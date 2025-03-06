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Sinop’ta heyelan faciası: 3 ev yıkıldı, tehlike sürüyor
Sinop’ta heyelan faciası: 3 ev yıkıldı, tehlike sürüyor
Sputnik Türkiye
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan felaketinde 3 ev yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan bir... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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heyelan
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Gece saatlerinde Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan, Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde 3 evin yıkılmasına neden oldu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için ekipler seferber oldu.Karı-koca kurtarıldı, bir çocuk hastaneye kaldırıldıHeyelan sırasında evde bulunan bir karı-koca ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Öte yandan, kendi imkânlarıyla göçükten çıkan bir kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun kontrollerinin sürdüğü bildirildi.Yetkililer, bölgede göçük altında kimsenin kalmadığını açıkladı.Vali Özarslan bölgeye gitti, heyelan riski devam ediyorSinop Valisi Mustafa Özarslan, olayın ardından hızla bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.Arama-kurtarma ekipleri, bölgede herhangi bir can kaybı olmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yetkililer, olası yeni heyelan riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
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türkiye, heyelan, sinop, vali

Sinop’ta heyelan faciası: 3 ev yıkıldı, tehlike sürüyor

08:20 06.03.2025
© AA / Ramazan ÖzcanSinop’ta Heyelan Faciası: 3 Ev Yıkıldı, Karı-Koca Kurtarıldı
Sinop’ta Heyelan Faciası: 3 Ev Yıkıldı, Karı-Koca Kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Ramazan Özcan
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan felaketinde 3 ev yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan bir karı-koca ekipler tarafından kurtarılırken, kendi imkânlarıyla çıkan bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, bölgede heyelan riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşları uyardı.
Gece saatlerinde Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan, Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde 3 evin yıkılmasına neden oldu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Karı-koca kurtarıldı, bir çocuk hastaneye kaldırıldı

Heyelan sırasında evde bulunan bir karı-koca ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Öte yandan, kendi imkânlarıyla göçükten çıkan bir kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun kontrollerinin sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, bölgede göçük altında kimsenin kalmadığını açıkladı.

Vali Özarslan bölgeye gitti, heyelan riski devam ediyor

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, olayın ardından hızla bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Arama-kurtarma ekipleri, bölgede herhangi bir can kaybı olmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yetkililer, olası yeni heyelan riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
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