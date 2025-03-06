https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/silide-6-buyuklugunde-deprem-1094266118.html

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T21:14+0300

2025-03-06T21:14+0300

2025-03-06T21:14+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

şili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg

Şili’nin Antofagasta bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, bölgede tsunami tehlikesi oluşmadığı bildirildi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Şili, Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alması nedeniyle dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/deprem-sikliklari-ve-buyuklukleri-aciklandi-son-iki-yilda-turkiye-ve-yakin-cevresinde-yaklasik-110-1094232012.html

şili

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), şili