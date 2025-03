Deprem sıklıkları ve büyüklükleri açıklandı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem

Bunları Biliyor Musunuz❓



🇹🇷 Ülkemizde her üç yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her on yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor.



📊 AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor.



🗓️ Bu sayı, 6 Şubat Asrın Felaketi’nden… pic.twitter.com/bY9vLsLZdl