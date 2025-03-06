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Deprem sıklıkları ve büyüklükleri açıklandı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem
Deprem sıklıkları ve büyüklükleri açıklandı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde 110 bin deprem olduğu verisini paylaşarak, "Her 3... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden bugüne Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresinin 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki deprem aktivitesini gösteren video paylaşıldı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html
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Deprem sıklıkları ve büyüklükleri açıklandı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem

02:06 06.03.2025
© Fotoğraf : MTAdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© Fotoğraf : MTA
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AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde 110 bin deprem olduğu verisini paylaşarak, "Her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her 10 yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden bugüne Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresinin 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki deprem aktivitesini gösteren video paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her 10 yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı, 6 Şubat asrın felaketinden bugüne kadar 110 bine yaklaştı."
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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