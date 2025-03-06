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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
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Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Şili’nin Antofagasta bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, bölgede tsunami tehlikesi oluşmadığı bildirildi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Şili, Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alması nedeniyle dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/deprem-sikliklari-ve-buyuklukleri-aciklandi-son-iki-yilda-turkiye-ve-yakin-cevresinde-yaklasik-110-1094232012.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), şili
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), şili

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

21:14 06.03.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, tsunami uyarısı yapılmadı ve ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Şili’nin Antofagasta bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.
Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, bölgede tsunami tehlikesi oluşmadığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Şili, Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alması nedeniyle dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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Deprem sıklıkları ve büyüklükleri açıklandı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem
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