski devam ediyorSinop Valisi Mustafa Özarslan, olayın ardından hızla bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.Arama-kurtarma ekipleri, bölgede herhangi bir can kaybı olmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yetkililer, olası yeni heyelan riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belgrad-ormaninda-kaybolan-mimar-ece-gureli-sag-bulan-kurtarma-ekibi-anlatti-6-dakika-sonra-1094233864.html

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