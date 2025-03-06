https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/deprem-sikliklari-ve-buyuklukleri-aciklandi-son-iki-yilda-turkiye-ve-yakin-cevresinde-yaklasik-110-1094232012.html

Deprem sıklıkları ve büyüklükleri açıklandı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem

Deprem sıklıkları ve büyüklükleri açıklandı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde 110 bin deprem olduğu verisini paylaşarak, "Her 3... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T02:06+0300

2025-03-06T02:06+0300

2025-03-06T02:06+0300

türki̇ye

afad

deprem

kahramanmaraş

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden bugüne Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresinin 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki deprem aktivitesini gösteren video paylaşıldı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html

türki̇ye

kahramanmaraş

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afad, deprem, kahramanmaraş