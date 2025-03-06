https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/silide-6-buyuklugunde-deprem-1094266118.html
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T21:14+0300
2025-03-06T21:14+0300
2025-03-06T21:14+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
şili
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Şili’nin Antofagasta bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, bölgede tsunami tehlikesi oluşmadığı bildirildi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Şili, Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alması nedeniyle dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/deprem-sikliklari-ve-buyuklukleri-aciklandi-son-iki-yilda-turkiye-ve-yakin-cevresinde-yaklasik-110-1094232012.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), şili
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), şili
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, tsunami uyarısı yapılmadı ve ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Şili’nin Antofagasta bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.
Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, bölgede tsunami tehlikesi oluşmadığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Şili, Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alması nedeniyle dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.